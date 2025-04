To je výsměch právu, míní spolek. Případ neslyšícího žene k soudu ve Štrasburku

Van Fabian žádal o obnovení procesu proto, že je neslyšící a při líčení, kdy byl odsouzen, nerozuměl, a nemohl se proto k ničemu vyjadřovat.

„Soud ignoroval znalecký posudek, který potvrzuje, že pan Van Fabian kvůli svému postižení nebyl schopen účinně vnímat obsah řízení. Byl ponechán bez tlumočníka, bez přepisu, odkázán na odezírání – to vše v těžké trestní věci. To není spravedlnost, to je výsměch právu,“ uvedl předseda spolku Šalamoun John Bok. Dodal, že případ je ukázkou porušení článku 6 Evropské úmluvy, který garantuje právo na férový proces.

Van Fabian je ve vězení za přípravu usmrcení ženy. Její tělo našli lidé v roce 2015 v táborském lesoparku Pintovka. Policisté se nejprve domnívali, že šlo o přirozenou smrt. Van Fabian se ale později údajně na sociální síti prozradil, že se na úmrtí ženy podílel. V době smrti měla žena v těle vysoké množství alkoholu.

Podle závěru soudu z roku 2018 nelze vyloučit, že obžalovaný ženě do pití přidal i léky, které zapříčinily její úmrtí. Podle obžaloby chtěl muž ženu usmrtit ze zištných důvodů. Starší žena mu začala důvěřovat, a dokonce na něj převedla svůj majetek. Příbuzní zavražděné se ji však pokoušeli soudně zbavit svéprávnosti a majetkové transakce zpochybnit.

Vzhledem k tomu, že tragédii policie původně vyšetřovala jako neštěstí, nebylo možno zpětně zjistit, zda jí muž léky v rozpuštěné formě nepřidal do pití. Van Fabian od začátku vinu popíral. Zpochybnil i komunikaci na Facebooku, která kriminalisty navedla na stopu.

Soud při březnové žádosti Van Fabiana rozhodl, že se v případu neobjevily žádné nové skutečnosti. Proto není důvod řízení obnovovat.

„Obnovení řízení se povolí jen v případě, vyjdou-li soudu najevo důkazy dříve neznámé. Všechny soudy se přitom při přezkumu zabývaly i podmínkami soudu a všechny shledaly námitky jako nedůvodné,“ uvedla státní zástupkyně Libuše Pospíšilová. Van Fabian podal stížnost i na Ústavní soud, který ji v roce 2020 zamítl.