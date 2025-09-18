Zemřel spisovatel rekordman Jan Bauer. Napsal přes 250 knih, zvládl i 40 stran za noc

Autor:
  16:56
Doba Rudolfa Habsburského či Jindřicha Korutanského byla neklidná. „Tím se autorovi vždy nabízí nespočet možných nápadů,“ vyprávěl spisovatel Jan Bauer. Právě taková období si pro své historické detektivky a thrillery vybíral nejraději. Ve věku 80 let dnes zemřel. Zanechal po sobě více než 250 knih a byl v tomto ohledu tuzemským rekordmanem.
Fotogalerie2

Spisovatel Jan Bauer se dostal do České knihy rekordů, když vydal 172 knih. | foto: Petr Lundák, MF DNES

„Honzo, byl jsi úžasný a jedinečný. Nesmírně si vážím toho, že jsme byli třináct let přátelé a kolegové, že jsem mohl vydávat tvé knihy, vystupovat s tebou, ale hlavně být ve tvé blízkosti,“ napsal Josef Pepson Snětivý, hudebník, spisovatel a jeden z nakladatelů Jana Bauera.

Rodák z Jihlavy, který strávil většinu života na jihu Čech, napsal přes 250 knih včetně reedicí. V roce 2017 se dokonce dostal do České knihy rekordů jako nejplodnější český spisovatel, když měl na svém kontě 172 publikací.

Jeho doménou byly historické detektivky a thrillery. Například svou sérii o novoměstském rychtáři Jakubu Protivovi z Protivce a svérázném mnichu Blasiovi zasadil do časů vlády Václava IV.

„Začal jsem je psát trochu jako reakci na knihy mého kamaráda Vlastimila Vondrušky, ve kterých vystupuje rytíř a královský prokurátor Oldřich z Chlumu. To je ctnostný a věrný manžel, dává si maximálně jen doušek medoviny. Já chtěl vytvořit reálného člověka se všemi neduhy. K Jakubu Protivovi jsem potřeboval nějakého intelektuálního protivníka a zrodil se mnich Blasius,“ vyprávěl před lety Bauer.

Veselý člověk plný sil

Jeho známí a přátelé o něm vždy mluvili jako o zábavném a přátelském člověku. Roky žil ve Vodňanech na Strakonicku, poslední léta v Českých Budějovicích. „Byl jsi nevyčerpatelná studnice zábavy i poučení. To, co jsme z tebe čerpali, nikdy nezmizí, i když Ty už tu s námi ode dneška nejsi,“ napsal dnes Josef Pepson Snětivý, který mu vydal 12 knih.

Jan Bauer

Narodil 11. dubna 1945 v Jihlavě. Po maturitě v Českém Krumlově vystudoval v Českých Budějovicích Vysokou školu zemědělskou. Do literatury vstoupil v roce 1964 na stránkách studentského literárního časopisu Dialog, který sám založil. Knižně debutoval o čtrnáct let později populárně-naučnou publikací Uživí naše planeta lidstvo? Založil literární soutěže Číše Petra Voka a Zeyerův hrnek. Rád jezdil na kole, chodil s přáteli na pivo, četl a sledoval detektivky.

Ještě před dvěma týdny mu hrál na opožděné oslavě osmdesátých narozenin. „Byl jsi veselý a plný sil, což je moc a moc dobře. Odešel jsi vestoje a jako král,“ pokračoval Snětivý.

„Honzo, drahý příteli, s úsměvem na tváři vzpomínám na první setkání s tebou. Bylo to 7. září 2019 v Trocnově, kde jsi byl kmotrem knihy Vlastimila Vondrušky a po křtu jste mě pozvali na skleničku. Pozorovat dva skvělé spisovatele a historiky ve vášnivé diskusi byl koncert. Od té doby jsi byl věrným hostem u nás v salonu, vždy jsme se těšily na tvou návštěvu, vyprávění u kafíčka a dortíku o historii i o životě. Sbohem, kamaráde,“ napsaly Renata a Terka z kosmetického salonu v centru Budějovic. Nikdy jim nezapomněl přinést čerstvé růže a podepsanou knihu s věnováním se slovy: „Děvčátka, nesu vám další knížku, máme tu nějaký zákusek nebo panáčka?“

Ve svých románech Jan Bauer často popouštěl uzdu fantazii a nevyhýbal se lechtivým scénám, snažil se ovšem dodržovat všechny historické reálie. „Doba, kdy jsem zvládl napsat 40 stran za noc, už je pryč. Teď vydržím už jen pár hodin v kuse. Pak si musím aspoň zahrát na počítači prší na odreagování nebo se projít,“ říkal, když mu bylo 71 let.

