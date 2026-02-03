U Temelína zlikvidují i zbytky z piteven. Firma plánuje spalovnu nebezpečného odpadu

Autor:
  12:25
Ve spalovně nebezpečných odpadů v Hůrce na Českobudějovicku má ročně končit až 20 tisíc tun materiálu. Firma ji chce stavět v sousedství lokality Janoch, kde může být hlubinné úložiště radioaktivních odpadů. Dotčené obce, instituce a veřejnost se mohou k záměru vyjadřovat do 22. února.
Lokalita Janoch se nachází přibližně v levém dolním rohu fotografie, tedy...

Lokalita Janoch se nachází přibližně v levém dolním rohu fotografie, tedy poblíž Jaderné elektrárny Temelín. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Jaderná elektrárna Temelín (21. května 2025)
Jaderná elektrárna Temelín (21. května 2025)
Firma provedla geologický průzkum místa, kde by mohl stát areál s malým...
Jaderná elektrárna Temelín
6 fotografií

Záměry průmyslových staveb nenávratně mění kdysi zemědělskou krajinu blízko Týna nad Vltavou na Budějovicku. Vše začalo obrovským areálem Jaderné elektrárny Temelín, jejíž chladicí věže jsou vidět i ze Šumavy.

Nyní se tam chystají další projekty zabývající se energetikou. Ten nejnovější je příprava spalovny nebezpečných odpadů, kterou plánuje postavit v lokalitě Hůrka obchodní korporace Quail. Ročně má zlikvidovat v peci až 20 tisíc tun materiálu a vyrobí z něj elektřinu. Mezi palivem bude i biologický odpad ze zdravotnictví, třeba z piteven.

Firma s rakouským kapitálem oznámila v těchto dnech záměr na úřední desce kraje. Na jejím pozemku se původně skladovala zemina ze stavby jaderné elektrárny, později teplárenské popílky sloužící k zavážení odkališť v nedalekých Mydlovarech. Projekt společnosti Quail bude teď posuzován ve vztahu k životnímu prostředí. Dotčené obce, instituce a veřejnost se mohou k záměru vyjádřit do 30 dnů od uveřejnění na krajské úřední desce, to znamená do 22. února.

Samosprávy blízkých obcí, jako je třeba Temelín, Olešník nebo Mydlovary, zajímá hlavně řešení dopravy. Ta se má v souvislosti s další plánovanou průmyslovou výstavbou v tomto mikroregionu citelně navyšovat. Zařízení bude stát v katastru obce Temelín. „Budeme k tomu mít jednání,“ uvedl temelínský starosta Josef Váca.

Úložiště jaderného paliva nechceme. Desítky obcí podaly žalobu na ministerstvo

Po spalování zbude ročně sedm tisíc tun nebezpečného odpadu jako škváry a popílku. Kam se bude tento materiál odvážet, se v dokumentu neuvádí. „Škvára se bude vozit v souladu s platnou legislativou na skládky nebezpečných odpadů. Firma FCC provozuje v České republice dvě. Podobně bude na tyto skládky ukládán popílek. Do areálu Mydlovary není možné tento odpad ukládat,“ uvedla Kristina Jakubcová, mluvčí FCC. Tato firma s rakouským kapitálem patří se společností Quail pod jednu obchodní korporaci.

Proměna oblasti

Kromě uvedené spalovny se v okolí Temelína připravují v blízké či vzdálenější budoucnosti další projekty. Například rozšíření skladu vyhořelého jaderného paliva v areálu temelínské elektrárny nebo stavba klasických či modulárních reaktorů. S tím souvisí posílení rozvodných sítí na elektřinu nebo přívodu chladicí vody z Hněvkovické přehrady.

Blízko se nachází také lokalita Janoch, která patří mezi čtyři vytipované v Česku pro stavbu hlubinného úložiště radioaktivních odpadů. Právě u ní má stát spalovna Hůrka.

Až 200 metrů pod zem. Geologové vrtali u Temelína kvůli modulárnímu reaktoru

Před devastací celé místní krajiny varuje například spolek Calla. Podle Edvarda Sequense se tím prostor zásadně změní. Pokud by stát vybral Janoch pro konečné podzemní úložiště radioaktivních odpadů, znamenalo by to stavbu na 23,5 hektaru s půl kilometru hlubokými štolami a vytěžením dvou milionů krychlových metrů zeminy.

