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Jirsa pokračuje jako starosta Hluboké už od roku 1994, místostarostou opět Dlouhý

Autor:
  13:21
Starosta Tomáš Jirsa

Starosta Tomáš Jirsa | foto: Slavomír Kubeš, MAFRA

Starosta Tomáš Jirsa
Starosta Tomáš Jirsa
Starosta Tomáš Jirsa
Starosta Tomáš Jirsa
16 fotografií
Někteří současní starostové ještě ani nebyli na světě, když se jím poprvé stal Tomáš Jirsa (ODS) v Hluboké nad Vltavou. V čele města na Českobudějovicku je už od roku 1994, tedy 32 let. A teď může přidat další čtyři roky.

Ve městě, kde žije přes pět a půl tisíce obyvatel, si tento týden zvolili nové vedení. Tedy spíše staronové. Místostarostou je nadále Pavel Dlouhý, on i starosta Jirsa jsou z ODS.

V sedmičlenné radě mají po dvou zástupcích kromě občanských demokratů také uskupení Společně pro Hlubokou. „Chceme navázat na rozpracované projekty a připravovat další,“ uvedl Jirsa.

Jednou z obrovských investic je aktuálně stavba nového zimního stadionu za přibližně 330 milionů korun, který by měl být na místě původního kluziště hotový do konce příštího roku.

Senátor Tomáš Jirsa.
V Hluboké nad Vltavou se konalo ustavující zastupitelstvo. Starostou byl opět zvolen Tomáš Jirsa (druhý zprava). (listopad 2026)
V Hluboké nad Vltavou se konalo ustavující zastupitelstvo. (listopad 2026)
V Hluboké nad Vltavou se konalo ustavující zastupitelstvo. (listopad 2026)
16 fotografií

Členy rady se dále stali David Šťastný a Vojtěch Kurfirst za Společně pro Hlubokou, Jindřich Soukal za ANO, Aleš Raus za Hlubokou pro rodinu a Valerie Chromá za Hlubokou nad Vltavou – město pro život.

Předsedkyní finančního výboru zastupitelé zvolili Milenu Thálerovou za ANO, kontrolní výbor povede Tomáš Raus za Hlubokou pro rodinu. Vedení obou výborů tedy převzali zástupci koalice.

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Jirsa se bude věnovat rozpočtu, správě majetku, řízení úřadu či reprezentaci města. Dlouhý bude mít na starosti územní plán a oblast městské policie. Šťastný bude zajišťovat oblasti investic a přípravy projektů, digitalizaci úřadu, získávání mimorozpočtových zdrojů a dotační politiku, sport a volný čas či dopravní stavby. „Chceme zjednodušovat vyřizování záležitostí na úřadě,“ přidal Šťastný.

Vojtěch Kurfirst se zaměří na školství a přípravu projektů v osadách a místních částech. Jindřich Soukal získal na starost kulturu, cestovní ruch a životní prostředí. Aleš Raus bude zajišťovat dohled nad činností a modernizací Podniku místního hospodářství, Valerie Chromá má sociální a zdravotní problematiku.

Mezi hlavní priority pro další volební období patří třeba příprava stezky v Hamrech, opravy místních komunikací a rozvoj chodníků. Dále obnova stezky v Podskalí a dopravní řešení křižovatky u mostu v Zámostí.

Soustředit se na Hluboké chtějí na parkování a navigaci, dokončení rekonstrukce zdravotního střediska, přípravu parku Hůrka a parku v Zámostí a úpravy dalších míst pro setkávání a odpočinek či přípravu čistírny odpadních vod v Bavorovicích a rozšíření kanalizace v Municích.

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