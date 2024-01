Starostu Temelína nařkli, že tajil schůzky k úložišti jaderného odpadu

Opozičním zastupitelům Temelína se také nelíbí, jak dostávají od starosty zprávy o jednáních. Přitom aktuální petice přímo v Temelíně ukazuje, že místní výstavbu zařízení jasně odmítají. Doposud se v ní 280 obyvatel obce vyjádřilo záporně, jen osm si přeje mít úložiště v lokalitě Janoch.

Na chování starosty Temelína Josefa Váci (Nezávislí občané) upozorňovala na posledním jednání zastupitelů opoziční zastupitelka Hana Hájková (hnutí S Rozumem).

Parametry hlubinného úložiště Janoch Velikost průzkumného území je 22,7 kilometru čtverečního, povrchový areál bude mít podle plánů plochu 26,5 hektaru. Podzemní sklad v hloubce 500 metrů zabere plochu 4,4 kilometru čtverečního.





Do podzemí povedou dvě šachty pro dopravu materiálu a obsluhu. Radioaktivní odpad se bude dopravovat na místo z meziskladu po nejméně 60 letech odstávky kvůli chladnutí a bude uzavřen v kovových kontejnerech.





Úložiště má fungovat stovky let. Podle šéfa správy úložišť Lukáše Vondrovice by se sklad mohl zprovoznit v roce 2050.





Kromě Janochu vláda uvažuje o lokalitě Březový potok v Plzeňském kraji a lokalitách Hrádek a Horka na Vysočině.

Ta mu vytýkala zejména účelové zatajování důležitých schůzek a jednání týkajících se budoucnosti lokality Janoch, a to včetně výsledků těchto setkání. Zmiňovala především schůzky pracovní skupiny zástupců dotčených obcí, kde byl za Temelín delegovaný právě Váca.

„Z jeho strany nám byly zatajeny informace ze schůzek z loňského dubna i listopadu. Pan starosta věděl několik týdnů předem, že listopadová schůzka bude, ale neseznámil nás s tím. Tím pádem jsme si nemohli připravit případné dotazy, které by tam jako zástupce naší obce přednesl,“ upozornila na jednání zastupitelů Hájková.

Dále také poukazovala, že zápis z jednání dostali zastupitelé až poté, co konfrontovala Vácu s tím, že se o schůzce se zpožděním dozvěděla odjinud.

„Navíc už v dubnu byla součástí jednání a zápisu předběžná domluva toho, jak by mohl povrchový areál úložiště vypadat. To jsme se ale doposud oficiální cestou od nikoho nedozvěděli,“ pokračovala Hájková.

Starosta Váca opomenutí týkající se předání informací nijak nerozporoval, nicméně označil diskuse o možné podobě areálu jako čistě hypotetické.

„Přímo na jednání jsme nějaké debaty odmítli už jen z toho důvodu, že nesouhlasíme s výstavbou úložiště,“ oponoval starosta na zastupitelstvu.

„Zatajují nám informace“

Podle Hájkové je ale takové tvrzení lživé, což má potvrdit i záznam pořízený na zmíněném jednání. „Pan starosta navíc na posledním listopadovém jednání řekl, že do roku 2024 není možné vymyslet podobu povrchového areálu. To mě jako zastupitelku obce znepokojuje, pokud se vedou debaty o konkrétní podobě, my o tom nevíme a podobné informace se nám zatajují. Jako zastupitelé obcí bojujeme kvůli Janochu a starostové nám tyto snahy sabotují či blokují. Pana Vácu by měl na těchto jednáních nahradit někdo jiný,“ prohlásila Hájková.

Podle Váci ale mělo být dostatečné, že na poslední jednání přizval jednu z obyvatelek nejvíce dotčené lokality na Janochu, a také to, že zastupitelům posléze předal zápis z jednání.

„Rozumím tomu správně, že jste chtěl, aby nám ta paní informace sama předala? Zápis jste nám navíc poskytl až o dva týdny později poté, co se provalilo, že jsme se o jednání dozvěděli odjinud,“ kontroval další z opozičních zastupitelů Pavel Hečko (S Rozumem).

Hájková dále zmínila dohodu s vedením Temelína o tom, že budou veškeré informace sdílet na webu obce ve speciální záložce. Zápisy ze zmíněných jednání v nich ale dosud nejsou, stejně jako některá další stanoviska dotčených orgánů v otázce výstavby úložiště.

Na takovou praxi reagovali i obyvatelé Temelína přítomní na jednání zastupitelstva s tím, že starosta doopravdy o zamezení výstavby úložiště neusiluje.

Nelíbí se jim výběr experta

„Nemám sebemenší důvod, proč bych měl být pro výstavbu. Rozhodně to není zbytečný boj, ale nakonec bude o lokalitě rozhodovat úplně někdo jiný než my. Signály o přerušení výzkumných vrtů jsme jako starostové vysílali už několik let na všechny strany,“ nesouhlasil s nimi starosta Váca.

Hájková ale oponovala, že přerušení vrtů se podařilo prosadit až díky občanské iniciativě.

Protesty proti budování úložiště jaderného odpadu v lokalitě Hrádek na Jihlavsku (duben 2019)

27. dubna 2019

Výtky měli opoziční zastupitelé také k výběru experta pro poradní panel, kterým je za Hlubokou i Dříteň Marcel Fuciman z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Podle Hájkové by jím měl být geofyzik Matěj Machek, jehož si zvolili také zástupci obcí z některých dalších uvažovaných lokalit.

„Starostové sice vyjadřují odmítavý postoj, ale praxe i v tomto případě vypadá jinak. Kromě výběru experta například v Hluboké nad Vltavou podepsali petici proti výstavbě pouze tři z 21 zastupitelů. Z toho mám pocit, že jsou pro výstavbu i některé obce jako celek navzdory veřejným proklamacím. Důkazem toho je i výběr nekompetentního člověka jako experta pro poradní panel,“ podotýká Hájková.

MF DNES kontaktovala telefonicky starostu Vácu s žádostí o vysvětlení důvodů zatajování schůzek a jeho postoje k výstavbě úložiště v lokalitě Janoch. „Já vám na to nebudu odpovídat. Děkuji za zavolání, na shledanou,“ sdělil stručně Váca.