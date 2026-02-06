U Bavorovic chytali zajíce a nasazovali jim obojky. Projekt má zamezit nehodám

Pohyb zajíců v okolí měst a snaha snížit riziko jejich střetů s auty na silnicích. To je hlavní záměr projektu, který vznikl ve spolupráci České zemědělské univerzity v Praze, Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti a Honebního společenstva Bavorovice na Českobudějovicku.
Lednový odborný odchyt zajíců polních. Projekt vznikl ve spolupráci České zemědělské univerzity v Praze, Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti a Honebního společenstva Bavorovice. Cílem projektu je lépe porozumět tomu, jak se zajíci v okolí města pohybují, kudy nejčastěji procházejí a kde jim hrozí největší nebezpečí. (5. ledna 2026) | foto: Jihočeský kraj

V okolí malé obce severně od krajského města se v pondělí uskutečnil odchyt zajíců polních. Odborníci díky tomu zjišťují, kudy zajíci nejčastěji procházejí a kde jim hrozí největší nebezpečí. Zaměřují se na okolí silnic, kde hrozí srážka.

„Tenhle projekt nám dává do ruky konkrétní data, která dosud chyběla. Díky nim můžeme lépe cílit opatření v místech, kde dochází ke střetům zvěře s dopravou, a hledat řešení, která budou fungovat v praxi,“ uvedl náměstek hejtmana Jihočeského kraje pro oblast zemědělství a lesnictví David Štojdl.

V Česku se potvrdila nebezpečná nemoc červených očí, zajíci hynou do několika dní

Četnost zajíce polního se v České republice snižuje už několik desítek let a v poslední době situaci zhoršuje i výskyt virového onemocnění myxomatózy. V některých lokalitách tak dochází k výraznému úbytku zajíců. Zároveň se tento druh dokáže dobře přizpůsobit životu v blízkosti měst, kde se místy vyskytuje poměrně hojně. To však znamená i častý pohyb přes silnice a vyšší riziko dopravních nehod.

„V okolí Budějovic se dlouhodobě setkáváme s kombinací husté dopravy, členité krajiny a aktivního výskytu zajíců, což vede k častým kolizím,“ přidal Štojdl.

Zvířata se chytala v otevřené krajině pomocí tradiční metody do tenat (loveckých sítí, pozn. red.). Ta byla umístěná v místech, kudy se zajíci běžně pohybují. Samotný zásah zajišťovali zkušení chytači, kteří dbali na rychlou a šetrnou manipulaci. Jakmile se zajíc dostal do sítě, byl hned opatrně vyproštěn a umístěn do přepravní bedýnky.

Vybraným zajícům byly po odchytu nasazeny moderní GPS obojky, které umožňují dlouhodobě sledovat jejich pohyb v příměstské krajině. Obojky dostali pouze jedinci s dostatečnou hmotností tak, aby zařízení nebylo pro zvíře moc těžké. Po pár minutách byl zajíc vypuštěn zpět do krajiny.

Používané GPS obojky jsou vybavené také funkcí drop-off, která umožňuje jejich dálkové odepnutí. V případě poklesu kapacity baterie na kritickou úroveň nebo při jiných komplikacích lze obojek na dálku uvolnit, aniž by bylo nutné zvíře znovu odchytávat. Díky tomu nejsou zajíci vystavováni dalšímu stresu při manipulaci s obojky. Získaná data umožní sledovat, kde se zajíci nejčastěji pohybují, jak velké území využívají a zda se opakovaně přibližují k rizikovým úsekům silnic.

Pod koly aut zahynou statisíce zvířat. Nejčastěji zajíci a ježci

Součástí projektu bude také testování elektronických zradidel, která budou instalovaná podél vybraných silničních úseků v honitbě Bavorovice. Tato zařízení mají za cíl odradit zvěř od vstupu na vozovku.

Díky propojení se sledováním pomocí GPS obojků bude možné vyhodnotit, zda zradidla skutečně ovlivňují chování zajíců a pomáhají omezit jejich pohyb v nejrizikovějších místech. Když se systém osvědčí, může se rozšířit na další místa v Jihočeském kraji.

