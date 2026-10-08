V dobách, než se v roce 1958 začala napouštět lipenská přehrada, bývaly výhledy na takzvané Srdce Vltavy oblíbeným cílem romantických výletů. Častokrát jej z obou stran řeky, která se mezi Novou Pecí a Horní Planou kroutila mezi loukami, fotil známý šumavský fotograf Josef Seidel i jeho syn František.
Poté nadlouho srdce „dotlouklo“, protože meandry řeky i celou oblast zatopila lipenská přehrada. Až nyní kvůli postupujícímu suchu a nedostatku vody se znovu legendární Srdce Vltavy začíná objevovat. Z letadla či dronu je už dobře patrné.
V úterý nad přehradu vzlétl i českokrumlovský fotograf Libor Sváček, kterého v letadle Cessna 172 vzal do vzduchu pilot Pavel Pígl.
„Startovali jsme z Hosína. Ale předtím následovala dost dlouhá příprava, protože jsem potřeboval bezvětří a boční světlo. Byl to opravdu fotolet,“ vypráví Sváček, který často fotí jižní Čechy z výšky.
„Viděl jsem satelitní snímky Lipna a začal tušit, že by Srdce Vltavy mohlo klapnout. Celkem za tu cestu vzniklo 3 200 snímků celého Lipna i Plešného jezera. Samotné srdce je focené z výšky 1 264 metrů nad mořem,“ dodává fotograf.
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Díky tání ledu se na Lipně ukázalo Srdce Vltavy. Unikát je vidět až z vesmíru
Za pár dní by možná bylo celé původní koryto Vltavy u Horní Plané z výšky vidět ještě lépe, ale kvůli počasí a barevné šumavské přírodě se fotograf vypravil do vzduchu už zkraje týdne.
Tento přírodní úkaz se zčásti ukázal už dříve, a to koncem března loňského roku. Jeden ze symbolů Šumavy, který pod Pihlovem léta „kreslila“ řeka Vltava, objevily v tajícím ledu satelitní snímky.
„Je dobře vidět, že pod hladinou větší proud přináší i teplejší vodu a ta rychleji rozpouští led. Proto při jarním tání zůstává na řekách led déle u břehů. Tady je to podobné, led se nad prouděním vody ztenčil, a na fotkách je proto vidět jeho tmavší zabarvení,“ vysvětloval tehdy hydrolog Tomáš Vlasák z českobudějovické pobočky ČHMÚ.
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Srdce Vltavy už dříve zkoumali i odborníci z Katedry geomatiky Fakulty stavební ČVUT ve spolupráci se specialisty z Přírodovědecké fakulty UK.
Pokud nepřijdou na Šumavě výraznější deště a voda v nádrži ještě klesne, mohou lidé pozorovat Srdce Vltavy stejně jako jejich předci – na vlastní oči. Ideálním místem je takzvaná Jezerní vyhlídka nad Horní Planou u louky za letním kinem.
„Je to dobře dostupné místo, odkud je pěkný výhled. Jezerní vyhlídka je otevřená a přístupná celoročně, takže sem lze zajít kdykoliv. Srdce uvidíte určitě i z rozhledy na Dobré Vodě nad městem,“ popisuje starosta Horní Plané Petr Šimák. V tamním kulturním a informačním centru také začíná výstava se Seidelovými snímky o životě ve městě a jeho okolí na začátku 20. století. I zde bude vidět vyfocené Srdce Vltavy.