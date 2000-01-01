náhledy
V srpnu bude dokončená další část jihočeské dálnice D3, konkrétně mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm. Vzniká přestavbou dosavadní silnice I/3. Úsek má celkovou délku 3,5 kilometru. Součástí stavby je jedna mimoúrovňová křižovatka a tři mosty. Celá jihočeská část dálnice má být hotová v červenci 2027.
Autor: ŘSD
Sjezd u Dolního Dvořiště funguje už nyní. Auta před koncem dálnice míří na starou silnici k hraničnímu přechodu.
Autor: Swietelsky
Česká část v Dolním Dvořišti je dokončená až k hraničnímu přechodu. Tam „čeká“ na spojení s rakouskou stranou.
Autor: Swietelsky
Dálnice D3 se v budoucnu napojí na rakouskou S10 od Freistadtu, ale ta bude hotová až v letech 2032-33.
Autor: Swietelsky
Součást dálničního úseku od Nažidel k Dolnímu Dvořišti budou i tři mosty - most přes Trojanský potok, který je zároveň biokoridorem lesní zvěře, most u Rožnova délky a most u Dolní Dvořiště.
Autor: ŘSD
Z pohledu životního prostředí řešili projektanti také ochranná opatření proti znečištění vodních toků a splachu sedimentů do řeky Malše v souvislosti s výskytem kriticky ohroženého druhu perlorodky říční.
Autor: ŘSD
Už loni v létě byla zprovozněna pravá část nové dálnice, po které se nyní jezdí. Teď se pracuje levé části a i v okolí budoucí dálnice .
Autor: Swietelsky
Pokračují práce také na úseku mezi Kaplicí nádražím a Kaplicí. Ty částečně omezují dopravu i na současné silnici I/3.
Autor: ŘSD
„Jsou tam špatné zakládací poměry, protože jsme z takového skalnatého podloží zase zpátky v takových naplaveninách. Takže tyhle mosty jsou obzvlášť náročné na výstavbu,“ říká šéfka českobudějovické správy Ředitelství silnic a dálnic Vladimíra Hrušková.
Autor: ŘSD
Estakáda Zdíky je součást úseku nedaleko Nažidel. „Jsou tam 40 metrů vysoké pilíře, na kterých je most. To je stezka korunami stromů. Tam je výhled na Novohradsko i na Šumavu, do Rakouska a zase zpátky,“ říká Hrušková.
Autor: ŘSD
Připravuje se také estakáda Suchdol. Měří kolem 860 metrů a převádí dálnici přes údolí Hněvanovického potoka jihozápadně od obce Suchdol.
Autor: ŘSD
Práce na estakádě Suchdol začaly v roce 2025. Skládá se ze 21 mostních polí a stejného počtu pilířů.
Autor: Swietelsky