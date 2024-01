Areál u Vltavy čekají změny, přeloží cyklostezku a přistaví sportoviště

„Z jednoho beachvolejbalového hřiště se stane hřiště pro plážový fotbal, umístíme tam nové stoly na ping-pong. Dále hřiště na badminton a pickleball, což je zjednodušený tenis, a také na streetball. Navíc tam ještě vznikne půjčovna nářadí pro vodní sporty,“ vyjmenoval náměstek primátorky Petr Maroš (ODS).

Dále potvrdil, že v části naproti Lidlu vznikne nové parkoviště pro 99 aut. To by mělo být hotové nejpozději do 1. července.

Provozovatelem i pro letošní sezonu zůstává uskupení známé jako „zapsaný spolek České Budějovice“, za nímž stojí David Šťastný, jenž roky provozuje i sportovně-relaxační areál v Hluboké nad Vltavou.

„Plánujeme opět pravidelné kulturní programy, připravujeme se na olympiádu dětí a mládeže a chceme návštěvníkům nabídnout občerstvení, po kterém se v minulém roce ptali,“ uvedl Šťastný. Návštěvnost ho úplně nepřekvapila.

„Jsme rádi, že jsme mohli pomoci dotáhnout projekt do reálné podoby. Věděli jsme, že budeme muset údržbu provádět v brzkých hodinách, aby bylo vše připravené a uklizené před příchodem lidí nejen do areálu, ale i k vodě. Servisu kolem bylo víc, než jsme čekali, takže kromě správců bylo zapotřebí i více lidí na úklid,“ zmínil dále Šťastný.

Zatím neví, zda se přihlásí i do nového výběrového řízení. „Bude záležet na vypsaných podmínkách i na tom, co ukáže letošní celá sezona,“ sdělil mimo jiné.

Vedení budějovické radnice už připravuje novou soutěž, kterou chce vypsat tak, aby na podzim po sezoně mohl vítěz převzít celý areál. Koncesní smlouvu by měl mít pravděpodobně na roky 2025 až 2029.

„Bude provozovat celý areál i s částí, o kterou se rozroste letos,“ doplnil Maroš. O novou druhou etapu parku se totiž letos bude starat samo město, v současné smlouvě chyběla část, která by to řešila.

Za vybudování loňské první etapy parku radnice zaplatila 68 milionů korun. Letos bude muset z kasy vydat dalších 50 milionů korun. Hodně totiž bude stát i parkoviště a také přeložka cyklostezky. Právě v těchto dnech začíná město hledat zhotovitele, který ji postaví. Nově povede za sportovním areálem, dál od řeky.

„Už loni jsme slíbili, že přeložka bude hotová v červnu 2024, aby se stihla co největší část cyklistické sezony. Tenhle termín platí i nadále,“ prohlásil Maroš, jenž má v Budějovicích na starosti investice.

Nový úsek cyklostezky bude dlouhý 553 metrů a široký čtyři metry. Začne u křižovatky Diamant, bude pokračovat za areálem, dále kolem porostu u ulice U Staré trati a na současnou stezku se napojí nedaleko křižovatky s ulicí Labská. Stávající stezka zůstane vyhrazená pro chodce.

Právě loňské omezení jízdy cyklistů na 200 metrech stezky kvůli bezpečnosti návštěvníků areálu způsobilo obrovský rozruch mezi obyvateli a stalo se i sporem mezi politiky na radnici.

„Bylo by nejlepší, kdyby se povedlo oboje udělat najednou už loni. Ale z časových důvodů to nebylo možné. Každá akce měla jinak dlouhý povolovací proces. A o rok kvůli stezce zdržet výstavbu areálu, to nám nepřipadalo moudré,“ vysvětlil už dříve Maroš. Za rozhodnutím si stojí i proto, že areál za loňskou sezonu podle něj navštívilo 200 tisíc lidí, což je obrovské číslo.

Opozice ale přerušení jedné z nejdůležitějších cyklostezek v Jihočeském kraji vnímala jako špatné rozhodnutí. „Ukázalo se to jako rychlé lepení problémů spojených se zpožděním výstavby objížďky areálu. Nemělo se vše rychle budovat za cenu přerušení cyklostezky,“ reagoval tehdy opoziční zastupitel Lukáš Bajt (Občané pro Budějovice – OPB).