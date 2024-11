Spalovna v Písku má od ministerstva zelenou, o výstavbě rozhodnou zastupitelé

Spalovna by měla ročně zpracovat 50 tisíc tun komunálního odpadu z obou měst i okolních obcí. Zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO) by mělo stát v blízkosti Teplárny Písek, která by využívala odpadní teplo jako jeden ze svých zdrojů pro centrální zásobování teplem.

Předpokládané náklady na stavbu budou 2,1 miliardy korun, dotace z modernizačního fondu bude 1,3 miliardy. Zbytek peněz si bude muset firma ZEVO Písek půjčit.

„Výstavbou a provozem záměru tedy nebude při dodržení projektových parametrů a v tomto závazném stanovisku stanovených podmínek, významně negativně ovlivněno zdraví obyvatel ani jednotlivé složky životního prostředí,“ uvedlo ve stanovisku ministerstvo životního prostředí.

„Ze závěru posouzení vyplývá, že výskyt měřitelných zdravotních rizik pro obyvatelstvo žijící v blízkosti ZEVO je málo pravděpodobný, respektive že nedojde ke změně stávajících zdravotních účinků vlivem provozu záměru,“ dodalo.

Teplárna odstaví uhelný kotel

Mezi podmínkami pro provoz spalovny je například její dopravní napojení na silniční obchvat po jeho vybudování, což stanovila sama písecká radnice, nebo podmínka, že odpady ze ZEVO, tedy škvára a popílek, nebudou končit na skládce Vydlaby.

„Tato podmínka vzešla z námitek veřejnosti a také z podnětu společnosti Odpady Písek, která nemá zájem se zabývat likvidací tohoto odpadu,“ řekl jednatel společnosti ZEVO Písek Jakub Šimoník.

V dokumentu ministerstva životního prostředí se také píše, že do spalovny se nebudou dovážet odpady ze zahraničí s výjimkou případů, kdy to bude v souladu se zákonem. Stanovilo také, že nejpozději se zahájením provozu spalovny Teplárna Písek odstaví uhelný kotel. Pravidelně se mají ověřovat vlastnosti odpadů vznikajících při provozu zařízení, a to z hlediska jejich následné využitelnosti a způsobu odstranění.

Když zastupitelé téma ZEVO řešili přesně před rokem, setkali se s odmítavými názory obyvatel. „Výrazně poškodí přilehlé Smrkovice. V obci není pro takový provoz dostatečná infrastruktura a zatíží ji to ekologicky. Už mají skládku i teplárnu, přesto jsou opomíjené a ve špatném stavu. Výstavba takového projektu by pro obec byla už příliš. Odhoďte proto své ambice a myslete na ostatní,“ apelovala tehdy na zastupitele Blanka Smíšková.