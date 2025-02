Chci chránit další, napsala dívka soudu, který řeší zneužívání dětí na táboře

„Teprve v pozdějším věku jsem si uvědomila, že praktiky našeho vedoucího při zdravotních prohlídkách nebyly normální. Dříve jsme to braly jako tajemství a později jsem se to snažila vytěsnit. Teď chci svou výpovědí ochránit další malé děti.“ To napsala soudcům jedna z dívek, která si léčí posttraumatický syndrom z události na skautském táboře.

Vzpomínky dvou dívek, které žádají odškodnění za psychickou újmu, četl v pondělí z jejich dopisu při dokazování předseda senátu českobudějovického krajského soudu Ondřej Kubů. Senát pokračoval v procesu s 36letým Janem P., kterého obžaloba viní, že na skautském táboře, kde byl hlavním vedoucím a zdravotníkem, delší dobu pohlavně zneužíval nezletilé dívky a v jednom případě děvče znásilnil. Nejmladším svěřenkyním bylo kolem osmi let.

Muž obžalobu odmítá a tvrdí, že si dívky všechno vymyslely. Přiznal jen shromažďování dětské pornografie, kterou u něj našli policisté. Bývalému skautskému vedoucímu a středoškolskému učiteli hrozí až 12 let vězení.

Kromě jeho sestry, která byla rovněž jednou z vedoucích na táboře, vypovídala i pracovnice krizového centra, na níž se v roce 2022 obrátilo telefonicky několik dívek. „Jejich popisy událostí jsme chtěli prověřit, ale mezitím případ převzala policie a my jsme se museli po dobu vyšetřování zavázat mlčením. Podobná oznámení předáváme policii v rámci projektu sexuální bezpečí. Nedávno jsme zachytili ještě horší případ, který se stal před 30 lety a je promlčený,“ uvedla svědkyně.

Vysloužil si přezdívky Šikula nebo Úchyl

Obžalovaného poslal soud v roce 2023 na tři měsíce do vazby, dnes je na svobodě. Činnost ve skautu má pozastavenou. Sám se hájí, že o příčinách vazby a zastavení činnosti ve skautu se dozvěděl až před nástupem na další turnus letního tábora a obvinění nechápe. Jako zdravotník prý praktikoval pouze vstupní prohlídky, dívkám měřil tlak, hledal vši, vyrážky nebo klíšťata.

Soudce Kubů v pondělí četl záznam elektronického dialogu mezi dvěma dívkami, které si svěřovaly v roce 2023 zážitky z tábora. Shodly se, že ke zdravotním prohlídkám chodily nerady, protože se musely svlékat a trpět dotyky na intimních místech.

Vedoucí si vysloužil mezi dětmi přezdívky Šikula nebo Úchyl, což sestra obžalovaného označila za pojmenování, kterému děti nerozuměly a dospělí nevěnovali pozornost. „Žádné podezření nikdo z vedoucích nikdy neměl, takové přezdívky jsme neřešili,“ uvedla sestra obžalovaného.

Poškozené chováním obžalovaného z let 2015 až 2022 jsou čtyři dívky, jedna si podle výpočtu své psychiatričky nárokuje odškodnění ve výši 2,3 milionu korun. V lékařské zprávě se píše, že trpí strachem ze starších mužů, depresemi a pokoušela se o sebevraždu léky. Soud pokračuje videozáznamy výpovědí dalších dívek. Dnes je jim většinou kolem 18 let.