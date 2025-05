Po olympiádě dětí a mládeže a mistrovství světa žen v ledním hokeji budou České Budějovice hostit další významnou sportovní akci, která přiláká tisíce účastníků.

Příští rok od 6. do 22. února město v areálu výstaviště uspořádá společně s Jihočeským krajem a Českým olympijským výborem (ČOV) festival při hrách v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

„Obrátil se na nás předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval, jestli bychom nenavázali na dvě předchozí úspěšné akce v Budějovicích. Je to pro nás další příležitost ukázat, že se nesmíme bát přijmout velké výzvy,“ uvedl jihočeský hejtman Martin Kuba.

Koncept parku na výstavišti bude podobný, jako tomu bylo v šesti předchozích festivalech, který ČOV pořádal. Fanoušci si budou moci vyzkoušet sporty, dozví se o nich zajímavé informace, užijí si doprovodný program, budou společně fandit českým sportovcům a pak ty úspěšné i mezi sebou přivítají.

„Chceme přenést unikátní atmosféru olympijských her všem věkovým kategoriím. Zaujali jsme tím i ve světě. Dříve jsme museli úspěšné sportovce po návratu do Čech přemlouvat, aby na festival dorazili. Nyní už si to tak oblíbili, že tam jezdí rádi a sami od sebe tam zůstávají i více dnů,“ ocenil předseda ČOV Jiří Kejval.

Podle předběžného plánku pořadatelů příchozí budou moci sledovat sporty na dvou velkoplošných obrazovkách, čeká je i doprovodný program, setkají se s českými sportovními legendami a vyzkouší opravdu všechny sporty.

„Budeme tam mít i zmenšené skokanské můstky. Chystá se velká ledová plocha, dvě zmenšená hřiště, bruslařská dráha, běžecké stopy a podmínky i pro další sporty. K zapůjčení bude i vybavení. Není třeba se bát. Třeba takový curling si může vyzkoušet opravdu každý,“ doplnil Kejval.

Rozpočet akce se bude blížit 60 milionům korun. Podle předpokladů by se České Budějovice a Jihočeský kraj na něm měly podílet 25 až 27 miliony. Zbytek bude na ČOV a jeho partnerech. Zástupci všech tří stran v pondělí podepsali memorandum o uspořádání festivalu.

„Pro cestovní ruch ve městě a kraji jsou takové akce důležité. Při nedávném šampionátu v hokeji se podnikatelům meziročně zvedly tržby o 12 procent, což znamená reálné peníze i v peněženkách jejich zaměstnanců,“ zmínil hejtman Kuba.

Budějovické primátorce Dagmar Škodové Parmové se zalíbili oficiální maskoti, kterými jsou sourozenci lasice hranostaj Tina a Milo. „Zaujali mě a tipovala jsem, co je to za zvířátko. Každopádně se těším, že budeme prožívat olympijskou atmosféru,“ dodala.

Ohrožením pro zimní sporty může být nízká nadmořská výška. Město leží kolem 385 metrů nad mořem a sníh se v Budějovicích udrží jen zřídka. „Technologie zvládnou zajistit, že sníh a led vydrží i při vyšších teplotách. Sníh se případně může dovézt. Horší je déšť. Ale počasí neovlivníme,“ řekl hejtman Kuba.

Kvůli počasí se výběru místa nebojí ani zástupci Českého olympijského výběru. Naopak vnímají Jihočeský kraj a České Budějovice jako ověřeného hostitele.

„Naposledy byl zimní festival v Brně, které leží nadmořskou výškou ještě níž. Budeme připravení, abychom co nejlépe zvládli případně i nástrahy počasí. Na jihu Čech se pořádal v roce 2016 festival na Lipně při letní olympiádě v Riu a bylo to úžasné,“ přidal Kejval.

Rozlehlý areál budějovického výstaviště navíc díky festivalu najde další využití. „Je to ve městě taková jizva mezi jeho pravým a levým břehem. Je třeba ho víc zapojit do života ve městě. Taková akce znamená výborné využití takového prostoru,“ zamyslel se Kuba.

Vstup nebude bezplatný, pořadatelé zvolí symbolické vstupné. Návštěvnost pořadatelé odhadovat nechtěli, ale věří, že bude vysoká i díky tomu, že v Jihočeském kraji a i dalších místech v termínu budou jarní prázdniny. Lákat do Budějovic totiž chtějí fanoušky z celé republiky.