Novou sportovní halu pro dvě školy postaví v Písku za 320 milionů

„Zprávu o špatném stavu tělocvičen jsme převzali od minulého vedení města a zpočátku jsme k ní byli skeptičtí. Když jsem je ale navštívil osobně, pochopil jsem, že nepřeháněli. Budovy mají degradující nosné konstrukce, netěsnící okna, zatéká do nich a v dezolátním stavu je také opláštění a zateplení,“ vyjmenoval místostarosta Michal Přibáň (ODS).

Město se proto rozhodlo obě tělocvičny zbourat a na jejich místě vybudovat novou komunitní halu podle návrhu, který vznikl pod záštitou školy a s podporou dotačních fondů ministerstva pro místní rozvoj. Nový pavilon má již zpracovanou projektovou dokumentaci i stavební povolení.

Největší komplikací pro město tak bude vysoká cena odhadovaná na 320 milionů korun. „Dlouho jsme zvažovali více variant a hledali úspory. Nakonec jsme dospěli k závěru, že než tělocvičny provizorně rekonstruovat bez dotací, bude lepší je celé zbourat a vystavět halu novou za využití dotace,“ popsal Přibáň s tím, že dotační tituly mají pokrýt až 140 milionů.

Pro zvýšení úspor se město rozhodlo celý projekt rozdělit do pěti etap s tím, že každou z nich bude soutěžit zvlášť. Časový horizont stavby je ale značně omezený podmínkami dotací. Vedení obou škol proto předpokládá, že do vlastní tělocvičny se vrátí už za rok a půl. I proto chce město zahájit práce ještě letos, a to demolicí starých budov. Ta má být vysoutěžená v listopadu.

Dočasné fungování bez tělocvičen bude pro školy znamenat značné administrativní a logistické komplikace. Přibáň ale ujistil, že výuku tělocviku žákům zajistí tak, aby výstavbou haly nestrádaly. Jeho slova pak potvrdili i zástupci škol.

„Na konkrétní kroky je ještě brzo, nicméně bychom chtěli využít tělocvičny jiných píseckých škol. Tento měsíc se na poradě setkáme se všemi řediteli a požádáme je o spolupráci. Máme také dobré vztahy s řediteli středních škol a s vedením Sokola, i tam je tedy spolupráce možná,“ přiblížil ředitel ZŠ Tomáše Šobra Jaroslav Volf.

Doplnil, že velkou výhodou je také zrekonstruovaný venkovní sportovní areál. Ten budou žáci využívat při vhodném počasí, ale slouží také ostatním školám, kterým ho Svobodná a Šobrova půjčují. „Dá se předpokládat, že i to je záruka, že školy nebudou mít problém poskytnout nám své tělocvičny,“ řekl Volf.

Nová hala nebude sloužit pouze ke sportovním účelům, v jejím přízemí bude 12 tříd, šest šaten a zázemí pro školní družinu s kapacitou 90 žáků. „V budově vzniknou odborné učebny, kam se přesune výuka informatiky, vaření a jiných speciálních činností. Tím se uvolní kapacity v budovách škol pro vznik nových kmenových tříd,“ uvedl Přibáň.

Dodal také, že nový pavilon má být plný moderních technologií. Budova podle něj bude plně soběstačná a chybět nebude fotovoltaika nebo třeba geotermální vrty.

Stavba nové haly se stala tématem také na nedávném setkání zástupců města s obyvateli nejstaršího píseckého sídliště Milady Horákové. Ti se obávají, že to výrazně zhorší parkování v už tak dost přetížené lokalitě.

„Parkování na celém sídlišti nyní řeší nová architektonická studie, ale s výrazným zatížením lokality nepočítáme. Hala bude sloužit primárně školám, a pokud se v ní bude konat nějaká větší akce, budou návštěvníci přijíždět nejspíše z druhé strany přes sídliště Za Kapličkou, kde je hlavní vchod a parkovací kapacity jsou tam výrazně lepší,“ ujistil místostarosta Josef Soumar (Piráti).

12. listopadu 2021

Rozpaky pak projekt vyvolává i u písecké opozice. Tu zaskočila vysoká cena i velké zpoždění, s nímž se o takto rozsáhlé akci dozvěděla. „Projekt připravilo už minulé vedení a my se o něm dozvídáme až na poslední chvíli. Rozumím, že ty školy tělocvičnu potřebují, ale 300 milionů je opravdu šílené číslo. Na druhou stranu, oproti jiným projektům, které tu město prosazuje, je toto alespoň prospěšná věc,“ okomentoval opoziční zastupitel Marek Anděl (Písek srdcem a rozumem) a připomněl, že v Táboře podobnou halu zvládli za polovinu.