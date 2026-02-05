Děti si z takové výchovy odnesly posttraumatické poruchy a stres, tedy těžkou újmu na zdraví, kterých se budou podle odborníků složitě zbavovat a budou je provázet celý život. Rozsudek není pravomocný, všechny strany si ponechaly lhůtu k odvolání.
„Vycházeli jsme z posudků znalkyň, ze svědeckých výpovědí a výpovědí poškozených, také sociálních pracovníků a školy. Rodina žila v nuzných poměrech, ale to neznamená, že nemohly být děti vychovávány láskyplně,“ zdůvodnila rozhodnutí předsedkyně senátu Vladimíra Hájková.
Místo toho se na ně podle obžaloby sprostě křičelo, byly bity páskem po celém těle, starší dívka nosila do školy k svačině plesnivý chleba a trpěly hladem. Jejich matka v noci přijímala návštěvy a děti, které s dospělými žily v jedné místnosti, byly nevyspalé. Měly neléčené úrazy, starší dívku přivedla matka k lékaři se zlomeninou ruky až po dvou dnech.
Obžalovaná je samoživitelka a s dětmi se často stěhovala. S posledním partnerem se seznámila v azylovém domě. Obžalovaní tvrdí, že sledování poměrů u nich nastalo potom, když muž opustil původní rodinu se třemi dětmi a jeho bývalá žena se mu mstila udáváním.
Soud vynesl tresty v polovině základní sazby. Podle soudkyně Hájkové obžalovaným pomohlo, že mají čistý trestní rejstřík, naopak jim přitížilo, že v týrání a zanedbávání dětí pokračovali nejméně dva roky.
Oba jsou stíhaní na svobodě, děti jsou v náhradní péči. Kromě nepodmíněných trestů jim soud uložil na návrh opatrovníka zaplatit odškodnění za nemajetkovou újmu. Starší holčičce 300 tisíc korun a 34 tisíc bolestného, mladší 150 tisíc korun.
„Zvažovali jsme právě bolestné za zlomenou ruku. Nezjistili jsme, jak si ji zlomila, podle obžalované matky pádem z kola. Posuzovali jsme hlavně laxní přístup matky k zdravotní pomoci. K lékaři se dostalo dítě až po dvou dnech a obžalovaná ji potom nedovedla ani na určenou kontrolu,“ poznamenala Hájková.