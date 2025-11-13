Brigádníci se konkrétně zaměřili na místo u vrchu Kohout, který je nejvyšším bodem Slepičích hor a má svůj vrchol ve výšce 871 metrů nad mořem. Mimochodem, dříve tam stála dřevěná věž a vojenská pozorovatelna.
Jedna dobrovolnická skupina se pustila do prořezávky a odstraňování dřevin, druhá mezitím pracovala na odklízení kamení. Další část brigádníků se věnovala likvidaci navezeného odpadu, jako byly pneumatiky, sklenice a plechy. Celkem se zapojila skupina patnácti nadšenců.
Celou akci završili symbolicky – malováním nových turistických značek. „Kdo by chtěl, vydejte se po našich stopách. Najdete je na žluté trase z obce Dluhoště směr Velké Skaliny,“ vzkázala koordinátorka brigády Svatava Mejvaldová.
Oblast Slepičích hor se stala posledním cílem letošní dobrovolnické brigády projektu Stezky z lásky. Stojí za ním mimo jiné Klub českých turistů a pokračuje už třetím rokem. Po dobu existence se do iniciativy zapojilo téměř tisíc dobrovolníků, kteří společně opravili téměř 60 kilometrů turistických tras napříč Českou republikou.
Smyslem akce je podle iniciátorů nejen pečovat o stezky, ale také dát lidem možnost zapojit se, strávit smysluplně svůj volný čas a potkat nové přátele. „Nejde jen o práci – večery patří příběhům, přátelství a zážitkům, které vydrží celý život,“ připomíná předseda Klubu českých turistů Ladislav Macka.
Místa, kde je potřeba také pomoci, určuje klub. Tipy na opravy ale mohou posílat i samotní turisté prostřednictvím webu www.stezkyzlasky. cz, kde je možné také registrovat dobrovolníky.
Zatímco v listopadu to byla letos poslední obnovená stezka, třeba v říjnu se dobrovolníkům podařilo naplno vrátit zpět turistům hned čtyři místa. Byl to jeden a půl kilometru tras v Beskydech na Skalce. Jedna skupina se vydala na červenou trasu, kde pomáhala s prokácením přerostlých úseků a údržbou značení. Druhá zamířila na žlutou trasu, kde vznikl nový odvodňovací žlab a také tam uklidili okolí.
Ve výborné formě je teď i Císařská chodba v Prachovských skalách v Českém ráji. Je dlouhá 200 metrů a dobrovolníci tam přesouvali pískovcové kameny určené k opravě 263 schodů. Natírali také železná zábradlí na vyhlídkách Českého ráje a Míru a na stejném místě odstranili dosloužilé dřevěné zábradlí.