Boj o sportovní halu. Stará konstrukce je riziková, tvrdí nový posudek

Halu musíme zbourat. Jejím velkým rizikem je ocelová konstrukce. Tenhle „trumf“ vytáhl v úterý českobudějovický primátor Jiří Svoboda (ANO). Podle něj je demolice nevyhnutelná a rekonstrukce není možná. Tvrzením statika chce vedení města umlčet odpůrce projektu i část opozice, která hrozí referendem.

Za necelé dva týdny se strany střetnou na jednání zastupitelstva, které bude řešit budoucnost Multifunkčního centra Dlouhá louka. Při něm může vedení města argumentovat novým dokumentem, který v úterý zveřejnilo. Týká se statického posouzení ocelové konstrukce haly z 24. ledna.

„Stávající ocelová konstrukce je z hlediska dnešních norem naprosto nevyhovující. Rekonstrukce haly není bez demontáže celé ocelové konstrukce a jejího zesílení (což znamená demolici celé haly), ze statických důvodů prakticky možná,“ píše v něm autorizovaný inženýr Jaroslav Felix z Prahy.

Zastupitelé se zřejmě budou zabývat i vyhlášením referenda, jak v úterý oznámili na tiskové konferenci zástupci ODS a Pirátů. Potvrdili, že budou v otázce haly postupovat jednotně. Společně do zastupitelstva navrhnou bod týkající se vyhlášení referenda o bourání haly a přípravě Multifunkčního centra Dlouhá louka. K tomu musí sehnat podporu napříč zastupitelstvem.

„Vyzýváme zastupitelské kluby vyjma ANO k jednání u kulatého stolu o záměru výstavby multifunkčního centra. Ukazuje se, že je projekt politicky tlačený náměstky za hnutí ANO,“ vysvětlil opoziční zastupitel Martin Kuba (ODS). Schůzku chtějí uspořádat do začátku příštího týdne.

Uskuteční se referendum?

Podle Kuby se řada věcí za desítky milionů korun v projektu netýká sportu. „Tvoří je technologie, které odhlučňují halu proti hluku ze silnice. Zjednodušeně, aby se uvnitř dal hrát koncert na housle a vy jste neslyšeli sanitku. Velmi nákladná je i klimatizace,“ vypočítal Kuba.

Centrum počítá se dvěma halami, které nahradí stávající. Investice vyjde odhadem na 700 milionů korun.

Z vedení radnice podpoří diskusi o referendu hnutí Občané pro Budějovice. „Jsme přesvědčeni, že je rozumné, aby se o tom na zastupitelstvu diskutovalo. Jak budeme hlasovat, nemůžu říct, protože je to o hlasování každého zastupitele,“ reagoval náměstek primátora Juraj Thoma (OPB).

Debatu podporuje i náměstek Viktor Vojtko (Čisté Budějovice). „Trochu mám problém s otázkou, kterou stále neznáme. Naformulovat otázku, na kterou se odpoví ano, či ne, je poměrně komplikované,“ upozornil.

Náměstek František Konečný (ANO) zařazení referenda do programu zastupitelstva nepodpoří. Dlouhodobě upozorňuje i na to, že ve staré hale hrozí únik azbestu.

ODS pozvala sportovní kluby na jednání

Pokud ODS s Piráty v zastupitelstvu neuspějí, chtějí vyhlásit referendum pomocí podpisů občanů. Těch potřebují 7,5 tisíce.

„Chodím mezi občany, sbírám podpisy a 70 až 80 procent lidí s demolicí nesouhlasí. Teď máme 600 podpisů a sbíráme týden. Pojďme otevřít diskusi, co s halou dál, a v několika následujících letech to vyřešit,“ prohlásil Lukáš Mareš (Piráti).

Vývoj sledují i sportovci. Zástupce těch, kteří halu nejvíce využívají, si pozvala ke čtvrtečnímu společnému jednání ODS.

„Přišla nám pozvánka a určitě tam naše zástupkyně půjde. Vítáme každý zájem, který vede k řešení téhle situace. Setkání by se mělo týkat pronájmů a dalšího řešení tréninkových prostor v nadcházejícím období, pokud by opravdu došlo ke zbourání haly. Potom by mělo jít o nějakou obecnou koncepci na tohle téma,“ řekla předsedkyně Sportovního klubu moderní gymnastiky Ivana Pokorná.

Ta by si mimo jiné přála, aby se do projektu dalo ještě nějakým způsobem zasáhnout mimo jiné kvůli uskladňování koberců, které klub využívá, pokud tam bude působit. I přestože výstavbu nové haly podporuje, nepovažuje bourání té stávající za nejvhodnější postup.

„Byli jsme pozváni s tím, že by hala měla být jedním tématem. Podstatná část by se měla týkat vyjádření sportovních klubů k budoucí koncepci rozvoje sportu v Budějovicích. Vnímám to jako snahu, aby se sešli zástupci sportovních klubů, popovídali si o sportu a zároveň vyjádřili stanovisko k tomu projektu. Víc si od toho neslibuji,“ přidal manažer Jihostroje Robert Mifka. Podle něj na referendum už v této fázi projektu není správný čas.

Rada města na začátku měsíce schválila vypsání veřejné zakázky. To se ale zatím nestalo. „Vypíšeme to v okamžiku, kdy budeme mít všechna stavební povolení, která potřebujeme,“ vysvětlil primátor Svoboda.

Narážel na rozhodnutí krajského úřadu, který zneplatnil stavební povolení, jež se týkalo přeložky kanalizace a vodovodu. I přestože by tím podle primátora termín připravované demolice a výstavby neměl být zásadně změněn, bude se na dokument čekat několik týdnů.