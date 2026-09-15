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Ze zapáchajícího squatu blízko školy vyhnali bezdomovce a zajistili ho mřížemi

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  13:36
Českobudějovická radnice nechala ve spolupráci s majitelem objektu zabezpečit...

Českobudějovická radnice nechala ve spolupráci s majitelem objektu zabezpečit dům v ulici Oskara Nedbala, kde se scházeli narkomani a bezdomovci. | foto: MP České Budějovice

Českobudějovická radnice nechala ve spolupráci s majitelem objektu zabezpečit...
Českobudějovická radnice nechala ve spolupráci s majitelem objektu zabezpečit...
Českobudějovická radnice nechala ve spolupráci s majitelem objektu zabezpečit...
Českobudějovická radnice nechala ve spolupráci s majitelem objektu zabezpečit...
7 fotografií
Dlouhodobé problémy spojené s nelegálním užíváním opuštěného domu v ulici Oskara Nedbala v Českých Budějovicích končí. Radnice ho nechala ve spolupráci s majitelem objektu zabezpečit. Podnět k tomu dal ředitel strážníků Martin Hrinko.

Budova byla řadu let útočištěm pro bezdomovce a narkomany. Městská policie tam proto pravidelně vysílala své hlídky.

„Ta nemovitost byla pod dohledem strážníků i státní policie. Lidé v okolí si oprávněně stěžovali. Nám se podařilo vyhledat bydliště majitele, kontaktovat ho a dohodnout konkrétní bezpečnostní opatření. Zároveň jsme se s širší rodinou domluvili, že tam dokončí úklid,“ uvedl náměstek primátorky Lubomír Bureš.

Českobudějovická radnice nechala ve spolupráci s majitelem objektu zabezpečit dům v ulici Oskara Nedbala, kde se scházeli narkomani a bezdomovci.
Českobudějovická radnice nechala ve spolupráci s majitelem objektu zabezpečit dům v ulici Oskara Nedbala, kde se scházeli narkomani a bezdomovci.
Českobudějovická radnice nechala ve spolupráci s majitelem objektu zabezpečit dům v ulici Oskara Nedbala, kde se scházeli narkomani a bezdomovci.
Českobudějovická radnice nechala ve spolupráci s majitelem objektu zabezpečit dům v ulici Oskara Nedbala, kde se scházeli narkomani a bezdomovci.
7 fotografií

Majitel domu nebyl sám schopný ho účinně zabezpečit, aby se do něj nezvaní hosté nemohli opakovaně vracet. Po vzájemné dohodě proto město zajistilo instalaci mříží, které mají dalšímu vstupu zabránit.

Squat plný odpadu a s výrazným zápachem představoval také zvýšené požární riziko. Obavy vzbuzoval rovněž pohyb lidí spojených s užíváním drog látek v okolí nedaleké základní školy.

Zamřížovali dům v centru Budějovic, který bezdomovci změnili na squat

Samotnému zabezpečení objektu předcházela kontrola jeho vnitřních prostor. Strážníci ho prohledali, aby se přesvědčili, že uvnitř nikdo nezůstal. Přítomné lidi z domu vykázali a po dobu instalace mříží zároveň zajišťovali bezpečnost pracovníků, kteří na místě prováděli potřebné práce.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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