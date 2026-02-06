Děláte z nás hlupáky! Výběr názvu sportovní haly pobouřil občany Budějovic

Lukáš Marek
  12:58
Velká bouře kritiky se strhla po čtvrtečním slavnostním oznámení názvu budoucí sportovní haly, která má stát před výstavištěm v Českých Budějovicích. Lidé okamžitě zpochybnili anketu, kterou 28. ledna vyhlásil hejtman Martin Kuba (Naše Česko). Ukázalo se totiž, že vybraný název Agon aréna měla už loni v létě registrovaný jako doménu autorka vítězného návrhu.
Název Agon aréna vychází ze starořeckého slova pro soutěž a zápas.

„Máte zapotřebí z toho dělat takovou šaškárnu? Předem domluvená fraška? Uráží mě, že z nás děláte hlupáky.“ Takových a podobných komentářů se na Facebooku objevily ve čtvrtek večer desítky. Především pod statusem hejtmana Martina Kuby (Naše Česko), který výběr jména budoucí arény prezentoval.

Obyvatel Budějovic a rovněž politik Jan Mádl (STAN) ale také zveřejnil zásadní informaci, že už od července 2025 je zaregistrovaná doména agonarena.cz. A držitelem je společnost Art4promotion. Právě v té přitom figuruje i Magdalena Střítecká, která do ankety poslala návrh, jež vyhrál.

Redakce iDNES.cz ji také kontaktovala, Střítecká však pouze odkázala na prohlášení, které situaci objasní, a dál se nevyjadřovala. Podle všeho měla na mysli vysvětlující sdělení hejtmana Kuby.

Na účastníky ankety ale i další obyvatele situace působí tak, že o názvu stadionu bylo rozhodnuto dlouho dopředu. „Bylo to jen divadlo - snaha zapojit veřejnost a upoutat pozornost. Ale tohle se jim fakt nepovedlo. Přitom je to ohromná škoda, protože ta hala je fakt pěkná. Byla na to mezinárodní architektonická soutěž. Moc se mi to líbí a těším se až bude hotová. Ale příště by z nás (hejtman) neměl dělat hlupáky,“ reagoval pro redakci iDNES.cz Jan Mádl.

Sportovní centrum v Budějovicích ohromí, bude mít podpis olympijských architektů

Název Agon aréna přitom na Facebooku zapadl, hodně se objevoval třeba návrh na Samson arénu či Vltava arénu a podobně. Lidé návrhy posílali také prostřednictvím webu Jihočeského kraje. Hejtman avizoval, že se nebude vybírat podle nejčastějšího názvu, ale že v komisi vyberou ten, který se bude líbit nejvíce.

„Má chyba, cítím se jako hlupák“

„Už před půlrokem za mnou přišla Magdalena Střítecká. Hledala jméno, které by slušelo takové stavbě. To bylo už někdy kolem agrosalonu Země živitelka. Chtěl jsem si ale poslechnout i další návrhy,“ zmínil hejtman. U Agon arény nakonec zůstalo.

Hejtman přiznává, že si ale nyní sám připadá jako hlupák a tvrdí, že nevěděl, že už má Střítecká doménu zaregistrovanou. „Přišlo jí to jako zajímavý architektonický název, a tak si ho také zaregistrovala ve chvíli, kdy ho vymyslela,“ sdělil dále Kuba. Uznal, že si sám naběhl a očekává i kritiku jeho oponentů.

Tak jako tak mají obyvatelé pocit, že do ankety nic posílat nemuseli, protože byl název už dávno vybraný. Utvrdila je v tom již loni zaregistrovaná doména se jménem Agon arény. Pikantnost celé věci dodává i skutečnost, že slavnostní videoprojekci, jejíž součástí bylo i oznámení názvu arény, připravovala také společnost Art4promotion.

Celé věci si okamžitě všimli i další politici. „Hejtman Martin Kuba dal lidem možnost se rozhodnout, ale přitom už to měl dávno vyřešené. Přijde mi to jako taková metafora na jeho styl vládnutí,“ uvedla českobudějovická zastupitelka Pavla Heyduková (Piráti).

Sloužit má od roku 2029

Investorem budoucí arény je Jihočeský kraj. Hotová by měla být v roce 2029. Vítězná podoba pochází od londýnských architektů Wilkinson Eyre Architects. Ti stáli třeba za stavbami při olympiádě v Londýně nebo v Riu. Návrh zpracovali společně s českým ateliérem Boele Architekti.

„Návrh vyšel unikátně. V Českých Budějovicích budeme mít světovou halu. Z vítězného návrhu byli všichni porotci nadšení a vybrali ho jednohlasně,“ prohlásil Kuba.

Plánovaná hala bude multifunkční. Její součástí bude parkovací dům, administrativní budovy i takzvaná rozcvičovací zóna pro sportovce.

