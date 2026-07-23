Osobní vlak se střetl s náklaďákem, čtyři lidé jsou zranění. Jeden vůz vykolejil

Nehoda se stala po půl druhé odpoledne. „Na místě je policie, záchranáři a hasiči. Jeden vůz soupravy motorového vlaku je vykolejený. Cestující jsou mimo vlak,“ upřesnil mluvčí Správy železnic pro mimořádné události Martin Kavka.
Při nehodě se zranili celkem čtyři lidé. „Muž z nákladního automobilu utrpěl těžká zranění. Po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče byl při vědomí letecky transportován do českobudějovické nemocnice,“ popsal mluvčí jihočeských záchranářů Vojtěch Míra.
Ve vlaku se zranili tři cestující. „Všichni utrpěli lehká až středně těžká poranění. Záchranáři je na místě zajistili a následně transportovali do nemocnice,“ dodal Míra.
Ve vlaku cestovalo dvacet lidí. „U nehody jsme vyprostili z kabiny kamiónu řidiče. Únik provozních látek jsme nezjistili. Zasahovali profesionální hasiči z Tábora, podniková jednotka Správy železnic a dobrovolníci z Chýnova a z Dobronic,“ upřesnila mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.
Provoz na trati mezi Chýnovem a Táborem je zastavený, podle Českých drah by mělo trvat do 16. hodiny.