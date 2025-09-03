Sehnat místo je zázrak. V Budějovicích chybí sportovní haly

Pavel Kortus
  9:16
Získat místo pro svůj klub odpoledne či večer je těžké. V Českých Budějovicích a blízkém okolí pořád schází středně velké kryté sportoviště. Částečně má pomoci nová sportovní hala na výstavišti, která bude dokončená v roce 2028. Úplná spása pro sportovce to však nebude.
Václav Staněk z florbalového klubu Štíři České Budějovice střílí na branku v...

Václav Staněk z florbalového klubu Štíři České Budějovice střílí na branku v zápase se Rtyní | foto: Ladislav Němec, MAFRA

Příchozí si vyzkoušeli i třeba volejbal.
Florbalisté se mohli prohánět po náměstí s hokejkami a míčkem.
Děti si mohly vyzkoušet řadu sportů.
Tradiční akce na začátku školního roku - Náměstí se hýbe.
5 fotografií

Sportujte, sportujte. Ale kde? V Českých Budějovicích dál trvá nedostatek prostoru hlavně pro organizovaný sport. Se začátkem nového školního roku, a tím zpravidla i nové sezony, je v krajském městě prakticky nemožné sehnat halu nebo hřiště v odpoledních či večerních hodinách.

„Střední sportoviště ve městě chybí. Tlak na prostory je obrovský,“ potvrzuje Vojtěch Zach, dlouholetý šéftrenér mládeže u volejbalistů budějovického Jihostroje.

Volejbal má kvůli potřebné výšce stropu situaci z halových sportů možná nejtěžší. Ale o nic snazší to nemají ani basketbalisté, florbalisté nebo týmy pro futsal. „Kdyby tady byly tři takové haly, jsou plné od rána do večera,“ přidává Zach.

Kluby, spolky i jednotlivci nebo jiné organizované skupiny hledají prostory doslova, kde se dá. Částečně pomáhají školní tělocvičny, které žáci a studenti využívají zpravidla jen přes den, odpoledne a večer jsou volné.

Sportovní centrum v Budějovicích ohromí, bude mít podpis olympijských architektů

„Problém vnímáme. Jedním z našich cílů bylo udělat haly u škol v Dukelské a na Máji. Chybí nám u školy v Mladém, kde to řešíme s i klubem. Vnímáme, že obsazenost současných hal je vysoká a uživili bychom jich víc,“ přiznává náměstek primátorky Petr Maroš.

Další haly a sportoviště jsou v plánu

Plány na další sportoviště jsou. Už dlouho se mluví o nové hale v areálu na Složišti. Ten je zatím určen zejména pro fotbalisty, vedle fungují florbaloví Štíři.

Od jara už však centrum převzal Jihočeský kraj, a tak je po letech možný jeho rozvoj a nové investice, které mají počítat také s halou pro florbal a další sporty. „Měla by vzniknout ve střednědobém horizontu,“ uvádí Maroš.

Zlepšení přinese i stavba multifunkční sportovní haly na výstavišti. Ta má být hotová na konci roku 2028. Přesunou se tam volejbalisté Jihostroje a částečně se uvolní kapacita ve stávající sportovní hale.

Úplnou spásu to ale znamenat nebude. První tým Jihostroje totiž využívá současnou halu podle dat provozovatele, jímž je Kulturní a sportovní zařízení města České Budějovice, jen z necelé pětiny. Hned čtvrtina hodin patří gymnastice, následují florbalisté a další nájemci. Přilehlý koridor hojně obsazují atleti, školy i další individuální sportovci.

Na Hluboké postaví krytý zimní stadion

Ve sportovní hale i na jiných místech v krajském městě či přilehlém okolí tedy platí a ještě nějakou dobu platit bude, že sehnat sportoviště v příhodný čas bude extrémně složité.

„Asi nikde není obsazenost úplně stoprocentní, nějaká volná hodina se vždy někde objeví. Ale přes týden máme stálé a dlouholeté klienty, kteří mají zarezervované své hodiny,“ informuje Jiří Popelka, který spravuje sportovní halu v Hrdějovicích na okraji Českých Budějovic.

Bývalý reprezentační volejbalista vnímá přetlak hlavně v odpoledních a večerních hodinách. „V sezoně odpoledne jsme nuceni odmítnout každý rok několik subjektů. Sportovních hal je málo, ale kromě Plzně a Ostravy je to problém snad všech krajských měst. Všichni bychom uvítali další. Některé spolky proto využívají i menší školní tělocvičny, které často nemají parametry pro týmové sporty,“ naznačuje.

Pickleball, ping pong i půjčovna kajaků. V Budějovicích rozšířili sportovní areál

Vysokou obsazenost mají také zimní stadiony v Budějovicích a okolí. Téměř tři pětiny volných hodin v minulé sezoně na dvou plochách v Budvar aréně obsadili hokejisté Motoru a jeho mládež. O zbytek se museli podělit krasobruslaři, školy a školky nebo partneři a zájemci o veřejné bruslení.

Další možností už je pouze Hokejové centrum Pouzar nebo v zimě stadion v Hluboké nad Vltavou. Tam už však mají plány, a dokonce i stavební povolení na stavbu nové kryté haly.

Každý rok roste návštěvnost budějovického plaveckého stadionu. Loni ho využilo přes 227 tisíc lidí v součtu veřejnosti i sportovců. „Představte si fotbalové hřiště. Na něm by jeden pruh mělo A mužstvo, druhý dorost, třetí juniorka a čtvrtý žactvo. Takhle se my dělíme o bazén s veřejností. Prostoru opravdu nemáme moc,“ přiznává Eva Šmausová, předsedkyně TJ Koh-i-noor České Budějovice.

Sehnat místo je zázrak. V Budějovicích chybí sportovní haly

Sběratelka zrenovovala kočárek, v němž se uhnízdily myši. Původní majitel ho nepoznal

Chtěla pro své děti kočárky jako ze zámku. Tak si je Markéta Kubová nechala udělat. Staly se základem sbírky, která dnes čítá 40 retro kousků. Nejstarší dostal jméno Mozart. Sbírá však i další věci,...

31. srpna 2025  11:15

Na Českobudějovicku zemřela mladá řidička. Svodidla vymrštila auto do vzduchu

Při noční nehodě u Neplachova na Českobudějovicku zemřela mladá řidička. Ve vozidle Škoda ji u mostu přes dálnici D3 nalezli v neděli ráno. Pravděpodobně jela v autě sama. Okolnosti nehody policie...

31. srpna 2025  9:19

