Budova byla řadu let útočištěm pro bezdomovce a narkomany. Městská policie tam proto pravidelně vysílala své hlídky.
„Ta nemovitost byla pod dohledem strážníků i státní policie. Lidé v okolí si oprávněně stěžovali. Nám se podařilo vyhledat bydliště majitele, kontaktovat ho a dohodnout konkrétní bezpečnostní opatření. Zároveň jsme se s širší rodinou domluvili, že tam dokončí úklid,“ uvedl náměstek primátorky Lubomír Bureš.
Majitel domu nebyl sám schopný ho účinně zabezpečit, aby se do něj nezvaní hosté nemohli opakovaně vracet. Po vzájemné dohodě proto město zajistilo instalaci mříží, které mají dalšímu vstupu zabránit.
Squat plný odpadu a s výrazným zápachem představoval také zvýšené požární riziko. Obavy vzbuzoval rovněž pohyb lidí spojených s užíváním drog látek v okolí nedaleké základní školy.
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Samotnému zabezpečení objektu předcházela kontrola jeho vnitřních prostor. Strážníci ho prohledali, aby se přesvědčili, že uvnitř nikdo nezůstal. Přítomné lidi z domu vykázali a po dobu instalace mříží zároveň zajišťovali bezpečnost pracovníků, kteří na místě prováděli potřebné práce.