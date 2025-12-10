Projekt spalovny u Krumlova kraj znovu odmítl, má další podmínky

  11:44
Plánovaný projekt kotle na spalování komunálních odpadů v Přísečné u Českého Krumlova už podruhé neprošel řízením EIA krajského úřadu. Záměr vrátil odbor životního prostředí kraje investorovi k dopracování.

Energoblok zásobuje elektřinou na čtyři tisíce obyvatel Českého Krumlova. | foto: Marek Podhora, MAFRA

Pražská společnost Carthamus, která provozuje v Přísečné u Českého Krumlova energoblok a chce ho rozšířit o novou technologii, se bude muset vypořádat s množstvím dalších podmínek. Například lépe vyhodnotit okolní hlukovou zátěž, doložit, že vyrobené teplo předávané krumlovským domácnostem, je opravdu odůvodněné a potřebné.

Také musí předložit podrobný rozbor vypouštěných škodlivých látek a konkretizovat chemické složení vstupního paliva označeného jako TAP. To je zkratka tuhého alternativního paliva slisovaného z různých odpadů. Krajský odbor životního prostředí, který záměr posuzuje od roku 2023, zároveň požaduje lepší vypořádání námitek veřejnosti.

Spalovnu odpadu u Krumlova odmítají, firma ale od záměru nehodlá ustoupit

Akciová společnost Carthamus, která v obci v roce 2012 koupila bývalou uhelnou výtopnu, tam vyrábí teplo a elektřinu hlavně spalováním dřevního odpadu. Čelí kritice, že její provoz zapáchá a narušuje okolí nákladní dopravou.

Obec má nový územní plán

Kotel na spalování 80 tisíc tun odpadů ročně chtěla původně instalovat v příštím roce. Společnost argumentuje, že zásobuje teplem na tři tisíce obyvatel nedalekého Krumlova. Spalovnu, ale i celý energoblok odmítají zastupitelé Přísečné, její obyvatelé, spolky a ochránci přírody.

Patří mezi ně například Správa CHKO Blanský les, na jejíž hranici chráněné zóny energoblok funguje. „Jsme obtěžováni hlukem, zápachem a prachem z dopravy,“ namítá starosta obce se dvěma sty obyvateli Jiří Němeček.

Spalovnu odpadů odmítají místní i ekologové, kraj posoudí vliv na prostředí

Zástupce společnosti Zdeněk Škodáček však opakovaně tvrdí, že všechny výhrady a podmínky kraje investor zohlední a projekt dovede do stavu spokojenosti všech.

Další překážkou v záměru je právě vydaný nový územní plán obce, který rozšíření energobloku odmítá. Proti tomu se chce firma Carthamus bránit podáním žádosti o přezkum dokumentu, protože jí brání v rozvoji podnikání a nezohledňuje její potřeby. Krajský odbor životního prostředí už záměr vrátil v posledních třech měsících společnosti k přepracování podruhé.