Proti geologickému průzkumu pro úložiště i jeho vlastní stavbě vystupují všechny okolní obce. Ty na Českobudějovicku se dokonce brání žalobou na ministerstvo životního prostředí. V prvním kole ji prohrály. Podle rozsudku pražského soudu z loňského prosince, který má iDNES.cz k dispozici, nemohou bránit geologickému průzkumu argumenty, jako je porušení veřejného zájmu.

Změnu krajiny kolem Temelína na průmyslovou oblast vnímá i temelínský starosta Váca. Pokud se podaří zmiňované projekty dotáhnout, do deseti let tam skokově vzroste nákladní doprava a zároveň počty nových pracovníků, kteří budou muset někde bydlet.

„Jejich ubytování je věcí investorů. My stavět bytové domy neplánujeme, nemáme na to pozemky. Když se nějaký objeví, třeba po zemědělském využívání, je pro nás drahý. Těžká doprava nás samozřejmě trápí, ničí se místní silnice,“ potvrdil Váca.

Samotná stavba jaderné elektrárny zlikvidovala od poloviny 80. let minulého století šest obcí a přinutila k vystěhování několik stovek lidí. V minulosti se tu obyvatelé živili převážně zemědělstvím.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Kuba představil logo hnutí Naše Česko. Poprvé pořádně, vzkázal

Jihočeský hejtman Martin Kuba představil své nové hnutí Naše Česko. (3. února...

Jihočeský hejtman Martin Kuba v úterý představil své nové politické hnutí, které chce vyslat do podzimních komunálních voleb. Hnutí nazval Naše Česko a označil ho za uskupení, které je pro všechny,...

Firmě se nevyplácí drahý provoz chátrající budovy, nahradí ji nový dům

Chátrající kancelářská budova v budějovické Čechově ulici půjde k zemi. Nahradí...

Chátrající kancelářskou budovu v českobudějovické Čechově ulici opustili na začátku roku její nájemci a ještě letos nejspíš půjde k zemi. Nahradí ji nový dům s kancelářemi i byty, na přilehlých...

Úzkokolejka získala povolení pro jízdu na obou tratích. Ty je ale nutné opravit

Lokomotivy i vagony stojí na nádraží v Jindřichově Hradci.

Majitel jindřichohradecké úzkokolejky Albert Fikáček chce vyjet na obě traťové větve vyjet do Velikonoc. Se zástupci Jihočeského kraje i Kraje Vysočina nyní projednává objednávky opravy, provozu...

VIDEO: Odvážní řidiči jezdí přes zamrzlé Lipno. Driftaři riskují, že led popraská

Auto přejíždí zamrzlé Lipno mezi Horní Planou a Bližší Lhotou. (2. února 2026)

Zamrzlé Lipno láká v těchto dnech stovky bruslařů i běžkařů. A zkracují si přes něj cestu i řidiči aut. Patří mezi ně místní pendleři, kteří pracují za hranicemi, i lyžaři mířící do rakouského areálu...

Z místa vyjel až napodruhé, tak vzteklý řidič autu před sebou naschvál rozbil zrcátko

Řidič vyjel z podélného stání až napodruhé, pak poničil zrcátko u auta, které...

Vyjetí z podélného stání až napodruhé podle policistů zřejmě rozlítilo řidiče osobního vozu v Táboře natolik, že autu stojícímu před ním záměrně poškodil zrcátko. Vzhledem k tomu, že se jednalo o...

Kuba představil logo hnutí Naše Česko. Poprvé pořádně, vzkázal

Jihočeský hejtman Martin Kuba představil své nové hnutí Naše Česko. (3. února...

Jihočeský hejtman Martin Kuba v úterý představil své nové politické hnutí, které chce vyslat do podzimních komunálních voleb. Hnutí nazval Naše Česko a označil ho za uskupení, které je pro všechny,...

3. února 2026  7:41,  aktualizováno  12:17

Hokejistka Pištěková: Nejlepší památka? Medaile! Na olympiádu si veze i talismany

Tereza Pištěková

Mistrovství světa doma v Budějovicích pro ni bylo loni na jaře dosavadním vrcholem kariéry. O necelý rok později česká hokejistka Tereza Pištěková posune své sportovní maximum ještě o stupeň výš....

3. února 2026

Další ročník projektu Bez faulu. Kluby NBL i diváci opět pomohou parabasketbalistům

Projekt Bez faulu v roce 2026 pomáhá parabasketbalistům Barboře Kafkové a...

