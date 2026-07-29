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Dům náměstkyně jihočeského hejtmana Kozlové jde k zemi, neměl platná povolení
Dělníci začali bourat novostavbu domu náměstkyně jihočeského hejtmana a českobudějovické radní Lucie Kozlové (Naše Česko), která stojí u rybníku Dehtář na Českobudějovicku. Dům neměl patřičné...
Po čtvrteční srážce vlaku s náklaďákem je trať mezi Táborem a Jihlavou opět v provozu
Po čtvrteční nehodě na přejezdu u Chýnova na Táborsku je opět v provozu železniční trať Tábor - Jihlava. Osobní vlak se tam střetl s nákladním automobilem na železničním přejezdu v Dobronicích. Při...
Černý panter opět spatřen v poli na Táborsku, žena stihla natočit video
Další poznatky o výskytu velké kočkovité šelmy na Táborsku získali jihočeští policisté. Tentokrát ji oznamovatelka zvládla i natočit, jak se pohybuje po poli. Zřejmě jde o černého pantera. Pokud by...
KVÍZ: Pivní znalci, předveďte se. Co víte o Budějovickém Budvaru?
Je rozhodně symbolem českého pivovarnictví, Budějovický Budvar vznikl před mnoha lety, když byla část českých pivovarníků dlouhodobě nespokojená v tehdy proněmecky orientovaném budějovickém...
Na České Budějovice se valí další obchodní centra, budou u sjezdu z dálnice D3
Retail park u sjezdu z dálnice D3 na okraji Českých Budějovic má stavební povolení. Nedaleko sportovního centra Složiště a Hodějovic tak nahradí další louky a pole.
Opilec sotva stál, přesto jel na benzinku pro další alkohol. Nadýchal pět promile
Řidič v Lišově na Českobudějovicku byl tak opilý, že sotva stál na nohou. Přesto si v pondělí večer 27. července dokázal dojet k čerpací stanici, kde si koupil další alkohol. Přihlížející na místo...
Hrady CZ se po 15 letech přestěhovaly na Hlubokou, festival je lépe dostupný
Rožmberk nad Vltavou je minulostí, putovní festival Hrady CZ se v Jihočeském kraji po 15 letech přestěhoval a bude nedaleko zámku Hluboká. Na místo i z něj pojede kyvadlová doprava z Českých...
Státní škola jde proti dětské přirozenosti, říká psycholog Studnička
Rodiče by při nástupu dítěte do první třídy neměli tlačit na výkon ani přenášet na potomky vlastní obavy, vysvětluje v rozhovoru pro iDNES.cz známý a uznávaný psycholog Milan Studnička. Mluví také o...
Skoro dva miliony za home office. Pirátská místostarostka Prahy 3 žije na jihu Čech
Žižkov si na své konto může připsat další kuriozitu. Funkci místostarostky tam totiž vykonává pirátka Nikol Kroužek, která však bydlí v jižních Čechách. Kroužek si v Praze 3 ponechala trvalé...
Dům náměstkyně jihočeského hejtmana Kozlové jde k zemi, neměl platná povolení
Dělníci začali bourat novostavbu domu náměstkyně jihočeského hejtmana a českobudějovické radní Lucie Kozlové (Naše Česko), která stojí u rybníku Dehtář na Českobudějovicku. Dům neměl patřičné...
V Písku hořela historická vila Marta, zásah komplikoval terén
Jihočeští hasiči zasahovali v úterý večer u požáru historické budovy v Písku. Jde o vilu Marta postavenou ve dvacátých letech minulého století. Na místě se podle hasičů nikdo nenacházel. V noci už...
OBRAZEM: Spojka v Budějovicích už je pod kolejemi. Obchvat zčernal asfaltem
Jedna silnice odkloní z dopravně přetížené oblasti Českých Budějovic až 20 tisíc vozidel. Díky té druhé se bude do krajského města od Písku přijíždět mnohem plynuleji a také rychleji. Na první...
Policie hledá svědky pádu cirkusové tribuny v Týně nad Vltavou, shání fotky a videa
Policie hledá svědky nedávného zřícení cirkusové tribuny v Týně nad Vltavou na Českobudějovicku, při kterém se zranili dva lidé. Uvítá rovněž případné kamerové záznamy nebo fotografie z vnitřních i...
Na Strakonicku hořel autoservis. Škoda deset milionů korun, jeden popálený muž
Ve Střelských Hošticích na Strakonicku v úterý vpodvečer hořel autoservis. Oheň způsobil škodu deset milionů korun a jeden muž utrpěl popáleniny nohou a rukou. Záchranáři jej přepravili do nemocnice.
Seno nad zlato. Z luk už ho dokonce kradou zloději, hrozí i nedostatek slámy
Extrémní sucho letos negativně ovlivňuje také úrodu sena. Kvůli tomu ho bylo při první seči o dvě třetiny méně než loni. Cena za balík rychle stoupla z 500 korun na dva tisíce. Na jihu Čech už je tak...
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
Název skupiny fanoušků Dynama vyvolal bouři. Kritici připomínají nacismus
Samolepky s nápisem Budweis Jugend, které se v posledních dnech objevily v Českých Budějovicích, vyvolaly spor o jejich možnou spojitost s nacistickou symbolikou. Kritiku odmítají jak jejich autoři,...
Drama na dálnici. Mladík visel z protihlukové stěny, policisté mu skok rozmluvili
Policisté z dálničního oddělení Borek na Českobudějovicku zabránili tragédii na mostě nad dálnicí D3. Mladého muže, který se rozhodl ukončit svůj život, se jim podařilo uklidnit a po několika...