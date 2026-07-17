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Znalci povolili apartmány u Teplé Vltavy, přitom je tam omezené i splouvání vodáky

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  12:19

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Vodáci se na placený úsek Teplé Vltavy vydávají z tábořiště u Soumarského mostu. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Známý kemp Soumarský most na Prachaticku dostane bohatého souseda. Zatímco skromné tábořiště mezi Volary a Lenorou na Šumavě, které využívají hlavně vodáci, je jedno z nejlevnějších na Vltavě, v sousedství se připravuje apartmánový resort pro náročné.

Stavbu jedenácti domků se 48 lůžky oznámila pražská společnost. Mají být vybavené nejmodernějšími spotřebiči a doplňky. Místo leží na pozemcích po bývalém závodu podniku Rašelina Soběslav. Zasahuje do chráněné krajinné oblasti, ptačí oblasti, rejdiště tetřeva hlušce a do území, kterým procházela legendární Zlatá stezka. Záměr bude podruhé v uplynulých 15 letech posuzovat krajský úřad Jihočeského kraje.

Redakce iDNES.cz z dokumentu zjistila, že z původního projektu je nicméně vypuštěné oplocení areálu a doplnily se další detaily jako řešení vsakování předčištěné odpadní vody nebo srážkových vod.

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Znalci povolili apartmány u Teplé Vltavy, přitom je tam omezené i splouvání vodáky

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Vodáci se na placený úsek Teplé Vltavy vydávají z tábořiště u Soumarského mostu.

Známý kemp Soumarský most na Prachaticku dostane bohatého souseda. Zatímco skromné tábořiště mezi Volary a Lenorou na Šumavě, které využívají hlavně vodáci, je jedno z nejlevnějších na Vltavě, v...

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