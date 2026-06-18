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Starosta Lišova čelí pokutě za projekty, kolegové po něm chtějí 1,7 milionu

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  9:07
Bezmála pětitisícové město Lišov na Českobudějovicku bude chtít po svém starostovi zaplatit vysokou sumu za nedodržení podmínek při zpracování projektové dokumentace. On sám přiznává chybu, výši sankce však odmítá.

Fatální selhání zhotovitele. Tak hodnotil Jiří Švec (SNK Lišovsko), zastupitel a bývalý starosta Lišova na Budějovicku kauzu, kvůli níž bude město po svém starostovi Pavlu Dvořákovi (SNK Lišovsko) vymáhat 1,7 milionu korun.

Dvořák měl v roce 2023, kdy byl ještě místostarosta, pro město zpracovat čtyři projektové dokumentace. Dodal je však se zpožděním či neúplné.

Právě Švec na situaci před časem upozornil kontrolní výbor, který podle jeho lidoveckého předsedy Martina Filipa zkontroloval smlouvy a dodané dokumentace. „Dvě smlouvy úplně nenaplnil a byly tam penále v plné výši, dvě dodal částečně s tím, že u jedné chybělo elektronické CD a u druhé elektronické CD a rozpočet,“ popsal Filip po pondělním jednání zastupitelstva.

Jednání zastupitelstva v Lišově (červen 2026)
Jednání zastupitelstva v Lišově (červen 2026)
Jednání zastupitelstva v Lišově (červen 2026)
Jednání zastupitelstva v Lišově (červen 2026)
5 fotografií

Výbor vyčíslil k 11. květnu pokuty na více než dva miliony. Rada se tím následně zabývala a začala peníze vymáhat. Podle Filipa ale nevymáhá celou tuto částku, nýbrž zmíněných 1,7 milionu korun.

Starosta Dvořák, který Švece vystřídal ve funkci loni na jaře, na jednání přiznal chybu. Zmínil však, že městu tím nevznikla jakákoli škoda. S výší pokuty proto nesouhlasí a bude se soudně bránit.

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„Všechny projektové dokumentace byly v souhrnné částce asi 370 tisíc korun a vymáhaná částka je 1,7 milionu. Nepřijde mi to úplně adekvátní suma, kterou bych měl být takto trestaný za to, že jsem nedodal projektové dokumentace, které zatím skončí v šuplíku,“ řekl.

Půlmilionové penále za nedodaná CD mu přijde úsměvné. Podklady prý digitálně předal, pouze bez CD. Ve zbylých dvou případech měl materiály připravené. „Za asi tři dny jsem je dopracoval do stavu pro stavební povolení, jak po mně město původně žádalo,“ doplnil.

Zadávání zakázek v kanceláři

Švec nechtěl hodnotit, zda je pokuta adekvátní. Zmínil však, že smlouva byla vzorová a Dvořák měl už jako radní města a místostarosta úplně stejně postavené smlouvy bez problémů schvalovat u jiných projektantů. „Na druhou stranu všechny ostatní subjekty smluvní závazky včas splnily,“ podotkl.

Dvořákův předchůdce už na jednání řekl, že jeho hlavním motivem bylo, aby nebyl hmotně odpovědný za případnou škodu. „Nemám Pavla natolik rád, abych za něj chtěl něco platit,“ pronesl při zasedání. Politickou rovinu komentovat nechtěl, aby nebyl nařčen z toho, že vede předvolební boj.

Předseda výboru Filip zmínil, že současný problém otevírá otázky, v jakém stavu město přebírá zakázky. Součástí dokumentací totiž nebyl předávací protokol, a proto nevědí, kdy k předání došlo a do kdy je možné vymáhat pokuty.

Místní lidovci navíc už před lety poukazovali na problematické zadání právě těchto zakázek Dvořákovi, a to bez výběrového řízení. „Zatímco v některých případech naši radní nechávají soutěžit o městské zakázky firmy či místní živnostníky a vybírají pro město ty nejlevnější, splňující pravidla, tak jsou také případy, kdy se zadávají zakázky napřímo. Ale co je značně zarážející, zadávají si zakázky napřímo mezi sebou,“ napsal v březnu 2024 zastupitel Jan Kresan.

Jeho spolustraníkovi Filipovi přijde taková praxe amorální. „Věřím, že je legální, aby i tito funkcionáři pracovali pro město, dělali pro něj zakázky, ale osobně bych se přikláněl k variantě, že takové věci schvaluje zastupitelstvo,“ hodnotil.

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Jeden z přítomných občanů se obrátil s dotazem i na Švece, zda nevidí problém v tom, že seděl s Dvořákem v jedné kanceláři a dávali mu napřímo zakázky. Švec mu však odpověděl, že postupovali podle směrnice o zadávání zakázek.

Exstarosta zmínil, že to byly zakázky malého rozsahu, u nichž není výběrové řízení nutné. „Postupovali jsme dle směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a schvalovala to rada města. Možná až tisíce jiných subjektů na druhé straně smluv byly v souladu s touto směrnicí zasmluvněné a byla jim zadána nějaká zakázka, například projektová dokumentace,“ přiblížil.

Dvořák v této souvislosti poukázal na to, že na trhu není mnoho projektantů. Budou se snažit jich poptávat více a usilovat tím o lepší cenu. Nemůže však zaručit, že se pokaždé podaří sehnat tolik projektantů, aby měli z koho vybírat.

Předejít podobným potížím v budoucnu jim má pomoci i pořízení nadstavby softwaru, který město využívá. „Jde o to, aby to bylo lépe hlídané, úředníci měli lepší přehled a upozorňovalo je to i na propadnutí či vznikající penále,“ uzavřel.

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