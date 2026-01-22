Kraj povolil rozšířit těžbu štěrkopísků s vltavíny u Ločenic, místní jsou dál proti

  12:01
Zlomové rozhodnutí k těžbě dostala v těchto dnech soukromá společnost Mawe CK podnikající v dobývání štěrkopísků a vltavínů. Po několika letech jednání jí souhlas udělil odbor životního prostředí kraje jako konečné závazné stanovisko, které je součástí řízení EIA. Zatímco firma teď může podnikat další přípravy k těžbě u Ločenic na Budějovicku, odpůrci jsou zklamaní.
Vltavíny

Vltavíny | foto: archiv Jakuba Myslivečka

„Přiznám se, že jsem takové stanovisko trochu tušil. Teď se poradíme se zastupiteli, co dál. Moc možností k odporu ale asi nemáme,“ uvedl Jaroslav Bína, starosta Ločenic na Českobudějovicku.

Poblíž této obce se lom nachází a firma ho chce zvětšit. Plánuje rozšíření dobývací plochy na dalších 27 hektarů, ročně by tam měla vytěžit 60 tisíc tun štěrkopísku s vltavíny.

Proti rozšíření průmyslové těžby, která v této lokalitě pokračuje od roku 2011, se staví dotčené obce, obyvatelé a různé spolky. Namítají, že jim tato činnost ničí životní prostředí, obtěžuje je hlukem a prachem z dopravy a mají strach z porušení pramenů spodní vody, na které jsou závislí.

Proti záměru podepisovali petici. Jistou naději jim v roce 2023 dal bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík, který po návštěvě místa konstatoval, že soukromý záměr by neměl převažovat nad zájmem veřejnosti.

V kulturním sále v Ločenicích se konalo veřejné projednávání, které se týkalo plánované průmyslové těžby vltavínů. Většina místních je proti. Na pódiu seděli zástupci kraje, těžebních firem a autoři posudků k projektu. (6. října 2025)
Odbor životního prostředí kraje dal v rámci EIA oznamovateli projekt přepracovat podle přísných podmínek. Například těžba by neměla mít negativní vliv na okolní obce, ani ten hydrologický. Připomínky k záměru měla i Česká inspekce životního prostředí.

V loňském říjnu se uskutečnilo k záměru veřejné projednávání. Jednatel firmy Mawe CK Viktor Weis na něm lidem vysvětlil, že dopady těžby budou eliminovat tak, aby ji obyvatelé pocítili co nejméně. Jako bonus připomněl finanční odvody do obecních pokladen. Firma také považuje za přínos, že zamezí černým kopáčům vltavínů, aby devastovali soukromé pozemky.

Firma chce rozšířit těžbu vltavínů. Devastace krajiny, bouří se lidé z okolí

Tyto sliby ale místní neberou vážně. Podle starosty Bíny odvody firmy nemohou kompenzovat škody. Jsou to desetitisícové částky, zatímco těžba způsobuje odlesňování a znečisťování potoků a řeky.

Těžbu odmítá spolek Natura Nesměň založený v sousední obci, která spadá pod Ločenice. Připomíná, že lidé tu chtějí jen zanechat po sobě potomkům krajinu pokud možno v lepším stavu, ale rozhodně ne v horším. Jeho členové odmítají byznys převažující nad zájmy obyvatel. „Pokud je zde nerostné bohatství, proč se musí okamžitě zlikvidovat?“ ptají se místní lidé.

Pod tímto argumentem zakázalo ministerstvo životního prostředí v roce 2023 firmě geologický průzkum okolních lokalit, kde se mají nacházet kromě vltavínů další vzácné nerosty jako třeba yttrium. Jeho rozhodnutí následně potvrdil Nejvyšší správní soud.

Petice zabrala, ministerstvo odmítlo rozšířit těžbu vltavínů u Ločenic

Samotná těžební firma, jejíž majitelé podnikají v různých oblastech, má teď před sebou další řízení, která mohou oponenti napadnout. Podle odboru životního prostředí kraje je sice souhlas v rámci EIA závazný, ale je možnost ještě požádat ministerstvo životního prostředí o přezkum tohoto rozhodnutí. To se však bude zabývat jen případnými procesními vadami.

Další možnost je odvolat se do dalších řízení, třeba do rozhodování báňského nebo stavebního úřadu. Další překážkou pro těžební firmu je vlastnictví potřebných pozemků, které většinou patří soukromníkům. Je na nich, jestli je společnosti prodají, nebo pronajmou, a za jakou cenu.

Podobné problémy mají další jihočeské lokality bohaté na vltavíny, jako třeba Vrábče, Jankov, Besednice nebo Novohradsko. Podle odborníků totiž cena těchto polodrahokamů na světových trzích stoupá.

Kraj povolil rozšířit těžbu štěrkopísků s vltavíny u Ločenic, místní jsou dál proti

