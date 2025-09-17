Úzká stezka u Malše roky čeká na rozšíření. Pivovar slíbil další jednání

Lukáš Marek
  10:06
Úsek je dlouhý sice zhruba jen 250 metrů, ale prochází a projíždí tudy tisíce obyvatel Českých Budějovic i lidí z okolí. Do práce, do školy, jen tak na výlet. Jenže stezka sevřená areálem pivovaru Samson a řekou Malší přestává stačit a její stav se horší. Už roky se tak mluví o jejím rozšíření směrem k Samsonu. Jenže dosavadní jednání zatím nebyla úspěšná.
Stezka, kde se potkávají běžci, maminky s kočárky i cyklisté, je sevřená řekou Malší a pivovarem Samson. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Naposledy o úpravách této lokality debatovali také politici na pondělním zastupitelstvu. „Jaký je vývoj v souvislosti s rozšířením cyklostezky?“ tázal se opoziční zastupitel Martin Novotný (Piráti). Náměstek primátorky pro dopravu Lubomír Bureš (ODS) ihned reagoval, že k zásadnímu posunu zatím nedošlo.

„Ochota Samsonu pronajmout potřebné pozemky, stejně jako ochota je prodat, je zatím marná. Nabídli jsme i dlouhodobý pronájem, ale ani to se nesetkalo s úspěchem,“ konstatoval náměstek.

Stezka, kde se potkávají běžci, maminky s kočárky i cyklisté, je sevřená řekou Malší a pivovarem Samson.

Upozornil, že radnice má hotové geodetické zaměření. „Máme fotodokumentaci, vizualizaci a předali jsme ji vedení pivovaru k dispozici. Řeší se to snad až u zahraničních majitelů,“ dodal Bureš.

Samson spadá pod pivovarnického giganta Anheuser-Busch InBev. „Čekají nás s vedením města další jednání,“ uvedl stručně ředitel pivovaru Daniel Dřevikovský.

Podle některých dalších informací, které má MF DNES k dispozici, by však časem přece jen mohlo dojít k průlomu a uvolnění potřebných pozemků. Žádné přesné termíny k tomu však zatím nejsou.

Zavřená stezka pošle cyklisty přes Vltavu, dočasný přívoz připluje na zavolání

„Stezka by úpravu určitě potřebovala. Prorůstají tady kořeny do asfaltu. V určitou dobu je tu vždy hodně rušno a hrozí i srážky chodců s cyklisty a podobně. Když je v noci zataženo, tak zde ani není pořádně vidět,“ popsala přímo na místě jedna z obyvatelek Aneta Malíková, která tudy pravidelně chodí i s dětmi.

To potvrdil i náměstek Bureš s tím, že stezka není v tomto úseku příliš bezpečná a obyvatelé si tam úpravy dlouhodobě přejí.

Nová budějovická cyklostezka spojí Máj a Složiště. Oživí ji přívoz na ruční pohon

Další oslovení upozornili také na nepříliš pohledný plot s ostnatým drátem, který areál Samsonu obklopuje a lemuje tak i stezku u Malše.

„Celý park za plotem je krásný, škoda, že není plot úplně pryč. Ale chápu, že firma nechce, aby jim někdo vstupoval jen tak přímo do pivovaru,“ podotkl další obyvatel Karel Černý.

Vyzdvihl, jak se už před několika lety povedlo část areálu otevřít a dnes tam úspěšně funguje letní restaurace. K místu jezdí lodní doprava, opodál je fotbalové hřiště Slavie a lokalita je tak hodně oblíbená.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

