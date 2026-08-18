Česko-rakouský spolek tvrdí, že na budoucím stavebním pozemku, kde původně fungovala průmyslová zpracovna rašeliny, našli jeho lidé nádoby se zbytky chemikálií, otevřenou vanu s vyjetým olejem a další nebezpečný odpad.
Podle člena spolku Tomáše Válka místo prověřili poté, co developerská společnost oznámila záměr stavby apartmánového resortu na kraj a v dokumentu tvrdí, že pozemek je ekologicky čistý.
„Naším cílem není blokovat rozvoj tohoto území, ale chceme mu pomáhat v jeho přirozené podobě. Také, aby platila stejná pravidla pro všechny. Jak pro běžné vodáky, tak pro velké developery,“ uvedl Válek.
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Dodal, že spolek upozorňuje na to, že rekreačních středisek na Šumavě už je dost. Na tak citlivém místě, jako je Soumarský most, jsou podle zástupců spolku apartmány nežádoucí, a to zvláště od investora, který ignoruje ekologickou zátěž na svém pozemku.
Areál investor plánoval poblíž Teplé Vltavy, od známého vodáckého kempu Soumarský most ho odděluje železniční trať. V lokalitě platí přísná ochrana přírody mimo jiné kvůli perlorodce říční.
Přijetí podnětu od spolku potvrdila oblastní Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Českých Budějovicích. Informovala, že místo už prověřila a vzorky zpracovává a vyhodnocuje.
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Oznamovatel záměru stavby rekreačního areálu, společnost Alka Investments, v těchto dnech reagovala tím, že projekt ze zjišťovacího řízení krajského úřadu bez udání důvodu stáhla. U Soumarského mostu chtěla postavit apartmánové domy.
V areálu mělo být 11 zděných domků, každý o ploše 150 čtverečních metrů, s příslušenstvím a centrálním parkovištěm. Součástí měla být kanalizace, vodovod s vrty a čistírna odpadních vod. Společnosti Alka Investments původně chtěla na stejném místě postavit jednou tak velký a oplocený rekreační areál.
Ještě než investor záměr stáhl, spolek navíc požadoval, aby krajský úřad nařídil u záměru kompletní řízení o vlivu na životní prostředí EIA a ještě předtím celý proces přerušil, než ČIŽP jeho podnět vyřeší.