Jan Bauer také patřil k několika málo spisovatelům v Čechách, kteří se uživili psaním beletrie a literatury faktu. Měl spoustu příznivců, ale i odpůrce, kteří mu vyčítali bulvarizaci a nadprodukci.

„A já jim vzkazuju, ať zkusí napsat historickou knihu, kterou si přečte široký okruh čtenářů. Na druhou stranu jim dávám v něčem za pravdu a uznávám, že psaní knih je pro mě prací,“ vyprávěl před lety v rozhovoru pro iDNES.cz.

Literaturu miloval už odmalička. Narodil se na konci druhé světové války v Jihlavě. Z vyprávění znal historky o tom, že po osvobození jeho otce málem zastřelili rudoarmějci, protože si v opilosti jeho uniformu československého důstojníka spletli s oblečením wehrmachtu. Nebo jak jejich nájemní vilu zabral maršál Malinovskij se svým štábem.

Spisovatel Jan Bauer je v České knize rekordů, od roku 1978 vydal 172 knih

Časem se rodina přestěhovala do Českého Krumlova, kde Jan Bauer maturoval na tehdejší střední všeobecně vzdělávací škole. V té době už hltal Franze Kafku, povídky Isaaka Babela či Ernesta Hemingwaye.

Chtěl jít studovat žurnalistiku nebo sociologii, ale maminka ho prý nechtěla pustit do Prahy. Bála se, že by trávil příliš mnoho času po hospodách a s dívkami. A tak Jan Bauer skončil na Vysoké škole zemědělské v Českých Budějovicích.

Začal psát básně

„Kolem sedmnácti let jsem začal psát básně a nějaké povídky. Později jsem přišel za Borisem Jachninem na Krajské nakladatelství v Českých Budějovicích, který mi řekl, že má tvorba ještě není na vydání, ale doporučil mi, ať zkusím publikovat v Jihočeské pravdě. V roce 1964 jsem pak založil studentský literární časopis Dialog, kam jsem léta dopisoval,“ vzpomíná.

Při psaní má Bauer na kolenou mapu středověké Prahy. Vyšlo mu už 162 knih

Jeho vůbec první kniha z roku 1978 však neměla s beletrií ani s historií nic společného. „Zajímala mě otázka hladu a globality a vznikla populárně-naučná publikace Uživí naše planeta lidstvo? První historickou knihou byly až mé pětisvazkové Záhady českých dějin, první svazek vyšel v roce 2000,“ vzpomínal Bauer.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

Muž po napadení mladistvými krvácel do mozku. Útoků bylo víc, trend však město odmítá

Premium

Policisté vyšetřují srpnový brutální útok skupiny mladistvých na muže v Třeboni. Jeden z jejích členů byl ve městě na dlouhodobějším pobytu z výchovného ústavu. Zraněný je stále v nemocnici. Útočník...

Řidiči na nás troubí denně, i ženy, mrzí mě to, říká majitelka Autoškoly pro holky

Premium

Michaela Hana Ponec založila Autoškolu pro holky, kterou už pět let provozuje v Českých Budějovicích. Když jí otec, sám majitel autoškoly, učil jezdit, byl na ni prý velice přísný. „Proto se snažím...

Ředitel základní školy rezignoval. Učitelé odcházeli, rodiče upozorňovali i na šikanu

Část rodičů vyzvala vedení města k řešení problémů na základní škole v Českých Budějovicích. Její ředitel po jednáních na radnici rezignoval. Podle prvního náměstka primátorky Petra Maroše (ODS) je...

Přivítají Budějovice silného sponzora? Nelpíme na tom zůstat akcionáři, tvrdí šéf

Generální manažer Stanislav Bednařík hovoří o případném vstupu silného podnikatele nebo firmy, jako se to děje v řadě dalších klubů. Těší ho spolupráce s prvoligovým Táborem a vnímá rostoucí kvalitu...

Zemřel spisovatel rekordman Jan Bauer. Napsal přes 250 knih, zvládl i 40 stran za noc

Doba Rudolfa Habsburského či Jindřicha Korutanského byla neklidná. „Tím se autorovi vždy nabízí nespočet možných nápadů,“ vyprávěl spisovatel Jan Bauer. Právě taková období si pro své historické...

