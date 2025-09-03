Školácká chyba, řekl soudce. Lupič šperků za dva miliony nechal na místě batůžek

  17:09
Osmi a půl lety vězení potrestal ve středu českobudějovický krajský soud muže, který podle obžaloby přepadl loni v říjnu zlatnictví v Pelhřimově a ukradl šperky za dva miliony korun. Jak zaznamenaly bezpečnostní kamery, lupič byl maskovaný a měl rukavice.

Krajský soud v Českých Budějovicích | foto: Petr Lundák, MF DNES

„Udělal jste školáckou chybu. Na místě jste zapomněl svůj batůžek,“ vysvětlil předseda senátu Milan Kučera zkušenému recidivistovi, který většinu života strávil ve vězení.

Sedmačtyřicetiletý Tomáš P., jehož přivedla eskorta k soudu z výkonu trestu, totiž podle žalobce nechal po loupeži v prodejně osobní věci, které nesly stopy jeho DNA.

Soud potrestal i jeho dva příbuzné, protože se snažili lup rozprodat. Za legalizaci výnosu z trestné činnosti dostali čtyřletou podmínku. Tento paragraf je dnes známý v souvislosti s kauzou Bitcoin gate exministra spravedlnosti Pavla Blažka. Rozsudek není zatím pravomocný, všechny strany si ponechaly lhůtu pro odvolání.

Vyloupené zlatnictví na mě svedl známý s mým autem, tvrdil u soudu recidivista

Podle státního zástupce Miroslava Petráka provedl obžalovaný loupež agresivně. Do obchodu vešel s maskovaným obličejem a donutil pod pohrůžkou násilí prodavačku, aby mu vydala klíče od skříněk se zbožím.

Nato vyděšenou mladou ženu dotlačil do přilehlé místnosti, kde ji spoutal lepicí páskou. Z obchodu pak odnesl plata se zlatými řetízky a prstýnky. S pomocí známých se další dny snažil zboží zpeněžit, mimo jiné v zastavárnách v Brně. Povedlo se to jen částečně, s výnosem půl milionu korun.

Příbuzní obžalovaného, jeho bratr a švagrová, se ze soudního jednání omluvili. Všichni tři vinu popírají. Tvrdí, že o loupeži nic nevěděli. Samotný Tomáš P. se hájil tím, že loupil jeho známý, kterému půjčil auto. Ten v něm objevil jeho osobní věci, které schválně nechal na místě činu, aby odklonil podezření, vypověděl.

Podobnou chybu zopakoval

Přepadená prodavačka podle něj popsala pachatele jinak, než jak on vypadá. „Měl podle ní malou tlustou postavu, tmavou kůži, černé oči a výrazně páchl. Nebuďte zaslepení výčtem minulých trestů obžalovaného. Od roku 2020 už žije spořádaně,“ apeloval obhájce Jan Mikulka na senát a ukazoval na svého mandanta atletické postavy, světlé pokožky a modrých očí.

Tyto rozpory zdůrazňovali všichni obhájci a požadovali zproštění obžaloby kvůli vážným pochybnostem o vině. Senát nepřesvědčili. Ten se ztotožnil s obžalobou a návrhem trestu žalobce.

Ve zdůvodnění rozsudku předseda senátu Kučera uvedl, že verze obžalovaného byla účelová a nepravděpodobná a důkazy podpořené svědky, znalci a policejními vyšetřovateli tvoří ucelený řetězec.

„Obžalovaný vlastně přes svou zkušenost přispěl ke svému dopadení. Podobně jako v roce 2013 v Karviné, kdy zapomněl v obchodě, který vyloupil, své rukavice. Přitěžující je, že si místo v Pelhřimově předem tipoval, jak prokázaly záznamy z kamer a mobilu. Přepadené prodavačce způsobil těžké trauma. Odškodnění nepožadovala jen proto, že se nechce k zážitku vracet,“ uzavřel soudce.

Tomáš P. opustil jednací místnost v poutech a s úsměvem a vězeňském oblečení. Odpykává si totiž v budějovické věznici trest za krádež v Polsku, kde ho dopadli před pěti lety. Dnešní rozsudek mu ukládá také nahradit škodu dva miliony korun za ukradené šperky. Ty se nikdy nenašly.

Akční letáky
Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.