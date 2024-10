Soud otevře případ pokusu o vraždu seniorky, útok se odehrál v rodině

Žena se podle obžaloby pokusila usmrtit seniorku začátkem dubna. Poškozená útok přežila. Policie nechtěla více informací k události zveřejnit. Podle informací ČTK se obžalovaná pokusila seniorku udusit.

Českobudějovický krajský soud v poslední době řešil několik vražd. Naposledy minulý týden poslal za vraždu ženy do vězení na 18 let Aleše Šafru. Za vraždu bezdomovce v Českém Krumlově uložil začátkem října soud třem mužům tresty odnětí svobody v rozmezí od 13 do 17 let.