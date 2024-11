Říkají o něm, že do podnikání nepatří. Za vedení restaurace Sůl a Řepa sbírá ceny

Podnik sídlící v centru Strakonic za pár dní oslaví sedmé narozeniny. Spotřebitelskou cenu spolumajitel a šéfkuchař restaurace přebíral již potřetí. „Mám z toho husinu a obrovskou radost. Snažíme se pracovat s naším místem a hlavně s místními farmáři. A především servírovat lidem zajímavou gastronomii. Všichni to děláme srdcem,“ mluví za svůj tým 48letý Drdel.

Při slavnostním vyhlášení cen v první polovině listopadu v sále zastupitelů Jihočeského kraje uspělo celkem 22 podnikatelů. Ocenění je pro ně známkou toho, že svou práci dělají dobře. Přesto Drdel slýchá, že byznys není pro něj. „Když se občas setkám s kolegy z Prahy, říkají mi, že do podnikání nepatřím, protože jsem velký srdcař. Ale já si myslím, že je to správná cesta. Dneska je situace na trhu trochu složitější. Když si ale nastavím správně priority, budu mít spokojeného zákazníka a budu spokojený i já a můj tým. Všechno je to propojené,“ ví a těší se z přízně řady spokojených hostů.

Strakoničtí s návštěvou váhají

Ocenění podnikatelé Restaurace Sůl a Řepa, Strakonice

Čalounictví Neuk, Vlachovo Březí

Sklenářství JK Sklo, Třeboň

Pekařství MPM, Lomnice n. Lužnicí

Květinová farma Krásenka, Prachatice

Optik Spiegel, Vimperk

Penzion DaJa, Horní Planá

Kamenictví Tone of Stone, České Budějovice

Lhenická ovocná šťáva, Lhenice

Penzion a restaurace Borovanský mlýn, Borovany

Pneuservis Komat, Dolní Třebonín

Pekařství Chleba se solí, Kaplice

Zlatnictví Forton, Strakonice

Květinářství Anička, Vimperk

Truhlářství 4K – stav, Katovice

Jarošovská keramika, Jarošov n. Nežárkou

Restaurace U Báby Lišků, Písek-Semice

Zahradnictví Trávníček, Milevsko

Jídelna U Mlsouna, Blatná

Hotel Klika, České Budějovice

Stavebniny Scheinherrová, Blatná

Optika Zlatá fontána, České Budějovice

Sám pozoruje, že v posledních letech přibývá strávníků, kteří nad obsahem svých talířů přemýšlí hlouběji. Už jim nezáleží pouze na tom, aby jídlo dobře chutnalo. „Lidi mají rádi především sebe. To znamená, že si kontrolují, co budou jíst a v jaké kvalitě. Hledají za tím i zemědělce, kteří vychovali zvíře a vypěstovali zeleninu,“ vnímá Drdel.

Lokálnost produktů je podle něj v Soli a Řepě více než okatá. „Farmáři k nám se svými produkty sami jezdí a ta chuť je úplně jiná. Velké díky za ocenění patří jim. Dodávají nám suroviny, které z 90 procent pochází z jižních Čech,“ vyzdvihuje.

Za sedm let provozu dokázal kuchař s mezinárodními zkušenostmi na svůj podnik upozornit i za hranicemi kraje. Někteří Strakoničtí ale s návštěvou restaurace váhají. „To je jediné, co mě pořád trochu trápí. Máme samozřejmě svoji klientelu, ale z drtivé většiny jsou to hosté z celé republiky. Nejvíc k nám chodí lidé z Prahy, kteří mají na jihu Čech chalupy. Když přijíždějí, po cestě se zastaví u nás, nebo U Jiskrů, a při cestě zpátky to prostřídají,“ popisuje.

V příjezdu turistů vidí Drdel přínos pro místní ekonomiku. „Snažíme se je ve městě zdržet. Když máme plno, rádi jim doporučíme jiný místní podnik. Dáváme jim i tipy, kam vyrazit na procházku. Zároveň se je snažíme přimět, aby se k nám vrátili. Jsem rád, že se nám to daří,“ říká.

Své zkušenosti, které nasbíral praxí v Itálii a Německu, kde vařil i v michelinských restauracích, rád předává mladší generaci. V jeho kuchyni se učily vařit děti z dětských domovů, nyní pořádá spolu s Jihočeskou hospodářskou komorou workshopy pro základní školy.

„Ukazujeme jim, jak vypadá práce kuchaře. Vaříme s dětmi přímo u nás v restauraci, ale i ve školách. Hodně mě to naplňuje,“ líčí a dokazuje to svou novou pracovní náplní. Od začátku školního roku totiž Drdel předává své know-how strakonickým učňům. „Učím každý sudý týden pár hodin kuchaře a technology. Je to super. Chci dětem předávat své nadšení, aby poznávali svoje suroviny. Rádi bychom uspořádali i nějaké exkurze, to je ale organizačně trochu náročné.“ uzavírá.