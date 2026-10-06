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Zlé dopady sucha. První přehrada v Česku vyschla, další sníží odtok kvůli pitné vodě

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  16:55aktualizováno  17:03
Nízký stav vodní hladiny na husinecké přehradě na řece Blanici, 20. srpna 2026,...

Nízký stav vodní hladiny na husinecké přehradě na řece Blanici, 20. srpna 2026, Husinec. | foto: Václav Pancer, ČTK

Nízký stav vodní hladiny na husinecké přehradě na řece Blanici, 20. srpna 2026,...
Nízký stav vodní hladiny na husinecké přehradě na řece Blanici, 20. srpna 2026,...
Hladina římovské přehrady je nyní nejnižší za posledních 25 let. Ale nehrozí,...
Hladina římovské přehrady je nyní nejnižší za posledních 25 let. Ale nehrozí,...
39 fotografií
Husinecká nádrž na Prachaticku jako první česká přehrada téměř vyschla. V zásobním prostoru má jen 1,3 procenta vody. Začne vypouštět jen přítok. Povodí Vltavy zároveň sníží kvůli suchu odtok z nádrže Římov na Českobudějovicku. Jde o preventivní krok, protože římovská přehrada zásobuje pitnou vodou velkou část kraje, využívá ji 360 tisíc Jihočechů. Jihočeský kraj navíc vyhlásil stav sucha pro celý region.

O vyhlášení stavu sucha informoval po zasedání krizového štábu jihočeský hejtman Martin Kuba. Občany žádá, aby vodou neplýtvali. „Chtěl bych požádat všechny obyvatele, aby s vodou zbytečně neplýtvali a chovali se šetrně, protože zásoby nejsou nekonečné,“ uvedl Kuba.

Nízký stav vodní hladiny na husinecké přehradě na řece Blanici, 20. srpna 2026, Husinec.
Nízký stav vodní hladiny na husinecké přehradě na řece Blanici, 20. srpna 2026, Husinec.
Nízký stav vodní hladiny na husinecké přehradě na řece Blanici, 20. srpna 2026, Husinec.
Hladina římovské přehrady je nyní nejnižší za posledních 25 let. Ale nehrozí, že by lidem napojeným na vodárenskou soustavu netekla z kohoutků pitná voda.
39 fotografií

Další informaci o tom, že Husinecká nádrž začne kvůli extrémnímu suchu vypouštět pouze přítok a přestane vodou pomáhat průtoku v řece Blanici, sdělil ředitel závodu Horní Vltava Povodí Vltavy Jiří Baloun.

V zásobním prostoru je 30 tisíc metrů krychlových vody, což je 1,3 procenta běžného objemu. Oproti normálnímu stavu hladina klesla o sedm metrů. Až voda v Husinci poklesne na kótu 515,33 metru nad mořem, což je minimální provozní úroveň, zastaví zlepšování průtoku Blanice. Bude vypouštět jen stejné množství vody, jaké do něj přiteče.

„Nastane to přibližně za dva dny, nedokážeme to říct přesně. Za dobu mého profesního působení se to ještě nestalo,“ uvedl Baloun.

Krajem vyhlášený stav sucha pak znamená situaci, kdy se na některé legislativní procesy vztahují výjimky. Jde například právě o manipulaci s odtokem z nádrží. Za běžného stavu by se k danému návrhu musely vyjadřovat různé instituce jako například rybářský svaz a celý proces by trval několik dní.

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Při stavu sucha však nastává zkrácené řízení, kdy povodí ve spolupráci s krajem může k manipulaci s odtokem přistoupit okamžitě.

Odtok z římovské přehrady se nyní pohybuje kolem 500 litrů za sekundu, ale do nádrže přitéká přibližně 200 litrů za sekundu. Odtok se nově sníží na 400 litrů za sekundu. „Potřebujeme zachovat co možná největší zásobu vody v přehradě. Při menším objemu je pak úprava vody technologicky náročnější, protože v nádrži se začnou víc množit sinice a vznikají i další procesy, které kvalitu vody zhoršují,“ uvedl Kuba.

Římov nyní zadržuje více než 16 milionů krychlových metrů vody. Jde o 55 procent kapacity nádrže. Vodní nádrž Římov se nachází na řece Malši jen pár kilometrů od Českých Budějovic. Rozkládá se na ploše 210 hektarů.

Pomoci musí Otava

Vodu z přehrady zpracovává úpravna Jihočeského vodárenského svazu (JVS), která ji dále distribuuje odběratelům. Přehrada slouží jako největší zásobárna pitné vody v regionu. Na pití ji využívá více než 360 tisíc Jihočechů, což je více než polovina obyvatel v regionu.

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„Kvůli současné situaci jsme opět zprovoznili úpravnu vody z Otavy v Písku. Letos kvůli nízké hladině řeky přerušila provoz. Ale nyní jsme se na krizovém štábu rozhodli, že ji budeme využívat i přes nižší hladinu vody. Poklesne tím odběr vody z Římova, protože na Písecku budou využívat vodu z Otavy,“ uvedl hejtman.

Jihočeský kraj trápí sucho týdny. Kvůli dlouhodobému nedostatku srážek chybí v nádržích, rybnících a řekách miliony krychlových metrů vody.

18. srpna 2026
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