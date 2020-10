Teflon zajistí, že šrouby po opravě Stádleckého mostu brzy nezreznou

„Nezbylo nic jiného než postupovat za úplné uzavírky mezi obcemi Stádlec a Dobřejice s vyloučením veškerého provozu včetně chodců,“ uvedl krajský radní Antonín Krák (ČSSD).

Jedinečná stavba, která je národní technickou památkou, se dostala do havarijního stavu. Příčinou bylo napadení mostu vysoce invazivní a nebezpečnou dřevokaznou houbou z čeledi trámovek. Rekonstrukce měla začít už na jaře. Jenže se objevil zásadní problém. Nedařilo se sehnat požadovaný materiál.

„Nešlo o žádný neobvyklý druh dřeva. Potřebovali jsme klasický dub. Potíž byla v tom, že při kůrovcové kalamitě se vyvíjí tlak na těžbu a prodej smrkového kůrovcového dřeva, a tak jsme měli problém sehnat i obyčejný dub,“ vysvětlil Jan Štícha, ředitel jihočeských silničářů.

Trámy musí mít šest metrů na délku, a tak bylo potřeba sehnat stromy, které měly v průměru alespoň půl metru a vysoké byly deset metrů a více, navíc musely být rovné. Dohromady 700 takových dubů. Dřevo kraj sehnal až v Chorvatsku, odkud ho nechal dovézt.

Práce nyní postupují tak, že stavaři na místě odmontují kovové spoje a odstraňují staré dřevěné trámy, po kterých se jezdí. Z trámů odstraňují plodnice dřevokazných hub a chemicky je ošetří, aby se zabránilo šíření výtrusů do okolí. I nové části budou chemicky ošetřené. Vše je nastavené tak, aby se staré a nové části vůbec nepotkaly.

„Zajímavostí je, že veškerý spojovací materiál, který bude na mostě použitý, je potažený teflonem. Dubové silice jsou totiž agresivní, a pokud bychom použili běžný materiál, rezivěl by daleko rychleji,“ podotkl Krák.

Nemusí se hned bourat

Neméně zajímavý je i další most, tentokrát železniční u Červené nad Vltavou na Písecku, který se klene přes Orlickou přehradu. I ten už dosluhuje. Nedočká se však opravy, ale vedle něj postaví Správa železnic (SŽ) nový a více než 130 let starou stavbu rozebere. Práce měly začít letos na podzim.

S koncem mostu se však mnoho obyvatel nechce smířit a usilují o jeho záchranu. Vznikla dokonce i petice s několika stovkami podpisů.

„V projektu se nepočítá s tím, že by na novém mostě byla lávka pro pěší. Domníváme se, že tuto funkci může zajistit starý a není jej třeba hned likvidovat,“ napsala Eva Hanzalová, členka petičního výboru.

Pilíře jsou podle ní ve velmi dobrém stavu, ocelovou konstrukci poznamenala koroze kvůli absenci údržby za posledních 50 let.

„Snažíme se o záchranu pro příští generace kvůli technologické ceně a kráse stavby a pro turistické účely, i kdyby se s ní v tuto chvíli zatím nic nedělalo,“ zdůraznila Hanzalová. Třeba se podle ní časem najde vůle a bude zájem a také peníze na úpravu mostu tak, aby sloužil pro pěší a cyklisty.

O mostu se debatovalo i na zatím posledním jednání krajského zastupitelstva.

„Co vím, tak se bude nejdříve stavět nový a pak teprve rozebírat starý. To nám ještě myslím dává prostor se tím zabývat,“ zmínil zastupitel Jan Zahradník (ODS).

Konstrukce je z roku 1889

Jednání už začala. „Setkali jsme se za kraj se zástupci vedení Správy železnic a chtěli jsme ho zachovat a využít pro cyklostezku. Ze strany od Červené by to šlo. V době stavby nového mostu tam vznikne i nová přístupová komunikace. Horší je to na straně, kde jsou Vlastec a Záhoří. Tam jsou za mostem lesy a majitelem jsou Schwarzenbergové. Nakonec tak bohužel k dohodě nedošlo,“ zmínil Ivan Študlar, bývalý poradce hejtmanky pro dopravu.

„Závěr byl takový, že s ohledem na velmi vysoké náklady na případné zachování ocelové konstrukce a také problematické majetkové vlastnictví navazujících pozemků je záměr v podstatě neuskutečnitelný,“ potvrdil Radek Šíma, mluvčí Jihočeského kraje.

