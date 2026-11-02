Srážka osobáku s kamionem zastavila provoz u Sedlce, spolujezdkyně je vážně zraněná

Nehoda se stala na silnici, která spojuje České Budějovice a Plzeň. Vyplývá to z informací policie a záchranářů. Zřejmě ji zavinil řidič osobního vozu, který přejel do protisměru, kde se střetl s protijedoucím kamionem.
Operační středisko vyslalo na místo posádku záchranářů, vůz s lékařem a vrtulník letecké záchranné služby. „Posádky na místě stále zasahují,“ uvedl mluvčí jihočeských záchranářů Václav Burian.
Později doplnil, že posádky měly v péči vážně zraněnou ženu, u které před příjezdem záchranářů probíhala telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace. Zasahující posádky na ni navázaly rozšířenou resuscitací.
„Ženu museli z havarovaného vozidla vyprostit hasiči. Přibližně po pěti minutách se u ní podařilo obnovit spontánní krevní oběh,“ upřesnil Burian.
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Hlavní tah z Budějovic na Písek byl zavřený kvůli smrtelné nehodě
Záchranáři poté pacientce poskytli komplexní přednemocniční neodkladnou péči a lékař zraněnou napojil na umělou plicní ventilaci. Následně ji vrtulník transportoval do českobudějovické nemocnice. Při nehodě se nikdo další nezranil.
U nehody pomáhají profesionální hasiči ze stanic Vodňany, České Budějovice a Suché Vrbné. „Kromě vyproštění naše jednotky řešily únik provozních kapalin z nádrží kamionu a úklid vozovky. Všechny tři už zásah ukončily a vrátily se na své základny. V tuto chvíli je na místě vyprošťovací služba,“ napsala v 15:30 na síť X mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.
„Dopravu na objízdné trase řídí policisté,“ uvedl jejich mluvčí Milan Bajcura. Předpokládaná doba omezení provozu je do 16:20.