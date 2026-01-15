Na záznamu, který jako součást dokazování předložil českobudějovický krajský soud, děvče tyto praktiky potvrdilo.
„Strejda nás mlátil páskem a vařečkou do hlavy, někdy jsem musela klečet. Večer jsme měli návštěvy, nemohla jsem spát, ráno máma dlouho ležela, měli jsme hlad,“ popisovala osmiletá dívka.
Výslech ve speciální policejní místnosti zařízené jako dětský pokojíček s hračkami začal navozením důvěry mezi holčičkou a vyšetřovatelkou. Ta jí v počátku vysvětlila, že si budou povídat jako kamarádky. Nic by neměla tajit, ani si vymýšlet. Rozhovor otevřely otázky, kam chodí do školy, jaké předměty ji baví a jak vnímá domov, kde bydlí.
|
Zanedbané a nevyspalé děti musely žebrat o jídlo, soudí partnery za týrání
Na životě rodiny se podepsaly její žalostné sociální poměry. Matka samoživitelka se často stěhovala, až nakonec zakotvila v azylovém domě, kde se k neúplné rodině přistěhoval obžalovaný. Podle dívky tak měli vlastně tatínky dva. „Jednoho vzdáleného bílého a druhého černého,“ líčila. Tomu říkala strejda.
Pětačtyřicetiletý muž přitom utekl ve stejném azylovém domě od vlastní rodiny rovněž s malými dětmi, některé z nich ho navštěvovaly v druhém bytě. Dívka popsala, že strejda bil i nejmladšího bratra, který ještě zůstával jako batole v postýlce. Maminka byla přísná, nechávala je klečet. Rodina se dvěma holčičkami a jedním chlapcem pobývala v jedné místnosti.
Obžalovaní vinu odmítají a tvrdí, že si děti vymýšlejí. Celá aféra, která se táhne od roku 2024, stojí podle nich na udání sousedky v azylovém domě, bývalé partnerky muže, která se jim takto mstí. Jejich tvrzení však rozporují výpovědi některých svědků, děti vídali hladové a zanedbané. Zlomeninu v rameni, kterou menší dívka utrpěla, jí matka nechala ošetřit až po dvou dnech.
|
Matka se chtěla v cele třikrát oběsit, je obžalovaná z týrání svých dětí
„V noci přijímala návštěvy, často nechávala děti opuštěné, oba s nimi jednali vulgárně, trestali je bitím a klečením,“ vyjmenovala státní zástupkyně Lucie Chalupská některé žalované skutky.
Za týrání svěřené osoby a ohrožování výchovy nezletilých hrozí partnerům až 12 let vězení. Pro dvě sestry, u nichž je diagnostikována posttraumatická porucha, požaduje jejich zmocněnec odškodnění v celkové výši 600 tisíc korun. Děti jsou v náhradní péči, dospělí jsou stíháni na svobodě. Soud pokračuje v únoru.