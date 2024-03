Spolkový dům postaví podle Studia reaktor, v soutěži bylo 54 uchazečů

„Cílem soutěže bylo prověření návrhu architektonického řešení novostavby spolkového domu se sálem, rekonstrukce sousední hájenky, kde sídlí obecní úřad, a krajinářského řešení dvora a zahrady se sadem,“ popsal starosta obce na Českobudějovicku Vojtěch Tomrle a dodal: „Naším záměrem je vytvoření uceleného areálu, který bude celoročně sloužit našim občanům. Místo pro setkání nám už dlouho chybí.“

Velký zájem o soutěž ze strany architektů místní zastupitele příjemně překvapil.

„Rádi bychom co nejdříve začali s projektovou přípravou, abychom do několika let mohli začít se samotnou stavbou. Návrh zároveň představíme veřejnosti, a pokud to bude možné, připomínky zapracujeme,“ doplnila zastupitelka Markéta Málková.

Soutěž byla vypsaná jako otevřená a návrhy hodnotila porota složená ze zástupců obce a nezávislých odborníků. U toho vítězného považuje za hlavní kvalitu jeho ucelené urbanistické, architektonické, technické a krajinářské řešení.

Návrh vychází z původního dělení statků s hospodářským dvorem a vhodně pracuje jak se současnými budovami, tak dostavbami. V urbanistickém kontextu okolí si zachovává svůj charakter v celku i v detailu a jednotlivá prostranství vhodně dělí na veřejnou část dvora a intimní část zahrady.

Výstavu soutěžních návrhů si mohou lidé prohlédnout 31. března v domě číslo 5. Bude součástí akce nazvané Sousedské setkání o Velikonoční neděli, které nabídne i tradiční koulení vajec, pletení pomlázek a degustační soutěž o nejlepší komařický zelňák. Program začne v 15 hodin.