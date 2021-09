Štamgasti se nevrátili, majitelé restaurací na jihu Čech sčítají ztráty

Hostinští a majitelé restaurací si v květnu oddechli, když mohli po několikaměsíčním lockdownu opět otevřít. Těšili se, až k nim začnou návštěvníci zase proudit a hospody ožijí.

Jenže se tomu v mnoha případech ani zdaleka nepřiblížili. Podle průzkumu MF DNES v jihočeských podnicích si jejich provozovatelé všímají úbytku hlavně z řad stálých zákazníků.

Pětinový pokles tržeb hlásí například z českobudějovického hostince U Černého koníčka, kde se žádného náporu hostů ani turistů v létě nedočkali.

„Bývalo to tak, že jsme na každý čtvrtek mívali zamluvené celé stoly pro skupiny štamgastů. To už se bohužel neděje, pravidelnost upadá. Lidé si zřejmě zvykli být více doma s rodinou a zajít si do hospody už pro ně není taková priorita,“ říká hostinský Karel Sarauer.

Podle něho lidé v hospodách utrácejí stále stejně, jen zkrátka už tak často nechodí. „Na oběd lidé dorazí nebo si objednají jídlo s sebou, ale odpadly návštěvy odpoledne a večer. Zřejmě bude trvat delší dobu, než se to lidé zase naučí,“ myslí si hostinský.

Ještě o něco hůř je na tom restaurace Budějcká srdcovka, které denní tržby klesly dokonce až na třetinu ve srovnání s dobou před pandemií.

„Po prvním rozvolnění bylo méně lidí, nyní už je situace lepší. Je vidět, že se lidé přestávají bát, jenže si toho u nás daleko méně objednají. I spropitné od zákazníků je nižší, než bývalo dříve,“ přemítá číšnice Klára Votrubová.

Nebývalý úbytek zákazníků provází i klasické hospody. Do písecké pivnice Na Sadech se po květnovém otevření nevrátila až polovina stálých zákazníků.

„Někdo se bojí do hospod chodit, část štamgastů bohužel i zemřela a další si zvykli pít doma v garáži. Myslím, že se v našem případě uvidí až v říjnu, jestli je to tak špatné. Letní měsíce obecně u nás bývají slabší, protože lidé z měst jezdí na dovolené nebo na venkov,“ líčí majitel pivnice Martin Arnican. Tvrdí, že lidé už do hospod nikdy v takovém množství chodit nebudou.

Budou muset zdražovat

Podobný názor má také majitel restaurace Zlatý soudek ve Vodňanech na Strakonicku Karel Jarmar, který přišel o třetinu klientely.



„Turisté se sice vrátili, ale když jsem se bavil s ostatními hostinskými, tak mi potvrdili stejné číslo,“ konstatuje Jarmar. „Lidé spíše pijí doma. Jeden z mých známých provozuje obchod s alkoholem a na sudovém pivu mu odběr vzrostl až o 400 procent,“ tvrdí.



Navzdory úbytku hostů i končící sezoně, kdy z podniků zmizí téměř všichni turisté, se Jarmar připravuje na to, že bude muset v blízké době zdražit. „Některé ceny jsme zvedli už před sezonou. U nás ve Vodňanech je ale problém s nimi hýbat, protože je tu velká konkurence. Navíc bych mohl odradit i některé další zákazníky,“ přibližuje.

Podobného kroku se obávají i v prachatickém Celtic Baru, kde raději zvednou ceny ve dvou krocích. „Zdražit určitě musíme, už jenom kvůli rostoucí ceně potravin a surovin. Nemůžeme cenu zvýšit skokově, protože jsme přece jen v malém městě, ale na podzim určitě jednou zdražíme a po Novém roce pravděpodobně znovu,“ připouští majitel baru Václav Mikolášek.

V Celtic Baru navíc reagovali na úbytek hostů rozšířením sortimentu. Ještě do loňska byli téměř výhradně barem, od letoška ale pravidelně nabízejí také jídlo.

„Zjistili jsme, že lidé k nám na něj chodí. Tím se nám podařilo dohnat ztráty. Možná jsme na tom i o něco lépe než před pandemií, zaměření na jídlo je výrazně znát. I tak nám ale ubylo spoustu stálých hostů,“ doplňuje majitel baru.

A není na jihu Čech jediný. Plno hlásí také z budějovické restaurace hotelu Zvon, kam nyní hosté chodí hlavně posedět na zahrádku. „Je to paradox, ale z tohoto pohledu nemáme nouzi. Méně lidí chodí dovnitř, ale to může být tím, že v létě návštěvníci raději sedí na vzduchu,“ říká manažer hotelu Zdeněk Novotný.

Stejně jsou na tom i v jindřichohradecké restauraci Udírna, která sídlí v centru města. I tam lidé po otevření proudí a podobná situace je podle jejího majitele Petra Kadlece i v dalších podnicích ve městě. „Změnila se ale délka návštěv hostů. Dříve bylo běžné, že lidé po večeři ještě nějakou dobu poseděli a dali si něco k pití, to už teď vůbec nevídám,“ popisuje Kadlec.

Pomáhá rodina a známí

Daleko větší problém ale vidí v nedostatku pracovníků. Ti se v době pandemie, kdy byly restaurace zavřené, vydali hledat štěstí jinam.

„Pracujeme na hranici možností a v součinnosti rodiny, přátel a známých, kteří s gastronomií donedávna neměli nic společného. Zaměstnanců máme málo a sami nestíhají,“ dodává Kadlec. Stejné komplikace hlásí asi polovina oslovených podniků.

Nepříznivou situaci potvrzuje také ředitel Jihočeské hospodářské komory Luděk Keist, podle něhož významná část personálu hospod a restaurací odešla v době pandemie i do výrobních podniků.

„Odtud se už nechtějí vracet, protože za obdobný plat pracují jen osm hodin denně bez víkendů. Spousta jich tedy změnila obor a zůstali jen ti skalní. Znamená to pro ně ale spoustu přesčasů,“ popisuje Keist.

Ani tak podle něj nenastalo žádné hromadné uzavírání provozů. „Mohlo se to stát v menších obcích, úřady práce také nehlásí nic podobného. Ale musíme počítat s tím, že nedostatek pracovníků, a to nejen v gastroprovozech a cestovním ruchu, bude brzy skutečně problém,“ varuje.