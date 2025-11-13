Dobrovolníci obnovili stezku ve Slepičích horách, turisté už ji nepřehlédnou

Autor:
  9:41
Byla to zarostlá cesta, kterou by možná nejeden turista i přehlédl. Po prvním listopadovém víkendu už to ale neplatí. Dobrovolníci vyrazili na brigádu do Slepičích hor na Českokrumlovsku a obnovili tam kilometrovou trasu na stezce nedaleko Besednice a také Kaplice.
Fotogalerie4

Dobrovolníci vyrazili na brigádu do Slepičích hor na Českokrumlovsku a obnovili tam kilometrovou trasu na stezce nedaleko Besednice a také Kaplice. | foto: Stezky z lásky

Brigádníci se konkrétně zaměřili na místo u vrchu Kohout, který je nejvyšším bodem Slepičích hor a má svůj vrchol ve výšce 871 metrů nad mořem. Mimochodem, dříve tam stála dřevěná věž a vojenská pozorovatelna.

Jedna dobrovolnická skupina se pustila do prořezávky a odstraňování dřevin, druhá mezitím pracovala na odklízení kamení. Další část brigádníků se věnovala likvidaci navezeného odpadu, jako byly pneumatiky, sklenice a plechy. Celkem se zapojila skupina patnácti nadšenců.

Dobrovolníci vyrazili na brigádu do Slepičích hor na Českokrumlovsku a obnovili tam kilometrovou trasu na stezce nedaleko Besednice a také Kaplice.
Dobrovolníci vyrazili na brigádu do Slepičích hor na Českokrumlovsku a obnovili tam kilometrovou trasu na stezce nedaleko Besednice a také Kaplice.
Dobrovolníci vyrazili na brigádu do Slepičích hor na Českokrumlovsku a obnovili tam kilometrovou trasu na stezce nedaleko Besednice a také Kaplice.
Dobrovolníci vyrazili na brigádu do Slepičích hor na Českokrumlovsku a obnovili tam kilometrovou trasu na stezce nedaleko Besednice a také Kaplice.
4 fotografie

Celou akci završili symbolicky – malováním nových turistických značek. „Kdo by chtěl, vydejte se po našich stopách. Najdete je na žluté trase z obce Dluhoště směr Velké Skaliny,“ vzkázala koordinátorka brigády Svatava Mejvaldová.

Oblast Slepičích hor se stala posledním cílem letošní dobrovolnické brigády projektu Stezky z lásky. Stojí za ním mimo jiné Klub českých turistů a pokračuje už třetím rokem. Po dobu existence se do iniciativy zapojilo téměř tisíc dobrovolníků, kteří společně opravili téměř 60 kilometrů turistických tras napříč Českou republikou.

Stezky z lásky napravují turistické cesty i duše. Pomáhají dobrovolníci

Smyslem akce je podle iniciátorů nejen pečovat o stezky, ale také dát lidem možnost zapojit se, strávit smysluplně svůj volný čas a potkat nové přátele. „Nejde jen o práci – večery patří příběhům, přátelství a zážitkům, které vydrží celý život,“ připomíná předseda Klubu českých turistů Ladislav Macka.

Místa, kde je potřeba také pomoci, určuje klub. Tipy na opravy ale mohou posílat i samotní turisté prostřednictvím webu www.stezkyzlasky. cz, kde je možné také registrovat dobrovolníky.

Zatímco v listopadu to byla letos poslední obnovená stezka, třeba v říjnu se dobrovolníkům podařilo naplno vrátit zpět turistům hned čtyři místa. Byl to jeden a půl kilometru tras v Beskydech na Skalce. Jedna skupina se vydala na červenou trasu, kde pomáhala s prokácením přerostlých úseků a údržbou značení. Druhá zamířila na žlutou trasu, kde vznikl nový odvodňovací žlab a také tam uklidili okolí.

