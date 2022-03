Byl empatický, za facky se omluvil, vypovídala matka muže viněného z vraždy

Matka obžalovaného popsala jeho rodinný vztah a hlavně kritický den, kdy ji přivolal mobilem, protože jeho přítelkyně se předávkovala drogami a nemůže ji zvládnout.

„Když bydleli u mě, hádali se často. Raději jsem vždycky odešla. V uvedený den mi volal, abych přijela i s jejím chlapcem, kterého jsem hlídala. Řekl mi, že se Bára předávkovala, a když jsem se ho zeptala proč, dal mi dvě facky. Poprvé v životě. Při návštěvě ve vazbě se mi omluvil,“ popisovala drobná žena.

Zatímco znalci i někteří svědci označují 37letého obžalovaného za agresivního jedince s poruchou osobnosti a se vztahem k drogám, jeho matka ho vylíčila jako empatického syna, který ji navštěvoval a pomáhal jí.

S přítelkyní, která byla o pět let mladší, se hádal kvůli drogám a také její liknavosti a lenosti. Začal s ní chodit krátce potom, co porodila a snažil se jí pomáhat, protože ji rodina odmítla. Ke konci soužití se odstěhovali od ní do vesnice Lhota pod Horami, kde obžalovaný vedl hospodu.

Svědkyně si ve skoro tříhodinovém výslechu často protiřečila. V jednu chvíli tvrdila, že oba viděla den před vraždou, kdy je pozvala na oběd a chovali se k sobě mile. Později tvrdila, že oba měsíc před tím neviděla.

Po příjezdu osudný večer volala sanitku, jak jí poručil syn, který se snažil už bezvládnou ženu oživovat. Ten také tvrdí, že stopy po zápase a zranění ženy pocházejí z její reakce na drogy, které si píchala, a z jeho oživovacích pokusů.

Podle lékařů zemřela sice na zástavu srdce, ale na těle měla mnohočetná zranění jako podlitiny, zlomeniny žeber a obratlů, opařeniny a otok mozku. Obžalovaný svou přítelkyni podle žalobce Richarda Císaře týral a nakonec ubil kabelem a násadou od koštěte.

Konečné slovo budou mít znalci, soud pokračuje ještě příští týden. Obžalovanému hrozí až 18 let vězení.