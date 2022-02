Budějovice za 30 milionů opraví střechu sportovní haly, potrvá to půl roku

Vedení města nyní pokročilo s přípravou a vypíše zakázku, takže by samotné práce mohly začít v květnu. „Potrvají půl roku, předpokládáme do října,“ uvedl náměstek primátora Ivo Moravec.

Pro sportovní kluby a jejich členy to samozřejmě bude znamenat omezení. Zatím ale není zřejmé, zda a případně na jak dlouho budou muset halu opustit. Týká se to například florbalistů, volejbalistů či gymnastek.

Vše bude jasné, až zhotovitel předloží přesné plány oprav střech jednotlivých částí areálu. Například florbaloví Štíři startují přípravu na nadcházející sezonu už začátkem srpna. Podobně to má také desetinásobný český mistr ve volejbalu mužů VK Jihostroj.

Kromě zatékání do střechy je třeba vyřešit rovněž elektroinstalaci a vzduchotechniku.

Na místě současné haly se vedení města opakovaně pokoušelo postavit nové multifunkční centrum. Všechny pokusy ale doposud krachly a z plánů nakonec sešlo.

Hala by tak měla dál sloužit podle odhadů přibližně deset let, po opravách možná i déle. Kapacita sportovišť ve městě je přitom dlouhodobě nedostačující. Kluby či sportovci by uvítali další možnosti sportování.