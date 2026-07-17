náhledy
Jedna silnice odkloní z dopravně přetížené oblasti Českých Budějovic až 20 tisíc vozidel. Díky té druhé se bude do krajského města od Písku přijíždět mnohem plynuleji a také rychleji. Na první polovinu obchvatu Dasného a Češnovic by mohli řidiči najet ještě letos. Redakce iDNES.cz se zblízka podívala, jak obě důležité stavby pokračují.
Autor: ŘSD
Severní spojka v Budějovicích nabrala skluz. Původně měla být hotová ještě v roce 2027, ale nakonec by to měla být polovina roku 2028.
Autor: ŘSD
Akci zkomplikovala přeložka části železnice v Kněžských Dvorech. Jedna kolej nakonec nestačila a museli tam postavit dvě.
Autor: ŘSD
Každopádně i severní spojka mezi Globusem a Pražskou v Nemanicích už má jasné obrysy a třeba v Kněžských Dvorech dělají takzvané milánské stěny, aby tam vznikl podjezd pod kolejemi.
Autor: ŘSD
„Je to jedna z nejsložitějších staveb, které provádíme, nebo jsme prováděli. Troufám si říct, že je stejně složitá jako tunel Pohůrka na D3. Špatné zakládací podmínky, přeložka železnice, jsou tam poměrně náročné mosty,“ vysvětlila šéfka budějovického závodu ŘSD Vladimíra Hrušková.
Autor: ŘSD
Práce na 2 520 metrů dlouhé silnici začaly na konci listopadu 2024. Pro ŘSD staví spojku sdružení firem Swietelsky stavební, OHLA ŽS a Hochtief CZ. Cena měla být dvě miliardy korun bez daně
Autor: ŘSD
Na opačné straně vznikají základy mostu přes řeku Vltavu.
Autor: ŘSD
Nový úsek a obchvat bude začínat u mimoúrovňové křižovatky na okraji Budějovic, kde se sjíždí také na Hlubokou či Bavorovice, končit bude za odbočkou na Netolice u Pištína. Dlouhý bude 8,5 kilometru
Autor: ŘSD
Ještě v letošním roce by měla na této stavbě nastat zásadní změna a řidiči by měli najet na její první polovinu. Je to nezbytné také proto, aby se mohly plynule napojit další komunikace.
Autor: ŘSD
„Na dvou třetinách stavby už jsou položené první asfaltové vrstvy. Pracuje se na mostech i mimoúrovňové křižovatce a dalších částech,“ vyjmenoval Adam Koloušek, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které je investorem obchvatu.
Autor: ŘSD
Obě nově budované komunikace u Českých Budějovic mají jedno společné, budou to nové části silnice první třídy I/20.
Autor: ŘSD
Na snímku je už dobře vidět budoucí biokoridor, kudy bude zvěř moci nový obchvat přejít.
Autor: ŘSD
Součástí obchvatu Dasného a Češnovic jsou i mosty a mimo jiné mimoúrovňová křižovatka, která vznikne za Češnovicemi, kde se provoz rozdělí ve směru na Písek a na Prachatice. Na zprovoznění se těší nejen obyvatelé zmíněných vesnic, ale i tisíce řidičů.
Autor: ŘSD
Stavba obchvatu Češnovic a Dasného pokračuje necelé dva roky. Na 6,5 kilometru dlouhém úseku od Budějovic až k Češnovicím vzniká čtyřpruh, zbylé dva kilometry do Pištína budou v uspořádání 2+1, tedy střídavý předjížděcí třípruh pro jeden nebo druhý směr.
Autor: ŘSD
Na první polovinu obchvatu Dasného a Češnovic by mohli řidiči najet ještě letos, kompletně hotovo tam bude příští rok v létě.
Autor: ŘSD