Sportujte, sportujte. Ale kde? V Českých Budějovicích dál trvá nedostatek prostoru hlavně pro organizovaný sport. Se začátkem nového školního roku, a tím zpravidla i nové sezony, je v krajském městě prakticky nemožné sehnat halu nebo hřiště v odpoledních či večerních hodinách.
„Střední sportoviště ve městě chybí. Tlak na prostory je obrovský,“ potvrzuje Vojtěch Zach, dlouholetý šéftrenér mládeže u volejbalistů budějovického Jihostroje.
Volejbal má kvůli potřebné výšce stropu situaci z halových sportů možná nejtěžší. Ale o nic snazší to nemají ani basketbalisté, florbalisté nebo týmy pro futsal. „Kdyby tady byly tři takové haly, jsou plné od rána do večera,“ přidává Zach.
Kluby, spolky i jednotlivci nebo jiné organizované skupiny hledají prostory doslova, kde se dá. Částečně pomáhají školní tělocvičny, které žáci a studenti využívají zpravidla jen přes den, odpoledne a večer jsou volné.
Sportovní centrum v Budějovicích ohromí, bude mít podpis olympijských architektů
„Problém vnímáme. Jedním z našich cílů bylo udělat haly u škol v Dukelské a na Máji. Chybí nám u školy v Mladém, kde to řešíme s i klubem. Vnímáme, že obsazenost současných hal je vysoká a uživili bychom jich víc,“ přiznává náměstek primátorky Petr Maroš.
Další haly a sportoviště jsou v plánu
Plány na další sportoviště jsou. Už dlouho se mluví o nové hale v areálu na Složišti. Ten je zatím určen zejména pro fotbalisty, vedle fungují florbaloví Štíři.
Od jara už však centrum převzal Jihočeský kraj, a tak je po letech možný jeho rozvoj a nové investice, které mají počítat také s halou pro florbal a další sporty. „Měla by vzniknout ve střednědobém horizontu,“ uvádí Maroš.
Zlepšení přinese i stavba multifunkční sportovní haly na výstavišti. Ta má být hotová na konci roku 2028. Přesunou se tam volejbalisté Jihostroje a částečně se uvolní kapacita ve stávající sportovní hale.
Úplnou spásu to ale znamenat nebude. První tým Jihostroje totiž využívá současnou halu podle dat provozovatele, jímž je Kulturní a sportovní zařízení města České Budějovice, jen z necelé pětiny. Hned čtvrtina hodin patří gymnastice, následují florbalisté a další nájemci. Přilehlý koridor hojně obsazují atleti, školy i další individuální sportovci.
Na Hluboké postaví krytý zimní stadion
Ve sportovní hale i na jiných místech v krajském městě či přilehlém okolí tedy platí a ještě nějakou dobu platit bude, že sehnat sportoviště v příhodný čas bude extrémně složité.
„Asi nikde není obsazenost úplně stoprocentní, nějaká volná hodina se vždy někde objeví. Ale přes týden máme stálé a dlouholeté klienty, kteří mají zarezervované své hodiny,“ informuje Jiří Popelka, který spravuje sportovní halu v Hrdějovicích na okraji Českých Budějovic.
Bývalý reprezentační volejbalista vnímá přetlak hlavně v odpoledních a večerních hodinách. „V sezoně odpoledne jsme nuceni odmítnout každý rok několik subjektů. Sportovních hal je málo, ale kromě Plzně a Ostravy je to problém snad všech krajských měst. Všichni bychom uvítali další. Některé spolky proto využívají i menší školní tělocvičny, které často nemají parametry pro týmové sporty,“ naznačuje.
Pickleball, ping pong i půjčovna kajaků. V Budějovicích rozšířili sportovní areál
Vysokou obsazenost mají také zimní stadiony v Budějovicích a okolí. Téměř tři pětiny volných hodin v minulé sezoně na dvou plochách v Budvar aréně obsadili hokejisté Motoru a jeho mládež. O zbytek se museli podělit krasobruslaři, školy a školky nebo partneři a zájemci o veřejné bruslení.
Další možností už je pouze Hokejové centrum Pouzar nebo v zimě stadion v Hluboké nad Vltavou. Tam už však mají plány, a dokonce i stavební povolení na stavbu nové kryté haly.
Každý rok roste návštěvnost budějovického plaveckého stadionu. Loni ho využilo přes 227 tisíc lidí v součtu veřejnosti i sportovců. „Představte si fotbalové hřiště. Na něm by jeden pruh mělo A mužstvo, druhý dorost, třetí juniorka a čtvrtý žactvo. Takhle se my dělíme o bazén s veřejností. Prostoru opravdu nemáme moc,“ přiznává Eva Šmausová, předsedkyně TJ Koh-i-noor České Budějovice.