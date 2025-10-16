Opravená železniční stanice je kvůli vandalům uzavřená, cestující mrznou venku

Autor:
  9:17
Správa železnic zrekonstruovala za čtyři miliony korun vlakovou zastávku ve Vlkově na Táborsku. Lidé se v ní zatím neschovají, protože zůstává zamčená, aby ji uvnitř neponičili vandalové. Otevřou ji až s nájemcem, který tam bude mít občerstvení.

Zprávy z dráhy

Už téměř dva roky uplynuly od ukončení rekonstrukce železniční stanice ve Vlkově na Táborsku na trati z Veselí nad Lužnicí do Třeboně a dál do Českých Velenic u rakouských hranic. Má to ale jeden háček. Cestující, kteří k budově přijdou, narazí na zamčené dveře.

Za proskleným vstupem přitom mohou vidět nový mobiliář, například lavičky, nebo opravené toalety. Využít je však nemohou.

„Venkovní prostory zastávky ve Vlkově poskytují ochranu před povětrnostními vlivy podle platné legislativy,“ poznamenal mluvčí Správy železnic (SŽ) Dušan Gavenda. Cestující podle něj venkovní vybavení jako lavičky nebo stojany na kola využívají.

S tím při pohledu na zastávku nesouhlasí Monika Lávičková. „Bývá tady hodně lidí a takový malý přístřešek je zcela nedostačující. Zvlášť když fouká vítr, tak to nikoho pořádně neochrání,“ přibližuje.

Rekonstrukce stála čtyři miliony korun.
Správa železnic opravila zastávku ve Vlkově. Cestující ale dovnitř nemohou.
Vlkov je vyhledávanou turistickou a cyklistickou oblastí. V okolí je pět pískoven, lesy, rybníky a přírodní rezervace a prochází tudy turistická a cyklistická stezka kolem rybníků až k Rožmberku.
Při dešti mohou cestující využít jen přístřešek u zastávky.
A to je vzhledech k sychravému podzimu poměrně zásadní nedostatek. Lávičková dodává, že pokud by přišla k zastávce třeba v dešti a zjistila, že vnitřek je zamčený, byla by naštvaná a zklamaná. „Přijde mi nesmyslné, aby tam stála budova, která se nedá využít právě v situacích, kdy ji lidé nejvíc potřebují.“

Situace by se měla změnit až příští jaro. Správa železnic totiž našla nájemce, čímž podmiňovala otevření interiéru zastávky. Ten si nyní připravuje prostory a vybavení a plánovaný prodej občerstvení chce zahájit se začátkem cyklistické sezony.

Bez nájemce by otevření budovy cestujícím bylo nepravděpodobné. Objekty, které je nemají, se prý podle mluvčího SŽ pravidelně stávají terčem vandalů. „Pokud by se nájemce nepodařilo najít, využijeme mobiliář z interiéru v jiné zastávce,“ dodal Gavenda.

Nový nájemce vzešel z veřejné soutěže. Uchazeči mohli podávat nabídky do 2. září s tím, že prostory byly dostupné od začátku října. Za využívání plochy o výměře těsně nad 68 metrů čtverečních minimálně zaplatí bezmála 75 tisíc korun bez daně za rok. Měsíční nájemné tak činí zhruba 6 240 korun, v ceně nejsou zahrnuté poplatky za služby a energie. Vyplývá to ze smlouvy, kterou SŽ zveřejnila v registru smluv. V zadávacím řízení požadovala minimální nájemné ve výši bezmála 5 700 korun měsíčně.

Obec tam chtěla infocentrum

Původně měla mít v budově zastávky obec své infocentrum, nakonec od toho ale upustila. „Rádi bychom tuto budovu využili, finanční prostředky ale musíme vynakládat jinými směry, především na opravu kanalizace, která pod náporem turistů dlouho nevydrží,“ řekl starosta Lukáš Kukačka.

Informační centrum by navíc fungovalo jen v létě a obec ani nemá vhodné zaměstnance. „Velmi bychom přivítali, kdyby cestující mohli budovu využívat jako čekárnu a schovat se zde před zimou nebo naopak horkem,“ dodal starosta. Myslí si také, že to je především záležitost dráhy, zajistit cestujícím přiměřený komfort.

Při rekonstrukci, jejíž cena přesáhla čtyři miliony korun bez daně, se opravily střecha a obvodové pláště, vyměnily okna a dveře. Oprava se dotkla i vnitřních prostor, instalací a zpevněných ploch u zastávky.

Nájemce se však pravděpodobně nepodařilo najít na první pokus. Inzerát, který SŽ zveřejnila na svém webu, byl platný od 19. srpna. MF DNES má ale k dispozici fotografie z konce července, kdy už na dveřích zastávky visel leták, který o možnosti budovu si pronajmout informoval.

Vlkov je vyhledávanou turistickou a cyklistickou oblastí. V okolí je pět pískoven, lesy, rybníky a přírodní rezervace a prochází tudy turistická a cyklistická stezka kolem rybníků až k Rožmberku. U jedné z pískoven láká k návštěvě přírodní rezervace Písečný přesyp u Vlkova, písečná duna, které se přezdívá Česká Sahara.