Ocelová konstrukce z roku 1889 už podle SŽ nevyhovuje požadavkům na rychlost a zatížení. Proto postaví nový železobetonový obloukový most.

„Zahájení prací plánujeme v listopadu, dokončení v červnu roku 2024,“ upřesnila před časem Nela Friebová, mluvčí SŽ.

Jak ale zjistila MF DNES, už je všechno jinak. Limit zakázky byl 458 milionů korun, jenže všechny nabídky tuto hodnotu překročily.

„Správa železnic zadávací řízení zrušila. Nový tendr opět s limitní hodnotou chceme vypsat do konce letošního roku,“ potvrdila mluvčí SŽ Radka Pistoriusová.

Stádlecký most Nechal ho postavit Vojtěch Lanna podle návrhu Bedřicha Schnircha. Od roku 1848 do roku 1960 spojoval břehy Vltavy u Podolska na obchodní cestě z Bavorska do Haliče. Jeho existenci ohrozilo budování Orlické přehrady, po jejím napuštění by byl potopený. Naštěstí ho rozebrali, označili jednotlivé kamenné bloky a postupně ho převezli do údolí řeky Lužnice, kde ho otevřeli v roce 1975. Železniční most u Červené Pochází z roku 1889 a postavili ho v té době unikátní technologií letmé montáže nýtované ocelové konstrukce. Váží 940 tun a pohromadě ho drží mimo jiné 329 tisíc nýtů. V roce 1988 se stal kulturní památkou, jenže před čtyřmi lety ministerstvo kultury prohlásilo, že zápis nebyl platný.

Stavba má jedno nej – je to nejvyšší železniční most v zemi, výška nad dnem přehrady je 69,5 metru, nad hladinou zhruba 35 metrů podle stavu vody. Pro svůj vzhled bývá cílem turistů i fotografů.

I zástupci okolních obcí se pokoušeli dohodnout na jeho zachování.

„Navrhli jsme, že by mohl dál sloužit jako cyklostezka a pro pěší. Už samotná demontáž bude stát miliony, jenže zachování a oprava by byly ještě mnohem dražší. To si obce se svými malými rozpočty vůbec nemohou dovolit,“ vysvětlil starosta nedalekých Jetětic Ladislav Novotný.

Nadějí mohlo být, že by se nějaká instituce, například kraj či sdružení obcí, pokusila požádat stát, aby most zařadil na seznam kulturních památek. V případě úspěchu by pak bylo možné žádat třeba o dotaci na jeho obnovu. Jenže to se zatím nestalo a nevypadá to, že se něco změní. V minulosti byl most památkově chráněný, ale ministerstvo kultury toto rozhodnutí zneplatnilo.

Za celých 131 let fungování se most nikdy nedočkal žádné větší opravy. Je součástí jednokolejné trati Tábor–Písek.

„Je to zároveň jediné přemostění Vltavy na železnici od Budějovic až k Praze,“ podotkla Friebová. Pro dráhy je to hodně strategické místo a má velký význam i jako objízdná trasa zejména při výlukách a pro mimořádné přepravy.

Délka je 280 metrů

Dnes je na mostě omezená rychlost na 30 kilometrů za hodinu. A nosnost prakticky vylučuje provoz nákladních vlaků. Celková délka je nyní 280 metrů a zjednodušeně ho tvoří kamenné pilíře a ocelová konstrukce. Pro nový most je navržená oblouková nosná konstrukce. V hlavní části bude železobetonový oblouk s rozpětím 156 metrů. Díky tomu se po dokončení zařadí mezi největší oblouková díla v Česku.

Délka přemostění pak nově dosáhne bezmála 300 metrů a celkově bude stavba měřit 316 metrů. I na novém mostě bude provoz jednokolejný. Svým vzhledem se bude podobat nedalekému Žďákovskému mostu, který se rovněž na Písecku klene přes Orlickou přehradu a je největším obloukovým ocelovým mostem v Česku.

Práce budou rozdělené do čtyř etap. „Nejprve se postaví opěry, pilíře a základy pat oblouku a nosné konstrukce krajních polí,“ zmínila mluvčí Správy železnic. Současně se také dostane na rozebrání stávající staré ocelové části mostu. Práce mají postupovat tak, aby byla výluka v místě co možná nejkratší.