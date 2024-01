Po Budějovicích pobíhala srnka, mohla ji omámit řepka. Zasáhli strážníci

Procházku po širším centru Českých Budějovic si v úterý nečekaně dopřála srnka. Proběhla se v ulicích Dukelská, Jirsíkova nebo Dr. Stejskala. Nakonec doputovala až na Senovážné náměstí.

Lidé její pohyb oznámili strážníkům po třinácté hodině. Hlídka záhy zvíře našla. „Shodou okolností ve služebním vozidle seděli naši specialisté na odchyt zvířat a rychlým zásahem se jim podařilo srnu odchytit,“ upřesnila mluvčí českobudějovických strážníků Věra Školková.

Srnu ihned odvezli mimo město, kde ji živou a nezraněnou okamžitě vypustili zpět do volné přírody. „Mohla se někde nažrat řepky. To se pak stává, že to srny zmate,“ přidala Školková.

Strážníci řeší podobné případy málokdy. Zvířata nechtěně zaběhnou do města jen několikrát ročně. Před necelými dvěma lety utekly řidiči v Budějovicích krávy a naháněli je strážníci.

„Asi před pěti lety běhalo po městě divoké prase. Také jsme jeli pro hada, tehdy byla korálovka ve vlaku na nádraží. Při oznámení zaběhlých srnek se často stává, že po příjezdu hlídky už na místě nejsou,“ dodala mluvčí.

„Lidem doporučujeme, aby se vyplašená zvířata nesnažili sami zastavit. Ať zavolají strážníky. Mohla by je naopak ještě víc vyděsit,“ uzavírá Školková.