Se začátkem bojů v nadstavbové části nejvyšší české basketbalové soutěže Maxa NBL přichází také každoroční charitativní projekt Bez faulu. Letos kluby, diváci i partneři pomohou dvěma handicapovaným...

2. února 2026  17:45

Lyže, brusle i spousta hudby. Olympijský festival v Budějovicích může začít

V Českých Budějovicích se výstaviště promění na olympijský park. (2. února 2026)

Na českobudějovickém výstavišti začne ve čtvrtek olympijský festival. Návštěvníci si tam vyzkouší 23 převážně zimních sportů, třeba sjezdové a běžecké lyžování, bruslení nebo curling. Zavítají mezi...

2. února 2026  16:38

VIDEO: Odvážní řidiči jezdí přes zamrzlé Lipno. Driftaři riskují, že led popraská

Auto přejíždí zamrzlé Lipno mezi Horní Planou a Bližší Lhotou. (2. února 2026)

Zamrzlé Lipno láká v těchto dnech stovky bruslařů i běžkařů. A zkracují si přes něj cestu i řidiči aut. Patří mezi ně místní pendleři, kteří pracují za hranicemi, i lyžaři mířící do rakouského areálu...

2. února 2026  14:43

Budvar opět posunul rekord v prodeji. Nárůst zaznamenaly hlavně některé produkty

Českobudějovický pivovar Budějovický Budvar oslavil 130 let od uvaření první...

Národní podnik Budějovický Budvar loni prodal 1,946 milionu hektolitrů piva. Rok 2025 tak pro něj byl v tomto ohledu rekordní. Meziroční nárůst je jedno procento, hodně se dařilo především ležákům,...

2. února 2026  10:06

Kde beru brka na vyšívání? Ve Valdštejnské zahradě lovím pávy, vtipkuje řemeslník

Kryštof Makovec se zabývá vyráběním doplňkům ke krojům či vyšíváním pavím...

Netradiční záliby Kryštofa Makovce se točí kolem folkloru. Vyrábí fanfrnochy či dudy a vyšívá pavím brkem. Sám pávy nechová, ale jeho známí ano. Upozorňuje, že používá brka, která ptákům vypadnou....

1. února 2026  11:41

Klášter v Klokotech se dočká injekce za desítky milionů. Oprava začne na jaře

Barokní klášterní areál Klokoty v Táboře. (26. ledna 2026)

Je to jedno z nejkrásnějších poutních míst v regionu. Barokní klášterní areál Klokoty a kostel Nanebevzetí Panny Marie Klokotské v Táboře teď čeká významná rekonstrukce. Bude stát přes 55 milionů...

31. ledna 2026  10:56

Postaráme se o sebe. Obce budou sdílet elektřinu s podnikateli i obyvateli

Klasická fotovoltaická elektrárna na červené střeše školky v Modlanech. (9....

Mladá Vožice, Chýnov, Borotín, ale také první podnikatelé z regionu se zapojili do nového projektu a začnou mezi sebou sdílet elektřinu. Jedni jako výrobci, jiní ji naopak spotřebují. Umožnil to...

30. ledna 2026  16:09

Míro! Marodíš, nehraješ, jo? Dlouholetý funkcionář rozebírá druhý konec v Dynamu

Tisková konference českobudějovického fotbalového klubu SK Dynamo před startem...

Bylo léto 2024 a prvoligový fotbalový klub Dynamo České Budějovice přebral nový majitel Dalibor Jirka. S touto změnou se ale loučil Milan Čadek. Dlouholetý sekretář či sportovní manažer, jedna z...

30. ledna 2026  14:28

Rekreační areál na Šumavě. Spolek chce mít větší váhu při rozhodnutí o povolení

České Žleby – předjaří na pastvinách pod zaniklou osadou Kamenná Hlava

Kolem plánovaného rekreačního areálu s 300 lůžky na místě kasáren pohraniční roty v Českých Žlebech na Prachaticku pokračuje řízení o vlivu na životní prostředí EIA. Soukromý investor se teď podle...

30. ledna 2026  13:27

Firmě se nevyplácí drahý provoz chátrající budovy, nahradí ji nový dům

Chátrající kancelářská budova v budějovické Čechově ulici půjde k zemi. Nahradí...

Chátrající kancelářskou budovu v českobudějovické Čechově ulici opustili na začátku roku její nájemci a ještě letos nejspíš půjde k zemi. Nahradí ji nový dům s kancelářemi i byty, na přilehlých...

30. ledna 2026  9:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.