Chatu na vrcholu Libína otevřeli po 17 letech. Oprava stála 26 milionů

Ve výborné formě je teď i Císařská chodba v Prachovských skalách v Českém ráji. Je dlouhá 200 metrů a dobrovolníci tam přesouvali pískovcové kameny určené k opravě 263 schodů. Natírali také železná zábradlí na vyhlídkách Českého ráje a Míru a na stejném místě odstranili dosloužilé dřevěné zábradlí.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

V Boršově nad Vltavou odvolali starostu Zemana, skončil po patnácti letech

Jan Zeman. Kromě starostování ho lidé znají i díky tomu, že umí vyrábět...

Po dlouhých 15 letech skončil v pondělí ve funkci starosty Boršova nad Vltavou nedaleko Českých Budějovic Jan Zeman. Odvolali ho jeho kolegové ze zastupitelstva, a to údajně proto, že nerespektoval...

Za kobrami do haďárny k Budějovicím. Mají tu největší evropskou sbírku

Kobra quinejská je unikátní druh, popsaný teprve v roce 2018. Dvorská zoo je...

Představte si, že na jednom místě v Česku můžete vidět dvacítku druhů kober, včetně kobry královské. A legendární mambu černou jako bonus k tomu. Stačí zajet do Dvorce v jižních Čechách, jen 15...

Politik ODS označil novináře za „hnědou špínu“. Bez komentáře, reaguje strana

Hostem pořadu Rozstřel je Břetislav Tureček, vedoucí Centra pro studium...

Jihočeská buňka ODS odmítá komentovat jednání jejího člena Tomáše Homoly, který se dopustil výhrůžek směrem k novináři portálu Hlídací Pes Vojtěchu Bergerovi a k bývalému zpravodaji Českého rozhlasu...

Z výstaviště bude jihočeská Cortina. Olympijský festival nabídne i sjezdovku

Tak by mohlo vypadat budějovické výstaviště v době konání olympijského...

Tváří olympijského festivalu, který bude po dobu únorových zimních her v Itálii hostit výstaviště v Českých Budějovicích, je hokejista Jakub Voráček. Areál nabídne nejdelší bruslařskou dráhu v...

Zájem o létání z Budějovic roste, přibudou linky do Albánie i na slavnou pláž v Egyptě

Airbus A320 přilétl ve středu z Ostravy.

Příští rok začnou lidé z Českých Budějovic létat také do Albánie nebo na slavnou egyptskou pláž. O areál projevují zájem cargo firmy. Ve spojení s blížícím se dokončení dálnice D3 až k rakouským...

Dobrovolníci obnovili stezku ve Slepičích horách, turisté už ji nepřehlédnou

Dobrovolníci vyrazili na brigádu do Slepičích hor na Českokrumlovsku a obnovili...

Byla to zarostlá cesta, kterou by možná nejeden turista i přehlédl. Po prvním listopadovém víkendu už to ale neplatí. Dobrovolníci vyrazili na brigádu do Slepičích hor na Českokrumlovsku a obnovili...

13. listopadu 2025  9:41

Dálnici D3 směrem na Prahu uzavřel střet dodávky a auta. Vrtulník nemohl přistát

Dálnici D3 směrem na Prahu uzavřela v úseku Ševětín - Veselí nad Lužnicí...

Ve středu vpodvečer uzavřela dopravní nehoda ve směru na Prahu dálnici D3 v úseku Ševětín - Veselí nad Lužnicí. Střetla se tam dodávka s osobním automobilem. Zranění utrpěl dvaadvacetiletý muž....

12. listopadu 2025  19:09,  aktualizováno  23:10

Konec dojíždění do Budějovic. Malé obce v okolí si postaví svoji svazkovou školu

Tak má vypadat svazková škola ve Vidově.

Školy v krajském městě jsou stále plnější a pro děti z okolí je každý rok složitější se do nich dostat. Deset obcí ležících jižně od Budějovic proto zformovalo svazek s názvem Svazková škola Malše a...

12. listopadu 2025  15:59

Turisty pustí na Modrý sloup snad až za rok, otevření trasy zbrzdila odvolání

Pohled z vrcholu Luzný na Luzenské údolí. (7. září 2024)

Turistická trasa na Modrý Sloup se otevře nejdříve v létě příštího roku. Správa šumavského národního parku trasu, která je zavřená téměř 80 let, schválila, ale proti rozhodnutí se odvolaly jiné...

