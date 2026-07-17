Stavbu jedenácti domků se 48 lůžky oznámila pražská společnost. Mají být vybavené nejmodernějšími spotřebiči a doplňky. Místo leží na pozemcích po bývalém závodu podniku Rašelina Soběslav. Zasahuje do chráněné krajinné oblasti, ptačí oblasti, rejdiště tetřeva hlušce a do území, kterým procházela legendární Zlatá stezka. Záměr bude podruhé v uplynulých 15 letech posuzovat krajský úřad Jihočeského kraje.
Redakce iDNES.cz z dokumentu zjistila, že z původního projektu je nicméně vypuštěné oplocení areálu a doplnily se další detaily jako řešení vsakování předčištěné odpadní vody nebo srážkových vod.