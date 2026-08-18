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U Soumarského mostu, kde mají stát apartmány, objevil spolek nebezpečný odpad

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  14:20
Kemp Soumarský most se rozkládá na obou březích Teplé Vltavy.

Kemp Soumarský most se rozkládá na obou březích Teplé Vltavy. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Kemp Soumarský most se rozkládá na obou březích Teplé Vltavy.
Kemp Soumarský most se rozkládá na obou březích Teplé Vltavy.
Kemp Soumarský most se rozkládá na obou březích Teplé Vltavy.
Kemp Soumarský most se rozkládá na obou březích Teplé Vltavy.
11 fotografií
Kontaminaci půdy ropnými látkami na místě, kde mají u Soumarského mostu na Prachaticku stát nové apartmánové domy, zjistil spolek Občané a přátelé Vltavského luhu z Volar. Podnět už poslal České inspekci životního prostředí. Investor v těchto dnech svůj projekt ze zjišťovacího řízení krajského úřadu stáhl, a to bez udání důvodu.

Česko-rakouský spolek tvrdí, že na budoucím stavebním pozemku, kde původně fungovala průmyslová zpracovna rašeliny, našli jeho lidé nádoby se zbytky chemikálií, otevřenou vanu s vyjetým olejem a další nebezpečný odpad.

Tábořiště Soumarský most se rozkládá u stejnojmenného mostu přes Teplou Vltavu.
Vodáci se na placený úsek Teplé Vltavy vydávají z tábořiště u Soumarského mostu.
U vodáků a u nenáročných kempařů vyznávajících přírodní styl kempování je oblíbený areál Soumarský most u Teplé Vltavy u Volar na Prachaticku. (29. června 2023)
U vodáků a u nenáročných kempařů vyznávajících přírodní styl kempování je oblíbený areál Soumarský most u Teplé Vltavy u Volar na Prachaticku. (29. června 2023)
11 fotografií

Podle člena spolku Tomáše Válka místo prověřili poté, co developerská společnost oznámila záměr stavby apartmánového resortu na kraj a v dokumentu tvrdí, že pozemek je ekologicky čistý.

„Naším cílem není blokovat rozvoj tohoto území, ale chceme mu pomáhat v jeho přirozené podobě. Také, aby platila stejná pravidla pro všechny. Jak pro běžné vodáky, tak pro velké developery,“ uvedl Válek.

Znalci povolili apartmány u Teplé Vltavy, přitom je tam omezené i splouvání vodáky

Dodal, že spolek upozorňuje na to, že rekreačních středisek na Šumavě už je dost. Na tak citlivém místě, jako je Soumarský most, jsou podle zástupců spolku apartmány nežádoucí, a to zvláště od investora, který ignoruje ekologickou zátěž na svém pozemku.

Areál investor plánoval poblíž Teplé Vltavy, od známého vodáckého kempu Soumarský most ho odděluje železniční trať. V lokalitě platí přísná ochrana přírody mimo jiné kvůli perlorodce říční.

Přijetí podnětu od spolku potvrdila oblastní Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Českých Budějovicích. Informovala, že místo už prověřila a vzorky zpracovává a vyhodnocuje.

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Oznamovatel záměru stavby rekreačního areálu, společnost Alka Investments, v těchto dnech reagovala tím, že projekt ze zjišťovacího řízení krajského úřadu bez udání důvodu stáhla. U Soumarského mostu chtěla postavit apartmánové domy.

V areálu mělo být 11 zděných domků, každý o ploše 150 čtverečních metrů, s příslušenstvím a centrálním parkovištěm. Součástí měla být kanalizace, vodovod s vrty a čistírna odpadních vod. Společnosti Alka Investments původně chtěla na stejném místě postavit jednou tak velký a oplocený rekreační areál.

Ještě než investor záměr stáhl, spolek navíc požadoval, aby krajský úřad nařídil u záměru kompletní řízení o vlivu na životní prostředí EIA a ještě předtím celý proces přerušil, než ČIŽP jeho podnět vyřeší.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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