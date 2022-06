Matka, která se chtěla utopit s batoletem v řece, dostala jedenáct let

Krajský soud v Českých Budějovicích poslal na jedenáct let do vězení ženu, která se podle obžaloby loni v prosinci chtěla utopit i se svým dvouletým dítětem v řece Blanici ve Vodňanech. Žena se k činu doznala. Za zvlášť závažný zločin vraždy ve stádiu pokusu jí přitom hrozilo 15 až 20 let ve vězení, nebo dokonce výjimečný trest.