12. listopadu 2025  10:08,  aktualizováno  11:32

Za kobrami do haďárny k Budějovicím. Mají tu největší evropskou sbírku

Kobra quinejská je unikátní druh, popsaný teprve v roce 2018. Dvorská zoo je...

Představte si, že na jednom místě v Česku můžete vidět dvacítku druhů kober, včetně kobry královské. A legendární mambu černou jako bonus k tomu. Stačí zajet do Dvorce v jižních Čechách, jen 15...

12. listopadu 2025

Čoudící veterány Japonce zaskočily. Čech líčí, jak dojeli 60 let starou oktávií na Expo

Premium
Expedice Robot Praha - Ósaka 2025. (9. listopadu 2025).

Sedm posádek dobrodruhů, jedenáct zemí, desítky litrů spáleného benzinu a přes 14 tisíc ujetých kilometrů. Do toho spousta úžasných příběhů a setkání se zajímavými lidmi. Taková byla ve zkratce...

11. listopadu 2025

OBRAZEM: Sníh jsem nepřivezl, máme ho málo. Do Českého Krumlova přijel Martin

Metro.cz
Otevírání svatomartinským vín a příjezd sv. Martina na bílém koni v Českém...

Pijte, hodujte a bavte se. Pak pozvedl skleničku a připil všem na zdraví. Do Českého Krumlova v úterý dopoledne přijel svatý Martin na bílém koni. Přesně v 11 hodin a 11 minut slavnostně na náměstí...

11. listopadu 2025  15:52

OBRAZEM: Sníh jsem nepřivezl, máme ho málo. Do Českého Krumlova přijel Martin

Otevírání svatomartinským vín a příjezd sv. Martina na bílém koni v Českém...

Pijte, hodujte a bavte se. Pak pozvedl skleničku a připil všem na zdraví. Do Českého Krumlova v úterý dopoledne přijel svatý Martin na bílém koni. Přesně v 11 hodin a 11 minut slavnostně na náměstí...

11. listopadu 2025  15:50

V Boršově nad Vltavou odvolali starostu Zemana, skončil po patnácti letech

Jan Zeman. Kromě starostování ho lidé znají i díky tomu, že umí vyrábět...

Po dlouhých 15 letech skončil v pondělí ve funkci starosty Boršova nad Vltavou nedaleko Českých Budějovic Jan Zeman. Odvolali ho jeho kolegové ze zastupitelstva, a to údajně proto, že nerespektoval...

11. listopadu 2025  15:03

Plné tribuny, technický fotbal. Hellebrand v Polsku září, teď se dočkal první pozvánky

Patrik Hellebrand s klubovým maskotem Górniku Zabrze.

Když se mu v závěru října před domácím zápasem proti vedoucí Jagiellonii ozval nově dosazený trenér fotbalové reprezentace Jaroslav Köstl, záložníkovi Patriku Hellebrandovi hlavou blesklo: „Ono by to...

11. listopadu 2025  13:40

Politik ODS označil novináře za „hnědou špínu“. Bez komentáře, reaguje strana

Hostem pořadu Rozstřel je Břetislav Tureček, vedoucí Centra pro studium...

Jihočeská buňka ODS odmítá komentovat jednání jejího člena Tomáše Homoly, který se dopustil výhrůžek směrem k novináři portálu Hlídací Pes Vojtěchu Bergerovi a k bývalému zpravodaji Českého rozhlasu...

11. listopadu 2025,  aktualizováno  13:27

Turistů na jihu Čech v létě přibylo, včetně Asijců. Pomohlo klidnější počasí

Zámek v Hluboké nad Vltavou

Jihočeské hrady a zámky ve správě památkářů navštívilo v sezoně 762 tisíc lidí. Dál roste zájem například o Kratochvíli, turisté se vrátili také na Červenou Lhotu, kde je kolem zámku alespoň z půlky...

11. listopadu 2025  11:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.