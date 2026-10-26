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Srdce Vltavy je hit. Fotí ho z vesmíru i z rozhledny, létají nad něj s drony

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  14:48
Šumava má novou turistickou atrakci. Je jím Srdce Vltavy, které v krajině tvarují meandry u Horní Plané na Českokrumlovsku. Srdcovitý přírodní útvar v posledních týdnech zvýrazňuje stále klesající hladina lipenské přehrady. Dobře viditelný je zejména z výšky.

Fotky z družice, z vesmíru, snímky z dronů či pohledy z nedaleké rozhledny. Stále více lidí fascinuje staré koryto řeky Vltavy, které je kvůli nekončícímu suchu stále patrnější. Lipenská přehrada má nyní o čtyři výškové metry méně vody, než při běžném stavu.

U Horní Plané se po desítkách let objevilo Srdce Vltavy (25. října 2026)
Menadry řeky Vltavy u Horní Plané tvoří tak zvané Srdce Vltavy. Snímek je z poloviny října. (26. října 2026)
Menadry řeky Vltavy u Horní Plané tvoří tak zvané Srdce Vltavy. Snímek je z poloviny října. (26. října 2026)
Ustupující voda v lipenské vodní nádrži odhaluje původní koryto řeky Vltava a její legendární Srdce Vltavy u Horní Plané. Na snímku je originální snímek šumavského fotografa Josefa Seidela z rozmezí roku 1926 - 1930, kdy jej nasnímal z kopců u Horní Plané. (8.10.2026)
30 fotografií

Takzvané Srdce Vltavy, meandry staré řeky kreslící tvar srdce do luk u Pihlova nedaleko Horní Plané, si přál vidět i kameraman iDNES.cz Marek Štekl. Vzal tedy dron a v neděli vyrazil na Šumavu.

„Hlavně jsem čekal, až přestane pršet. Prošel jsem tamní kemp k vodě a startoval jsem s dronem v místech, kde dřív stával most přes Vltavu. Moje očekávání se splnilo, ale možná by to chtělo ještě pár dní počkat, aby ještě voda o trošku klesla a srdce ještě více vykouklo,“ popisuje kameraman, který natočil i nafotil Srdce Vltavy z výšky 110 metrů.

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V dobách, než se v roce 1958 začala napouštět lipenská přehrada, bývaly výhledy na takzvané Srdce Vltavy oblíbeným cílem romantických výletů. Častokrát jej z obou stran řeky, která se mezi Novou Pecí a Horní Planou kroutila mezi loukami, fotil známý šumavský fotograf Josef Seidel i jeho syn František.

Poté nadlouho srdce „dotlouklo“, protože meandry řeky i celou oblast zatopila lipenská přehrada. Až nyní kvůli postupujícímu suchu a nedostatku vody se znovu legendární Srdce Vltavy objevuje.

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Na místo vyrazil i jihočeský fotograf David Rošický. I ten se s dronem vznesl přibližně 100 metrů nad zem, aby mohl známé meandry zvěčnit.

„Je dost možné, že hladina už kvůli dešťům na Šumavě níž nepůjde. Ale v úterý chci s kamarádem objevit Srdce Vltavy i na paddleboardu. Vyrazíme z Nové Pece do Pihlova, což jsou tak dvě hodinky plavby. Uvidíme srdce zase z jiné perspektivy,“ těší se Rošický. Ten fotografoval tuto vltavskou atrakci v polovině října.

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Výrazný úbytek vody v lipenské přehradě je vidět už i z vesmíru. Srdce Vltavy vyfotografovala také družice Sentinel-2 L2A, a to 16. října. Už v březnu roku 2025 upozornil meteorolog Tadeáš Gregor z jihočeské pobočky ČHMÚ, že vltavský meandr ve tvaru srdce - ačkoli tehdy ještě skrytý pod zamrzlou hladinou Lipna - je možné spatřit z družice.

Pokud nemáte dron, i tak si lze s trochou štěstí vltavský meandr prohlédnout. Stačí vystoupat pár desítek schodů na rozhlednu Dobrá Voda, která se tyčí přímo nad Horní Planou. Odtud je Lipno vidět velice dobře. I když část výhledu na hladinu zakrývají stromy, staré koryto Vltavy je také patrné.

U Horní Plané se po desítkách let objevilo Srdce Vltavy (25. října 2026)
Menadry řeky Vltavy u Horní Plané tvoří tak zvané Srdce Vltavy. Snímek je z poloviny října. (26. října 2026)
Menadry řeky Vltavy u Horní Plané tvoří tak zvané Srdce Vltavy. Snímek je z poloviny října. (26. října 2026)
Ustupující voda v lipenské vodní nádrži odhaluje původní koryto řeky Vltava a její legendární Srdce Vltavy u Horní Plané. Na snímku je originální snímek šumavského fotografa Josefa Seidela z rozmezí roku 1926 - 1930, kdy jej nasnímal z kopců u Horní Plané. (8.10.2026)
30 fotografií

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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