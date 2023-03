S neotřelým nápadem chtějí tři kamarádi z jihu Čech prorazit i ve světě

Dvojčata Aleš a Vít Baštovi (24 let) se společně s Miroslavem Dvořákem (23 let) poznali na budějovické Střední průmyslové škole strojní a elektrotechnické. Nápad vyrábět nosné konstrukce pro fotovoltaické elektrárny z recyklovaných plastů ale dostali až jako studenti technicky zaměřených vysokých škol.

Jak se postupně ukazuje, vydali se správnou cestou. A mají radost, že se jim podařilo skloubit dvě odvětví, která si v posledních letech vysloužila celosvětovou pozornost. Proto založili startup s názvem re-shine, v němž pracují na projektu Recycled Plastic Mounting.

„Zaujala nás možnost kombinovat trend cirkulární ekonomiky s plasty společně s obnovitelnými zdroji. Navíc díky konstrukčním vlastnostem a snadné smontovatelnosti můžeme také přímo konkurovat západním systémům,“ vysvětluje Vít Bašta. A dodává, že jejich výrobky by mohly nahrazovat hliníkové konstrukce, které jsou v mnoha ohledech náročnější na výrobu.

Co se týká průmyslového využití, mají podle něho právě recyklované plasty v Česku stále velký potenciál. Nejčastěji se na ně nyní dá narazit v oblasti hobby zahradnictví, používají se také na výrobu europalet. „Přitom mají poměrně dobré mechanické vlastnosti, v Nizozemsku z nich vyrábějí konstrukce pro lávky nebo mosty pro cyklisty. Ve fotovoltaice jsme se s nimi zatím nikde nesetkali,“ potvrzuje Vít Bašta.

Jeho bratr Aleš si zároveň myslí, že by mohlo být použití tohoto typu plastů dalším vývojovým krokem v otázce mechanicky méně namáhaných stavebních konstrukcí. „Když zůstaneme u fotovoltaiky, nejdříve se používaly těžké ocelové konstrukce, někde dokonce i dřevo. Správně navržená součást z recyklovaného plastu má stejné užitné vlastnosti jako hliníková, ale výroba je energeticky méně náročná a vstupní materiál stojí méně,“ podotýká Aleš Bašta s tím, že v době covidu se při nedostatku hliníku a kovů obecně ukázaly plasty jako ideální náhrada.

Uspěli v soutěži Jihoczech

Zároveň doufají, že se na trhu nestanou pouhým doplňkem, ale že by dokázali řadu výrobců díky svému nápadu nahradit. „Mohli bychom být pro odběratele atraktivnější, ať už díky ceně, či ekologické udržitelnosti. Máme štěstí, že jsme se trefili do fotovoltaického boomu a budeme mít velký prostor pro uplatnění. Lidé zřejmě budou brát úplně vše, co bude na trhu,“ doufá Aleš Bašta a připomíná, že firma bude mít zázemí v Českém Krumlově v areálu společnosti P. M. H.

„Na komponenty ale budeme mít externího dodavatele, který nám připraví polotovary. Ty pak budeme v Krumlově dále obrábět. Plánujeme, že se budou vyrábět z obsahu žlutých popelnic, který se namíchá ve správném poměru, poté se bude tavit a vtlačovat do formy,“ popisuje proces výroby součástek Vít Bašta. První konstrukce by chtěl mít společně s kolegy vyrobené už v polovině letošního roku.

Se svým nápadem se mladí podnikatelé zúčastnili také soutěže Jihoczech pořádané Jihočeským vědeckotechnickým parkem pro začínající startupy, kde porotu zaujali a odnesli si první cenu.

„Příjemně nás to překvapilo. Ostatní nápady nebyly technicky zaměřené, takže jsme do poslední chvíle nevěděli, jestli uspějeme. Nakonec se ukázalo, že to zřejmě byla výhoda,“ líčí Miroslav Dvořák. Právě Jihoczech trojici studentů utvrdil v tom, že si zvolili v současné době atraktivní a zároveň žádané zaměření.

Jak sami naznačují, ani Česká republika jim zřejmě nebude limitem. „V první řadě se chceme prosadit na domácím trhu, abychom se co nejvíce dostávali na rovné střechy průmyslových hal. Až si oťukáme trh u nás doma, chceme se vydat dál do střední Evropy, ale nebudeme se bránit ani vzdálenějším trhům,“ odtajňuje další plány Vít Bašta.