Zanedbané a nevyspalé děti musely žebrat o jídlo, soudí partnery za týrání

Autor:
  15:38
Týrání dětí začal ve čtvrtek projednávat českobudějovický krajský soud. Otevřel tím příběh početné rodiny, ve které jsou dva dospělí obžalováni z týrání a ohrožování výchovy nezletilých. Hrozí jim až 12 let vězení.

Krajský soud v Českých Budějovicích | foto: Petr Lundák, MF DNES

Dvě dívky ve věku šest a devět let si z výchovy odnesly posttraumatickou poruchu, která se podle odborníků bude jen těžko odstraňovat. Ačkoliv proces právě začal, soud už v případu zasáhl. Obě dívky a dva chlapci jsou mimo rodinu, a to u pěstounů a v dětském domově. Letošní Vánoce už tedy spolu neprožijí. Obžalovaní vinu popírají.

Podle státní zástupkyně Lucie Chalupské se skutky děly v období od roku 2021. Začaly krátce poté, co se do rodiny se samoživitelkou dostal obžalovaný pětačtyřicetiletý muž. Obžaloba popisuje, že děti často trpěly hlady a žebraly po domě o jídlo.

Dítě ostříhala, další bila. Za fyzické tresty ve školce dal soud ženě podmínku

Dospělí je fyzicky trestali, nechávali opuštěné a jednali s nimi vulgárně. V jednom případě zasahovala městská policie, když lidé objevili dvě opuštěné holčičky nedaleko nákupního střediska pod stromem a v dešti.

Mladší dívka si podle spisu doma přivodila vážné zranění, se zlomeninou v rameni ji matka nechala ošetřit až po dvou dnech. Rodina přitom bydlela v jedné místnosti přepažené závěsem. Často se stěhovala, naposledy do azylového domu.

„Jejich matka přijímala v noci návštěvy, starší dívka chodila do školy nevyspalá, zanedbaná a hladová. Děti oba trestali bitím, klečením s nataženými rukami nebo sprchováním horkou a studenou vodou. Matka je nechala hrát si s nožem a lézt do střešního okna,“ vyjmenovala Chalupská některá nebezpečí.

Promluví svědci i znalci

Oba obžalovaní odmítli dohodu o vině, která by jim snížila tresty. Uvedli, že všechny skutky v obžalobě jsou nepravdivé. Vycházejí podle nich ze msty sousedky z azylového domu, se kterou má partner obžalované pět dětí.

„Starší dcera má diagnostikované ADHD a vymýšlí si. Trestání dětí klečením si vymyslela sousedka. Mně to dělala moje matka, já bych to svým dětem nikdy neprovedla. Holky doma lezly všude, střešní okno bylo zavřené. Pod strom se schovaly, protože jsem se v nákupním centru ztratila, a k lékaři jsem se s dcerou dostala až po dvou dnech, protože nejel autobus. Od bývalého partnera jsem po sedmi letech utekla. Bil mě a vydíral,“ hájila se devětadvacetiletá obžalovaná.

Postižený syn dostával jedno jídlo denně do misky, spal na podlaze, soudí manžele

Soud bude pokračovat nejméně do ledna příštího roku. Jako svědci promluví lidé z azylového domu, znalci nebo sociální pracovníci.

Zmocněnec obou děvčat požaduje odškodnění za nemajetkovou újmu u staršího dítěte 275 tisíc korun a u mladšího 300 tisíc plus 52 tisíc korun bolestného. Oba obžalovaní jsou stíháni na svobodě. Informace, které by mohly určit identitu rodiny, zakázala zveřejnit předsedkyně senátu Vladimíra Hájková.

