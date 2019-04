Spalničky hrozí: Testy procházejí lékaři i hasiči. Policisté vyčkávají

Tři neočkované děti, dva lidé v kategorii 20 až 24 let a jeden ve věku 25 až 29 let. Další dva lidé, kteří od začátku roku na jihu Čech onemocněli spalničkami, jsou ve věkové skupině 40 až 44 let a 50 až 54 let.

„Ve dvou případech šlo o dříve očkované jedince, ostatní buď nebyli, nebo nelze informace o očkování dohledat. Nejčastěji onemocní neočkovaní lidé, nákaza se však může projevit i u osob dříve očkovaných, u kterých došlo k vyvanutí imunity,“ uvedla Gabriela Žampachová z protiepidemického odboru krajské hygienické stanice.

Pro srovnání – za celý loňský rok prodělali vysoce nakažlivé spalničky v regionu čtyři lidé. I když v porovnání například s Ústím nad Labem, Ostravskem či Prahou, kde mají zkušenosti s epidemickým výskytem, je na jihu Čech situace zatím relativně příznivá, lékaři nabádají ke zvýšení prevence.

V rámci protiepidemických opatření jsou lidé, kteří byli v kontaktu se spalničkami, vyšetřováni, a pokud nemají protilátky proti tomuto onemocnění, musí do karantény. Spalničky jsou podle hygieniků nejnakažlivější infekční nemocí. Jeden pacient může nakazit až 18 lidí. Spalničkový virus se snadno šíří vzduchem, lze se mu bránit těžko.

Do nejohroženější skupiny patří zdravotníci, hasiči a policisté. Zatímco krajské nemocnice začaly se zvyšováním odolnosti svých pracovníků už loni a hasiči se k nim nyní přidali, s prevencí u jihočeských policistů zatím policejní prezidium nepočítá.

Karanténa trvá tři týdny

Když loni v lednu propukla epidemie spalniček v Praze a ve Středočeském kraji a hygienici začali nařizovat všem neimunním zdravotníkům, kteří byli v kontaktu s nemocnými kolegy, domácí karanténu – to znamená vyřazení dosud zdravých osob ze zaměstnání po dobu 21 dní za 60 procent platu, rozhodlo vedení budějovické nemocnice o okamžitém vyšetření protilátek.

„Museli jsme zajistit velké množství v tu dobu nedostatkových laboratorních setů a vakcín. Během pěti týdnů analyzovala virologická laboratoř 3 353 vzorků krve, kromě našich zaměstnanců jsme vyšetřili téměř 700 pracovníků záchranné služby, okresní dopravní zdravotnické služby a studentů střední zdravotnické školy,“ popsala epidemioložka budějovické nemocnice Iva Šípová.

Ukázalo se, že téměř třetina zaměstnanců nemá ochranné protilátky proti infekci. Očkovací centrum nemocnice okamžitě zahájilo očkování těchto pracovníků vakcínou, která zvyšuje ochranu proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. „Vzhledem k přetrvávajícímu riziku zavlečení nákazy pokračujeme ve vyšetřování protilátek i u nově nastupujících zaměstnanců,“ upřesnila Šípová.

Prakticky stejně postupují i ostatní krajské nemocnice na jihu Čech. Ve strakonické nemocnici vyšetřili na zjištění hladiny protilátek proti spalničkám krev 506 zaměstnanců.

„A naočkovali jsme 116 pracovníků, to je 88 procent z těch, co protilátky neměli,“ popsal 62letý šéf strakonické nemocnice Tomáš Fiala. „Já měl protilátky v pořádku a nemusel se nechat přeočkovat, u nás je problém u lidí mezi 30 a 53 lety,“ podotkl.

Vyšetření protilátek a případné přeočkování hradí jihočeské nemocnice svým pracovníkům jako zaměstnanecký benefit. „Zájem o očkování proti spalničkám na rozdíl od chřipky je velký,“ sdělila primářka infekčního oddělení táborské nemocnice Jana Sysová.

K cílenému vyšetření protilátek se připojili i profesionální hasiči v kraji. „Jako první odebrali začátkem dubna lékaři krev 450 výjezdovým hasičům, pak následovali ostatní a nakonec přišli na řadu občanští zaměstnanci. Předpokládám, že výsledky budeme mít do konce dubna,“ řekla mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů s tím, že celkem jde zhruba o 700členný tým.

„Vakcínu nemáme. Zájemců bylo tolik, že došla“

O ochraně jihočeských policistů proti spalničkám však zatím policejní prezidium neuvažuje.

„Spalničky byly zjištěny především u kolegů ze speciálních pořádkových jednotek a cizinecké policie v Praze a Středočeském kraji. Jejich vyšetření a očkování děláme, to je pro nás priorita. Ale plošnou ochranu proti nákaze po republice zatím nechystáme,“ potvrdila Eva Kropáčová z tiskového odboru Policejního prezidia České republiky.

Lékaři doporučují očkování všem, ne jen rizikovým skupinám. I když se lidé rozhodnou absolvovat vyšetření protilátek, které stojí i s odběrem krve okolo 600 korun, k případnému očkování se hned tak nedostanou.

„Vakcínu nemáme. Zájemců bylo tolik, že došla. Výrobce ji slíbil dodat v květnu či červnu,“ řekla lékařka Ludmila Sattranová z budějovického očkovacího centra. Očkování vyjde na 800 či 900 korun.