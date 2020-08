Dříve malá vesnice, teď na Srubci rostou byty rychle jako v okresním městě

Jen v Budějovicích v roce 2019 dokončily stavební firmy 709 bytů. „To činilo necelou třetinu všech dodělaných bytů v celých jižních Čechách,“ potvrzuje Irena Votrubová z krajské správy Českého statistického úřadu (ČSÚ) v Českých Budějovicích. Ten v červenci zveřejnil údaje o zkolaudovaných bytech v regionu.

V krajském městě se staví například mezi parkem Stromovka a areálem Jihočeské univerzity, v lokalitě U Lučního jezu nebo o kousek dál po proudu Vltavy proti zimnímu stadionu. Zájem je velký. Jakmile developer byty nabídne, začnou mizet.

„Poptávka jde od lidí z jihu Čech, kteří se do Budějovic stěhují. Především to jsou ale ti z okolí města nebo jeho samotní obyvatelé. Kupují pro sebe, pro své děti, ale zároveň to berou i jako investici do budoucna, protože dobrý byt na prestižní adrese cenu neztratí,“ domnívá se Jan Nedvěd, předseda představenstva holdingu Mane. Ten již několik let staví v areálu bývalých kasáren mezi Husovou třídou a ulicí E. Rošického. Doposud tam vyrostlo 280 bytů.

Obce s největším počtem dokončených bytů v kraji v roce 2019 Jihočeský kraj 2 229

České Budějovice 709

Strakonice 75

Srubec 44

Jindřichův Hradec 40

Planá nad Lužnicí 37

Třeboň 33

Borovany a Sez. Ústí 31

Suchdol nad Lužnicí 30

Zdroj: ČSÚ

Nedaleko odtud chce stavět i vedení města České Budějovice, které dlouhodobě tíží nedostatek vlastních bytů. Zatímco po roce 1989 jich vlastnilo 18 tisíc, dnes to nejsou ani dva tisíce.

Vedení radnice proto připravuje velký projekt, který je ale zatím pouze na papíře. V červenci radní schválili složení poroty k veřejné zakázce s názvem Bytový dům 4 Dvory.

„Chtěli bychom tam vytvořit byty sociální i startovací pro rodiny s dětmi. Bavíme se také o komerčních pronájmech a samozřejmě občanské vybavenosti,“ uvádí náměstek primátora Viktor Lavička (ANO).

Stavět by se mělo na dvě fáze a podle optimistického výhledu by se mohlo začít v letech 2023 nebo 2024. Konkrétní podoba zatím není jasná, na přesnější informace si zatím veřejnost musí počkat.

Strakonice se chystají stavět v lokalitě Jezárky

V celkovém počtu zkolaudovaných bytů se za loňsky rok na druhém místě umístily Strakonice. To je podle Votrubové i dlouhodobý trend.

„Při hodnocení výstavby je vhodnější zaměřit se na delší časové období, v našem případě se jedná o posledních pět let. Od roku 2015 vzniklo v Jihočeském kraji celkem 7 685 bytů. Nejvíce dokončených bytů vykázalo krajské město České Budějovice (1 573), druhé v pořadí byly Strakonice (214) a na třetí příčce se umístil Srubec (181). Zde se odráží velký vliv takzvané suburbanizace, kdy lidé požadují život v blízkosti velkého města, aby mohli čerpat jeho výhody, zároveň chtějí mít na dosah přírodu,“ vysvětluje Votrubová.

Podle starosty Strakonic Břetislava Hrdličky (Strakonická veřejnost) může být důvodů pro intenzivní výstavbu několik. „Chystá se tady průmyslová zóna, která zvedne počet pracovních míst. My zároveň investorům nebráníme v jejich záměrech. Kromě toho je město plné kultury a nabízí vhodné podmínky pro život,“ myslí si Hrdlička.

I tam vzniklo v poslední době několik developerských projektů a výstavbu chystá také vedení radnice. „Snažíme se vytvořit dostupné bydlení. Máme 1,5 roku zpoždění kvůli volebním tahanicím a koronaviru, ale vytipovali jsme si některá místa. Jedním z nich je lokalita Jezárky, kde by mohly být čtyři bytové domy, hledáme proto soukromého investora. Jeden se má nyní vyjádřit. Potom jsme si vyhlédli některé objekty, které bychom chtěli získat, ale u toho nechci být v tuto chvíli konkrétní kvůli vyjednávání,“ doplňuje Hrdlička.

Na předních místech v tabulce ČSÚ za posledních pět let je možné najít také okresní města Jindřichův Hradec se 170 dokončenými byty a Tábor se 135. Právě táborské radnici patří ve srovnání s jinými městy poměrně dost bytů, více než tři tisíce. I tam je poptávka velká.

„Obsazenost je plná, pokud se vyskytne volné místo, dostáváme třicet až sto žádostí podle lokality a velikosti,“ zmínila loni místostarostka Michaela Petrová (Jinak!). Komise tam nezohledňuje pouze nabídnutou cenu, ale podle Petrové také často přihlíží k aktuální situaci žadatele, a tak může rozhodnout ve prospěch třeba mladých lidí, kteří zakládají rodinu.

Zajímavé prvenství si v roce 2019 připsala šumavská obec Kvilda, kde je největší počet dokončených bytů na tisíc obyvatel, celkem 187, zatímco krajský průměr jsou pouhé tři. „V této lokalitě se však spíše než o byty pro trvalé bydlení bude jednat o objekty využívané k rekreaci,“ upřesňuje Votrubová z ČSÚ.