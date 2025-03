Srdce Vltavy. Meandrující řeka pod Pihlovem léta „kreslila“ mezi loukami jeden z symbolů Šumavy. Ten však zmizel v 50. letech dvacátého století, tedy po napuštění lipenské přehrady.

Teď se Srdce Vltavy objevilo znovu. A to díky přírodě, přesněji, díky ustupující zimě. Na satelitních snímcích ho objevil Tadeáš Gregor z Českých Budějovic, když brouzdal po internetu.

„Ztenčení ledu je vizuálně patrné nad bývalým korytem Vltavy. Srdce se tam dělá zřejmě každý rok pravidelně, když taje led. Je to vidět i na snímcích z minulých let. Souvisí to s prouděním vody, které ovlivňuje právě ta geomorfologie dna, tedy zatopené koryto,“ říká Gregor.

Snímky následně zveřejnil i Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) a ze Srdce Vltavy se rázem stal hit sociálních sítí.

„Je dobře vidět, že pod hladinou větší proud přináší i teplejší vodu a ta rychleji rozpouští led. Proto při jarním tání zůstává na řekách led déle u břehů. Tady je to podobné, led se nad prouděním vody ztenčil a na fotkách je proto vidět jeho tmavší zabarvení,“ vysvětluje hydrolog Tomáš Vlasák z českobudějovické pobočky ČHMÚ.

Takzvané Srdce Vltavy při svých pracovních cestách několikrát zachytil i českokrumlovský fotograf Josef Seidel. Snímky, jak vypadalo staré koryto řeky Vltavy, si lze prohlédnout například v jeho fotobance.

Vodní nádrž Lipno vybudovali na Vltavě mezi lety 1952 až 1959. V únoru roku 1958 byla přehrada už kompletně napuštěná a pod její hladinou zmizely desítky domů. Celkově muselo Lipnu ustoupit na 89 osad a obcí. Zcela zanikly například obce Kyselov, Hůrka, Lojzova Paseka, Rybářské Domky či Zadní Výtoň. V Dolní Vltavici přehrada zatopila i tamní bývalý kostel.

Dnes je Lipno se svou rozlohou bezmála 49 kilometrů čtverečních největší přehradní nádrží s největší vodní plochou na území České republiky. Lipno je významným turistickým cílem jižní části Šumavy.