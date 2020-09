Nová tělocvična v Chýnově zvenku připomíná starý pivovar ze 16. století

Školáci a sportovci z Chýnova na Táborsku dostali na začátku nového školního roku tělocvičnu, která patří mezi nejmodernější na jihu Čech. Stavbaři ji postavili za dva roky vedle Gabrielova náměstí a kostela na místě bývalého pivovaru.

Dvoupodlažní budova zvenčí připomíná historickou stavbu ze 16. století, která tam stála původně, ale nakonec tak zchátrala, že ji město muselo nechat před třemi lety zbourat.

„Sportovní hala je vysoká 12,5 metru, uvnitř je tělocvična o rozměrech 40 krát 20 metrů, kde se dají na dvou hřištích hrát všechny míčové hry na úrovni ligových sportů. Splňuje i podmínky pro volejbalovou extraligu, hřiště na basketbal zase vznikne vyklopením košů ze stropu,“ uvedl správce tělocvičny Václav Butal.

V hale je i hlediště, které pojme až 120 diváků, šatny, sprchy a kompletní sociální zázemí. Připravené jsou také prostory pro bufet. Nová tělocvična slouží v pracovních dnech od 8 do 15 hodin pro místní základní školu, až do 22 hodin je otevřená pro sportovní kluby, o víkendech bude hostit i různé zápasy a turnaje. „Přednostně nabíráme místní oddíly, ale už máme nasmlouvané i přespolní,“ upřesnil Butal.

Ředitelka místní základní školy Marcela Vosátková je z nové haly nadšená.

„Konečně máme pořádné prostory. Smekám před každou učitelkou a učitelem tohoto předmětu. Za dobrého počasí cvičíme v parku, za nepříznivého jsme využívali malinkou tělocvičnu a chodbu, protože osmnáct tříd se do ní nemělo šanci poskládat,“ popsala.

A když odjeli chýnovští žáci na závody jinam, měli další problém. „Velký prostor je rozhodil, nebyli na něj zvyklí,“ vysvětlila.

V nové tělocvičně najdou zázemí i školní sportovní kroužky, například florbalový, basketbalový, bojového umění nebo volejbalový.

„A rovnou jsme si mohli dovolit i posílení tělocviku na druhém stupni. Třetí hodinu, sportovní hry, budou mít žáci v osmičkách a devítkách,“ naplánovala ředitelka Vosátková. Město nová tělocvična vyšla zhruba na 85 milionů korun. Většinu částky zaplatila radnice ze svého rozpočtu, 20 milionů je státní dotace a 10 milionů úvěr. Jedná se o největší investiční akci Chýnova za posledních třicet let.

„O novou tělocvičnu pro školu jsme usilovali dlouho. Během dvaceti let jsme zkoušeli řadu tipů. Nejdřív jsme jednali se sousedy u školy, zda bychom nemohli halu postavit na jejich zahradě, pak byl na prodej rodinný dům u školy, pak nevyšla koupě dalšího rodinného domu přes ulici naproti škole,“ sdělil Pavel Eybert, který byl chýnovským starostou 28 let až do roku 2018.

A pak se naskytla příležitost v podobě bývalého pivovaru. Město začalo smlouvat s jeho posledním majitelem, který chtěl za zchátralý objekt o 1 500 metrech čtverečních 14 milionů korun.

Čápům našli nový domov

„Nakonec jsme ho koupili za 3,7 milionu korun, a když jsme připravovali demolici, jeden člověk začal prosazovat prohlášení bývalého pivovaru kulturní památkou. A tím se zase vše zkomplikovalo a táhlo se to až na ministerstvo kultury,“ připomněl Eybert zdlouhavý proces předcházející stavbě nové tělocvičny. Objekt šel k zemi v srpnu 2017, zůstala jen východní budova a prostorné pivovarské sklepy.

Ještě předtím se však museli Chýnovští postarat o čapí rodinu, která hnízdila na pivovarském komíně. Proto udělali opeřencům hnízdo na sousedním komíně a napjatě čekali, zda ho čápi obydlí.

„Čápi si ho oblíbili a letos na něm vychovali tři mláďata. Obávali jsme se, aby je nevyhnal z hnízda jeřáb, který jim cestoval nad hlavami. Ale zvládli to, bravurně se mu při letu vyhýbali a ‚doma‘ na něj koukali jako na divadlo,“ vylíčil Eybert.