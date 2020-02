Mladík na Táborsku surově ubodal muže. Soud ho poslal na 22 let do vězení

Na 22 let do vězení poslal soud Filipa Vondráka, který podle obžaloby loni zavraždil na Táborsku muže. V chatové oblasti ho ubodal nožem. „Způsob, jakým byl poškozený napaden, se vymyká. Dostáváme se do kategorie, kdy se jedná o zvlášť surový způsob,“ řekl při odůvodnění trestu předseda senátu táborského soudu Petr Černý.