18. září 2025  16:56

Písecký Aisin postavil halu za 4,5 miliardy, začíná vyrábět elektromotory pro BMW

Firma Aisin Europe Manufacturing Czech bude v nové písecké hale vyrábět kompletní motory pro elektromobily značky BMW. Náklady na výstavbu a vybavení výrobními technologiemi jsou 4,5 miliardy korun....

18. září 2025  15:20

Vítězil na něm Staša starší, motocykl vystaví v expozici značky ČZ ve Strakonicích

Unikátní motocykl uvidí od října návštěvníci strakonického Muzea středního Pootaví. Do své sbírky získalo závodní stroj ČZ 350, typ 859, na kterém dosahoval svých úspěchů legendární jezdec a...

18. září 2025  9:08

Řidiči na nás troubí denně, i ženy, mrzí mě to, říká majitelka Autoškoly pro holky

Premium

Michaela Hana Ponec založila Autoškolu pro holky, kterou už pět let provozuje v Českých Budějovicích. Když jí otec, sám majitel autoškoly, učil jezdit, byl na ni prý velice přísný. „Proto se snažím...

17. září 2025

Potřebuje lásku, psala soudu matka mladé ženy obžalované z distribuce drog

Nerozuměla si s otcem, v patnácti utekla k drogovému dealerovi, který ji trýznil a vydíral. Potřebuje lásku, potřebuje pomoc. Tak líčila v dopise zaslaném soudu těžký život dcery její matka. Dnes...

17. září 2025  15:16

Úzká stezka u Malše roky čeká na rozšíření. Pivovar slíbil další jednání

Úsek je dlouhý sice zhruba jen 250 metrů, ale prochází a projíždí tudy tisíce obyvatel Českých Budějovic i lidí z okolí. Do práce, do školy, jen tak na výlet. Jenže stezka sevřená areálem pivovaru...

17. září 2025  10:06

Udělejte z výměníku třeba ordinace. Osmipatrový dům nechceme, říká autorka petice

Místo chátrajícího výměníku v Českých Budějovicích by mohl stát vysoký dům, což odmítají lidé z okolí. Nelíbí se jim zahušťování lokality komerčními stavbami. Navrhují tam komunitní centrum nebo...

16. září 2025  15:51

Dráty až na Rudolfov nevedou. Bateriové trolejbusy to zvládnou i bez nich

Po šedesáti letech by se mohly vrátit trolejbusy až ke kostelu svatého Víta v Rudolfově u Českých Budějovic. A to dokonce bez drahé výstavby trolejového vedení. Pokud tedy vše vyjde. Proto...

16. září 2025  13:11

Ředitel základní školy rezignoval. Učitelé odcházeli, rodiče upozorňovali i na šikanu

Část rodičů vyzvala vedení města k řešení problémů na základní škole v Českých Budějovicích. Její ředitel po jednáních na radnici rezignoval. Podle prvního náměstka primátorky Petra Maroše (ODS) je...

16. září 2025  8:44

Lupič přepadl seniorku s chodítkem, policie si na něj počkala u ubytovny

Recidivista si v Českých Budějovicích troufá hlavně na seniory, poslední oběti je devadesát let. Seniorce s chodítkem vytáhl z tašky mobil a peněženku. Policisté měli dobrý popis pachatele a zaměřili...

15. září 2025  15:24

Pronájem kanceláře 23 m2
Pronájem kanceláře 23 m2

České Vrbné, České Budějovice - České Budějovice 2
4 600 Kč/měsíc

Více z nabídky 6 032 nemovitostí

Škváru nahradí v Českých Budějovicích ragbyové hřiště, proměna spolkne miliony

Českobudějovická čtvrť Suché Vrbné získá sportoviště za 35 milionů korun. Hotové má být příští rok. Zázemí tam najdou ragbisté, kteří o nový areál usilují už od roku 2018. Konečně získají...

15. září 2025  12:09

Přivítají Budějovice silného sponzora? Nelpíme na tom zůstat akcionáři, tvrdí šéf

Generální manažer Stanislav Bednařík hovoří o případném vstupu silného podnikatele nebo firmy, jako se to děje v řadě dalších klubů. Těší ho spolupráce s prvoligovým Táborem a vnímá rostoucí kvalitu...

15. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.